Von Michael Ossenkopp

Kaum ein Fahrzeug hat einen derartigen Kultstatus erreicht wie der knuddelige, flinke Flitzer aus England. Vor 50 Jahren, am 18. August 1959, rollte in Birmingham der erste Classic Mini vom Band. In den "Swinging Sixties" machten ihn die Beatles, Magermodel Twiggy, Minirock-Erfinderin Mary Quant und Schauspieler wie Peter Sellers oder Michael Caine zum begehrten Trendobjekt. Sogar im britischen Königshaus hielt der Kleine Einzug. Prinzessin Diana fuhr im Mini vor, Lord Snowden, der Gemahl von Prinzessin Margaret, war ein glühender Verehrer der kleinen Karosse, auch Queen Elisabeth nahm ganz unmajestätisch auf den einfachen Polstern im Fond Platz.

Von alldem hätte sein Entwickler bei der British Motor Corporation (BMC), der griechisch-stämmige Ingenieur Alec Issigonis, nicht zu träumen gewagt, als er 1958 seine ersten Entwürfe auf eine Restaurant-Serviette kritzelte. Im Zeichen der Suez-Krise wünschte man sich bei BMC einen preiswerten, einfachen und sparsamen Viersitzer. Heraus kam ein Autozwerg, der heute als Urvater aller Kleinwagen gilt.

Issigonis’ Idee, die ihn später sogar in den Adelsstand befördern sollte, war so revolutionär wie simpel: Der Motor wurde um 180 Grad gedreht und quer eingebaut, statt der Hinterräder trieb dieser die Vorderachse an. Mit seinen 34 PS, vier Zylindern und 848 Kubikzentimetern Hubraum avancierte der Mini schnell zum Liebling der Massen, denn er kostete zum Start nur 496 britische Pfund (damals etwa 5500 D-Mark, rund 2800 Euro). Mit einer Länge von 3,05 Metern passte er in schmale Parklücken, trotzdem war er für vier Personen relativ geräumig. Kleine Schwächen wie die brettharte Federung und die fehlende Servolenkung wurden den angebotenen Modellvarianten Morris Minor und Austin Seven gern verziehen.

Ingenieur Alec Issigonis erfand 1959 den Mini.

Doch nicht nur auf der Straße feierte der "englische Volkswagen" Erfolge, auch im Rennsport war er auf der Gewinnerspur. Nur fünf Jahre nach seiner Premiere gelang der von Rennfahrer John Cooper getunten S-Version der erste Sieg bei der Rallye Monte Carlo. Bis 1967 konnten Mini-Fahrer dreimal die Siegertrophäe entgegennehmen. Damit war der endgültige Durchbruch geschafft, einen Mini zu fahren war ultracool.

Schauspieler wie Paul Newman, Steve McQueen, Rowan Atkinson (Mr. Bean) und Mike Myers (Austin Powers) taten es, ebenso die Rockstars Elton John und Mick Jagger; in Deutschland kurvte Marius Müller-Westernhagen mit dem Lifestyle-Vehikel durch die Straßen. Auch Niki Lauda und der legendäre Enzo Ferrari konnten sich seinem Charme nicht entziehen. Der italienische Automobilboss soll einmal über ihn gesagt haben: "Wenn er nicht so hässlich wäre, könnte ich mich in den Mini verlieben." In dem Film "The Italian Job" von 1969 wurde dem Mini ein weiteres Denkmal gesetzt. Und auch im Remake von 2003 mit Mark Wahlberg und Charlize Theron spielt eigentlich der Mini die Hauptrolle. Beim Dreh der Verfolgungsjagden durch die Straßen und Metro-Tunnel von Los Angeles kamen 32 der kleinen Wagen zum Einsatz.

Seinen Kultstatus hat der pralle Flitzer bis heute bewahrt. Renommierte Modeschöpfer legten seit 2003 Hand an ihn an. Donatella Versace verpasste einem Cooper-Cabrio einen extravaganten Blüten-Look, mit goldfarbenen Nähten an den schwarzen Ledersitzen und Swarovski-Steinen am Schalthebel. Das New Yorker Designer-Duo The Blonds, von Sängerin Katy Perry inspiriert, kreierte einen pinkfarbenen Mini im Leoparden-Look.

Um einen Ur-Mini als Kombi, Cabrio, Lieferwagen oder Pick-up zu ergattern, bezahlen Liebhaber heute hohe Summen. Die Produktion wurde 2000 nach 41 Jahren und knapp 5,4 Millionen hergestellten Exemplaren eingestellt. Da Totgesagte länger leben, legte der neue Eigentümer BMW ihn schon im Jahr darauf mit großem Erfolg wieder auf.

Inzwischen bieten die Bayern mit Mini, Mini Cabrio, Mini Clubman und Mini Countryman vier Varianten der Traditionsmarke an, seit 2014 in der dritten Generation. Für Hobby-Rennsportler liefert Mini unter der Marke John Cooper Works außerdem bis zu 306 PS starke Vollgas-Versionen. Schon zum 50. Jubiläum gab es Sondereditionen wie eine überarbeitete Variante des psychedelischen Cooper S von George Harrison, die er 1966 mit fernöstlichen Ornamenten verziert hatte. Bereits 1998 wurde der unverschnörkelte Hatchback (mit großer Heckklappe) von Beatles-Drummer Ringo Starr vom Auktionshaus Sotheby’s an den Mann gebracht - zum Schnäppchenpreis von 12.500 Pfund (etwa 18.660 Euro).

Anfang November soll die Produktion eines vollelektrischen Mini anlaufen. Zum runden Geburtstag bringt Mini eine "60 Years Edition" heraus, Drei- und Fünftürer mit unterschiedlicher Motorisierung (Benziner und Diesel) in den neuen Farben "Midnight Black metallic" oder "British Racing Green". Lederlenkrad, Sportsitze und 17 Zoll-Aluräder runden die Angebote ab. Die Preise für den Jubiläumsmini starten bei rund 25.000 Euro.