Von Robin Daniel Frommer

Tarn. An Draht rankende Reben bedecken sanft ansteigende Südhänge. Schräg einfallende Herbstsonne wärmt die Gaillac-Lagen entlang der Saudronne, einem Zufluss des Tarn. Oft bis in die Abendstunden. Während letzte Trauben vergessen an ihren Stöcken reifen und runzeln, legt das leise welkende Weinlaub alle erdenklichen Farbtöne auf: Hellgrün, Goldgelb und spektakuläres Rot. Auf den kargen Lehm- und Kalkböden dieses malerischen Landstrichs werden wieder verstärkt regionale Rebsorten kultiviert: die roten Braucol (Fer Servadou) und Duras wie die weißen Mauzac und Len de l’El (Loin de l’oeil).

Oberhalb mancher Weinberge der Region, gut 75 Kilometer nordöstlich von Toulouse, thronen seit dem 13. Jahrhundert wehrhafte Schlösser; manche gehen auf den jüngsten Zweig der Adelsfamilie Toulouse-Lautrec zurück, andere auf den im Jahr 1312, während des Konzils von Vienne aufgelösten Templerorden.

Pierre und Natalie Sallier mit den Hunden Jazz und Oria auf Château de la Bousquétarié.

Eine echte Überraschung birgt das Château de Mauriac. In seinen wehrhaften Mauern lebt bereits seit 1962 der Kunstmaler Bernard Bistes. Sein Werk – von der Akt- bis zur Landschaftsmalerei – findet längst in ganz Frankreich Anerkennung. Gemeinsam mit seiner Familie hat der heute 79-Jährige das historische Schloss unweit der Gemeinde Senouillac vor dem Verfall gerettet, mit großer Liebe zum Detail von Grund auf restauriert und in eine einfallsreiche und schon deshalb sehenswerte Galerie und in eine außergewöhnliche Location für Flitterwöchner verwandelt, die sich wohltuend von allen herkömmlichen Burgmuseen unterscheidet. "Das Schloss kostete uns damals gerade einmal so viel wie ein Wagen der besseren Mittelklasse", freut er sich rückblickend über das Schnäppchen. Doch der große Salon war damals nur noch ein wüster Kornspeicher und hinter manchen Maßwerkfenstern türmten sich schlicht Geröll. Trotzdem lässt sich die Familie nicht abschrecken und krempelt die Ärmel hoch. Natürlich lassen finanzielle Belastungen nicht lange auf sich warten: Die Sanierung der maroden Bausubstanz hat ihren Preis und staatliche Fördermittel werden nicht bewilligt. Zum Glück mangelt es nicht an Käufern für Bernard Bistes‘ Gemälde. Außerdem öffnet der Schlossherr ab 1971 erste Tore seines Anwesens für Besucher. Mitglieder seiner Familie bieten bis heute täglich Schlossführungen an, bei denen der Blick der Besucher nicht nur auf die historische Bausubstanz, sondern auch auf das vielfältige Werk des Malers gelenkt wird.

Maler Bernard Bistes finanziert das Château de Mauriac mit seiner Kunst.

Und da gibt es viel zu entdecken: Den luftigen Wehrgang hat Bistes mit fotorealistischen Gemälden von Freunden, Bekannten und Gönnern in eine augenzwinkernde Ahnengalerie mittelalterlichen Stils verwandelt. Die Kassettendecke eines Zimmers zieren 400 rechteckige Holztafeln, die er akribisch mit unterschiedlichen Pflanzen bemalt hat. Bereits seit 1972 wird das Château de Mauriac auf sein Betreiben als Baudenkmal von nationaler Bedeutung geschützt. Das Anwesen rundet heute ein zum Tal blickender Schlossgarten ab. Kühlenden Schatten spendet der zeitvergessene Innenhof, dessen Mauern hinter dem Blattwerk wilden Weins verschwinden. "Ich bin fast fertig", sagt Bernard Bistes über sein Lebenswerk und kramt den Entwurf für eine dekorative Turmkappe über dem Schlosseingang hervor. "Ich hoffe nur, der Herrgott lässt mir noch das bisschen Zeit hierfür."

Den Wehrgang zieren fotorealistische Gemälde von Freunden und Gönnern des Malers.

Welche Kärrnerarbeit hinter der Familie Bistes liegt, wird bei einem Besuch der Ruine des Château de Montfa deutlich, 50 Kilometer südöstlich von Mauriac. Hier wühlt sich das überschaubare Team von Freiwilligen um Sophie Peyruc und Robert Gourjade durch die herabgestürzten Mauerreste des früheren Jagdschlosses des Grafen Alphonse de Toulouse-Lautrec-Montfa (1838-1913), dessen einziger Sohn, Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Montfa (1864-1901), als Maler, Plakatkünstler und Lithograf des Post-Impressionismus weltweit berühmt ist. "Auf das Schloss sind wir durch einen Zeitungsartikel aufmerksam geworden", berichtet Sophie Peyruc, die zu diesem Zeitpunkt noch als Mathelehrerin arbeitet und in den Pyrenäen lebt. Die staatlichen Mittel für den Stopp des Verfalls beziffern Peyruc und ihre Mitstreiter "Les amis du Château de Montfa" auf ganze 700 Euro. Entsprechend bescheiden fällt das Nahziel der Vereinigung für das Château aus: Die Ruine ist vor dem Einsturz gesichert und für Besucher zugängig. Sie dient als Bildungsstätte und spielt beispielsweise bei Mittelalter-Events etwas Eintrittsgeld in die Kassen des chronisch klammen Vereins. Der orientiert sich längst an Crowdfunding-Aktionen wie der (auch in Deutschland bekannt gewordenen) Plattform "Dartagnans".

Das Château de Mauriac steht Besuchern und Hochzeitsgesellschaften seit 1971 offen.

Natalie und Pierre Sallier sind die Gastgeber im Château de la Bousquétarié, beim Dorf Lempaut, 34 Kilometer südwestlich von Montfa. Sohn Antoine und seine Lebensgefährtin Emma führen das zum Landsitz gehörende Restaurant. Das umsichtig restaurierte Anwesen stammt aus der Zeit Napoleons III. Altehrwürdige Baumriesen sorgen im weitläufigen Park für angenehm kühlende Schatteninseln. Die mit hellgrauem Kiesschotter bedeckte Auffahrt mündet direkt beim Herrenhaus in einen breiten Platz: dem angestammten Hoheitsbereich der beiden Vierbeiner "Jazz" und "Oria". Der Aufmerksamkeit der ruhigen, im Team frei laufenden Golden Retriever entgeht kein Neuankömmling: Ohne den angemessenen Streichel-Wegzoll kommt man nicht vorbei. Herzlichkeit geht in den Schlössern des Departements Tarn eben nicht nur von den einheimischen Menschen aus. Aber, Scherz beiseite, ein kurz gezischtes Kommando des Hausherren Pierre Sallier genügt völlig, um den sechsjährigen Jazz und die zweijährige Oria trotz aller tapsiger Neugierde wieder für eine Weile auf gesittete Distanz zu halten – und ihr Territorium endet an der Türschwelle.