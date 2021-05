Von Ingeborg Salomon

Mannheim. Die Premiere verlief ziemlich holperig und der Hauptakteur wurde ordentlich durchgeschüttelt; das tat der Begeisterung aber keinen Abbruch. Als Karl Freiherr von Drais (siehe Biografie im Hintergrundartikel) am 12. Juni 1817 mit seinem Zweirad "Loda", das später nach ihm den Namen Draisine erhalten sollte, die 15 Kilometer von seinem Wohnhaus im Mannheimer Quadrat M1,8 in der Nähe des Schlosses über Schwetzingen und wieder zurückfuhr, war das eine Pioniertat sondergleichen. Denn der Tüftler brauchte dafür auf seiner rund 22 Kilogramm schweren Laufmaschine nur ein geschlagenes Stündchen, das war rekordverdächtig. Eine Postkutsche hätte die vierfache Zeit gebraucht. Das Publikum am Wegesrand staunte, und Drais schrieb ein Stück Mobilitätsgeschichte; die Entwicklung des Fahrrads hatte begonnen. Die Bevölkerung war sofort begeistert von der neuen Fortbewegungsart und am 10. Februar 1818 machte das "Staats- und Regierungsblatt für das Großherzogtum Baden" die Erfindung publik:

Hintergrund Biografie Geboren am 29. April 1785 in Karlsruhe als Sohn eines badischen Hofrats. Ausbildung: Mit 15 Jahren Realschulabschluss an der Karlsruher Fürstenschule, Ausbildung im Forstdienst. Von 1803 bis 1805 Studium der Baukunst, Landwirtschaft und Physik an der Universität [+] Lesen Sie mehr Biografie Geboren am 29. April 1785 in Karlsruhe als Sohn eines badischen Hofrats. Ausbildung: Mit 15 Jahren Realschulabschluss an der Karlsruher Fürstenschule, Ausbildung im Forstdienst. Von 1803 bis 1805 Studium der Baukunst, Landwirtschaft und Physik an der Universität Heidelberg. Berufliche Laufbahn: 1805 bis 1807 Forstlehrer an der Forstlehranstalt in Schwetzingen. 1810 badischer Forstmeister (ohne Forstamt) und vom Dienst freigestellt. Die wichtigsten Erfindungen: Neben der Laufmaschine entwickelte Drais 1812 einen Klavierrekorder, der Tastendrücke auf Papier aufzeichnete, eine vierrädrige Fahrmaschine und den Binär-Algorithmus zur Quadratwurzel-Ziehung (beides 1813), Periskop (1816), Schreibmaschine (1821), Stenomaschine (1829), Geheimschrift, Holzsparofen mit Wärmeaustauscher und Tabakpfeife mit Kühlung (beides 1833), Kochmaschine (1834) sowie die Eisenbahndraisine (1843). Verfolgung: Drais’ Vater hatte 1819 den Kotzebue-Mörder Karl Ludwig Sand zum Tode verurteilt. Daraufhin wurde auch der Sohn von Sand-Anhängern bedroht und verfolgt, so dass er nach Brasilien auswanderte. 1827 kehrte er nach Mannheim zurück, verlor aber 1830 nach dem Tod seines Vaters die Unterstützung des Badischen Hofes. Nachdem er sich öffentlich zur Demokratie bekannt hatte, wurde er 1838 bei einem Überfall fast erschlagen, ein Jahr später verließ er Mannheim erneut. Bis 1845 lebte er in Waldkatzenbach im Odenwald, es folgte ein Umzug nach Karlsruhe; dort wohnte er zur Untermiete, seine Schwester unterstützte ihn finanziell. Politische Gesinnung: Drais war ein energischer Verfechter der Demokratie, 1849 legte er seinen Adelstitel ab und wollte nur noch "Bürger Karl Drais" genannt werden. Nachdem die Badische Revolution niedergeschlagen war, wurde er von der preußischen Besatzung verfolgt. Versuche, ihn zu entmündigen, scheiterten, aber seine Pension wurde beschlagnahmt. Gestorben: Völlig verarmt starb der Erfinder am 10. Dezember 1851 in Karlsruhe. Was bleibt? Lange wurde der Erfinder des Laufrads als Spinner abgetan, doch mit der Frage nach Alternativen zum Auto bekam seine Konstruktion einen neuen Stellenwert. 2017 würdigte die Stadt Mannheim Drais und seine Erfindung mit vielen Veranstaltungen und einer großen Fahrrad-Sonderausstellung. Die Drais-Route (www.adfc.de) erinnert an ihn.

"Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben Sich gnädigst bewogen gefunden, dem Kammerjunker Freiherrn Karl von Drais von Mannheim ein ErfindungsPatent auf 10 Jahre lang für die von ihm erfundene Laufmaschine dergestalt zu bewilligen, dass Niemand dieselbe in den diesseitigen großherzoglichen Landen nachmachen, oder nachmachen lassen, oder auf öffentlichen Straßen und Plätzen gebrauchen soll, ohne sich zuerst mit dem Erfinder darüber abgefunden und ein Zeichen von ihm dafür gelöst zu haben. Die dagegen Handelnden sollen in eine Strafe von 10 Reichstalern und in die Konfiskation der nachgemachten Laufmaschine verfällt werden."

Karl von Drais war zu diesem Zeitpunkt bereits sechs Jahre (bei vollem Gehalt) vom staatlichen Forstdienst beurlaubt, um seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Tüfteln, nachzugehen. Was ihn letztlich auf die Idee brachte, ein einspuriges Fahrzeug zu konstruieren, ist nicht überliefert. Möglicherweise inspirierte ihn das Schlittschuhlaufen, das damals groß in Mode war, wie Goethe und Klopstock beschreiben. Auch der Freiherr selbst glitt begeistert über das Eis und übertrug dieses Prinzip nun auf seine Laufmaschine: Die Füße heben sich zeitweise vom Boden ab, gleichzeitig bewegt man sich vorwärts. Dass Damen zu dieser Zeit nicht selbstständig über das Eis glitten, versteht sich; sie saßen warm eingepackt auf einem Stuhlschlitten und wurden von ihrem Kavalier übers Eis geschoben. Hin und wieder durften sie dabei kleine spitze Schreie ausstoßen.

"Loda" nannte Drais seine Erfindung, eine Zusammensetzung aus "locomotion" (Selbstbewegung) und "dada" (Steckenpferd), gewählt wohl mit Blick auf die französischen Journalisten, denen er das neue Gerät 1818 im Jardin du Luxembourg in Paris vorstellte. Eingebürgert hat sich der Name nicht, Drais sprach meist von "Laufmaschine", letztlich blieb "Draisine" oder in Frankreich "Draisienne".

Im Kurpfälzischen Museum Heidelberg steht ein nicht lizenzierter, aber zeitgleicher Nachbau der Drais’schen Erfindung. Das Museum erhielt ihn 1896 als Geschenk des Heidelberger Radlerclubs. Museumsdirektor Dr. Frieder Hepp hat die Historie aufgearbeitet und im August 2000 als "Kunstwerk des Monats" beschrieben. Das Prachtstück ist ein zweirädriges Laufrad mit Vorderradlenkung, es hat eine Länge von 168 cm und eine Höhe von 74 bis 84 cm; gefertigt ist es aus Esche-, Pappel-, und Kirschbaumholz.

Der Rahmen fällt nach vorne ab und hat einen rechteckigen Querschnitt. Abweichend vom Original ist der rückwärtige Teil als Kasten mit Deckel ausgebildet und über dem zehnspeichigen Rad durch zwei Leisten zur Radaufhängung verlängert. Schwarz-gelbe-Farbspuren einer ursprünglichen Bemalung sind noch deutlich zu erkennen. Als Nabe dient eine große eiserne Schraube. Am unteren Rand ist ein eiserner Schmutzabstreicher montiert. Zwei ebenfalls eiserne Klammern mit je zwei Ösen dürften zur Befestigung der Satteltaschen gedient haben. Die Sitzfläche ist nach unten geschwungen, der Sitz ist ergänzt, ebenso das Balancierbrett, von dem aus man die Lenkstange bewegen konnte.

Dass dieses sperrige Teil Tempo machen konnte, scheint aus heutiger Sicht verwunderlich, aber die Strecke, die Drais bei seiner Premierenfahrt zurücklegte, kann man auch heute noch nachradeln (siehe auch. Reise S.10). Damals benutzte Drais die am besten ausgebaute Straße in ganz Baden, heute ist der Radweg durchgängig beschildert und schön eben. Zum Gedenken wurde 2010 die 19 Kilometer lange Drais-Route eröffnet: Von M1,8 am Schloss vorbei und die Chaussee entlang durch den heutigen Stadtteil Rheinau Richtung Schwetzingen bis zum Relaishaus; dort wurden damals die Pferde gewechselt. Am 21. Oktober 2015 ist es abgebrannt, der Eigentümer hatte es angezündet, er wurde zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Die Bauruine beschäftigt bis heute Nachbarschaft, Denkmalschutz und Stadtverwaltung. Von hier aus radelte Drais zurück; eine Skulptur erinnert heute daran.

Aus einer Gebrauchsanweisung, die der Erfinder bereits 1817 veröffentlicht hatte, geht hervor, dass mit dem Laufrad unter günstigen Bedingungen die vierfache Geschwindigkeit eines Pferdes im Galopp erzielt werden konnte:

"1. Berg auf geht die Maschine, auf guten Landstrassen, so schnell, als ein Mensch in starkem Schritt.

2. Auf der Ebene, selbst sogleich nach einem starken Gewitterregen; wie die Staffetten der Posten, in einer Stunde 2 [Stunden Wegs].

3. Auf der Ebene, bei trockenen Fußwegen, wie ein Pferd im Galopp, in einer Stunde gegen 4 [Stunden Wegs].

4. Berg ab, schneller als ein Pferd in Carrière [= Rennbahn]."

Drais’ Erfindung schlug ein in Europa, auch wenn sie dem Freiherrn persönlich weder Glück noch Geld brachte. Als freigestellter Beamter war es ihm nicht erlaubt, eine eigene Manufaktur zu gründen, um die Draisine zu vermarkten. Findige Tüftler kopierten seine Idee, vor allem in England und den USA. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts rollten schätzungsweise zwischen 5000 und 10.000 Laufräder durch die Lande. Besonders Studenten und junge Adlige waren ganz wild nach dem neuen Gefährt. Für Spazierfahrten, Wettrennen und selbst für Reisen – ausgestattet mit einer speziellen Satteltasche für das Gepäck – wurde die Draisine zum idealen Begleiter.

Goethe notierte in Jena schon im Winter 1817 in sein Tagebuch: "Eine der wichtigsten Erscheinungen in dem Gebiete der mechanischen Wissenschaften ist die v. Drais’sche Fahr-Maschine, und beinahe halb Deutschland beschäftigt sich in diesem Augenblick mit der Entscheidung über deren Brauchbarkeit oder Unbrauchbarkeit." Der Dichterfürst, der auch stark naturwissenschaftlich interessiert war, hatte die Zeichen der Zeit also schnell erkannt.

Zu Geld machen konnte Drais seine Erfindung nicht. Dazu fehlte in der deutschen Kleinstaaterei der Patentschutz, das Lizenzmarkensystem warf nicht viel ab. Immerhin wurde Drais in wissenschaftliche Gesellschaften aufgenommen und vom Großherzog mit dem Titel eines Professors der Mechanik dekoriert als der "Mann, welcher die Körper schnell bewegen lehrte". Das Wesentliche an seiner Erfindung, dass nämlich der Fahrwiderstand im Prinzip soweit zu reduzieren war, dass sich der Mensch auf diese Weise mit weniger Energieaufwand pro zurückgelegter Strecke vorwärts bewegen könnte als eine Taube (bezogen auf die Körpermasse), hat Drais nicht ausformuliert.

Vordergründig sahen Benutzer nur das Problem, dass die Laufmaschine ständig ausbalanciert werden musste. Weil die Straßen so schlecht waren, fuhren Liebhaber ihre Draisine gerne auf den Bürgersteigen. Das verschreckte die Fußgänger und führte 1818 zu einem entsprechenden Verbot. Womit wir in der Gegenwart angekommen sind.