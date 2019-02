Von Miriam Schaghaghi

Christian Bale ist kaum wiederzuerkennen. In der Politsatire "Vice", die in dieser Woche in den Kinos angelaufen ist, verkörpert er Dick Cheney, den Vizepräsidenten unter George W. Bush. Er hat dafür 30 Kilo zugelegt und die Maskenbildner haben brillante Arbeit geleistet, um den 45-Jährigen in das Polit-Schwergewicht zu verwandeln. Einen Golden Globe hat Bale im Januar für "Vice" schon bekommen - ein Indiz, dass es in der Nacht von Sonntag auf Montag auch mit einem "Oscar" klappen könnte. Wir trafen Bale - mittlerweile wieder mit seinen gewöhnlichen Körperproportionen - vergangene Woche bei den Filmfestspielen in Berlin.

Christian, Sie gelten als Favorit für den Oscar als bester Hauptdarsteller. Sind Sie schon etwas nervös und hibbelig?

Nein, für mich sind die Oscars kein Wettbewerb, sondern ein großes Fest, bei dem wir gute Filme feiern. Ob ich gewinne, ist mir gar nicht so wichtig.

Hintergrund BIOGRAFIE Name: Christian Charles Phillip Bale Geboren am 30. Januar 1974 in Haverfordwest, Pembrokeshire, Wales Jugend: Christian lebte mit seinen Eltern David und Jenny und seinen drei Schwestern in Wales, England und Portugal. Die Schule brach er mit 16 ab. Als er 17 war, ließen sich seine Eltern [+] Lesen Sie mehr BIOGRAFIE Name: Christian Charles Phillip Bale Geboren am 30. Januar 1974 in Haverfordwest, Pembrokeshire, Wales Jugend: Christian lebte mit seinen Eltern David und Jenny und seinen drei Schwestern in Wales, England und Portugal. Die Schule brach er mit 16 ab. Als er 17 war, ließen sich seine Eltern scheiden. Christian zieht mit seinem Vater nach Los Angeles. Karriere: Als Kind drehte er Werbespots (z.B. für PacMan 1983). Seine erste Hautrolle hatte er 1986 in der Fernsehverfilmung Anastasia. Mit 13 wurde er von Steven Spielberg für "Das Reich der Sonne" engagiert, war ein legendärer Psychopath in "American Psycho" und wurde 2008 mit "Batman" zum Popstar. Preise: Bale hat neben vielen renommierten Filmpreisen 2011 einen Oscar für "The Fighter" gewonnen. Für "Vice" ist er nun zum dritten Mal für den goldenen Ritter nominiert. Privat: Seit dem Jahr 2000 ist Bale mit dem ehemaligen Model Sibi Blaži verheiratet. Das Paar hat eine Tochter und einen Sohn. Seit 2014 besitzt Bale neben der britischen auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Er engagiert sich für Greenpeace und den WWF lex

[-] Weniger anzeigen

Sie hätten doch sicher nichts gegen Applaus und Anerkennung für Ihre brillante Leistung?

Die Entscheidungen beim Oscar sind unberechenbar. Und ich weiß ja selbst nicht, warum ich für einige Filme nominiert wurde und für andere nicht. Mein Motto ist: Gute Filme entstehen durch Zusammenarbeit, nicht durch Rivalität. So halte ich das auch mit dem Oscar. Ich hoffe, dass ich mit meinen Kollegen einen schönen Abend haben werde und dass wir alle Grund zum Feiern haben. Klar würde mich ein Oscar freuen. Aber es ist kein Problem, wenn ich leer ausgehe.

Sie geben für Ihre Rollen alles: Sie nehmen mal 30 Kilo ab - oder wie in diesem Fall 30 Kilo zu. Warum gehen Sie so weit?

Ich hätte diese Rolle auch spielen können, ohne wie Dick Cheney auszusehen. Aber ich kann mich ganz anders in eine Figur hineinversetzen, wenn ich mich auch körperlich so fühle. Die Physis und der Geist gehören zusammen und beeinflussen sich gegenseitig.

Ist so eine Selbstaufgabe nicht wahnsinnig kräftezehrend?

Klar ist es das! Aber sollte es denn leicht sein? Nein, ich mag es, mich zu verausgaben! Dann weiß ich, dass ich wirklich etwas geleistet habe.

Sie veränderten auch Ihre Stimme. Haben Sie immer noch Audio-Ausschnitte von Cheney auf Ihrem Handy, mit denen Sie sich seine Sprache und Intonation antrainiert haben?

Ja, ich muss die Cheney-Nachrichten endlich mal löschen. Mein Handy glaubt schon, Cheney sei Teil meiner Familie. (lacht)

Apropos Familie: Als Sie für "American Hustle" so viel Gewicht zulegen mussten, war Ihre Tochter begeistert …

Stimmt, Emmaline liebte meinen runden "Buddha-Bauch". Diesmal war mein vierjähriger Sohn ganz hingerissen und wollte immer auf ihm herumspringen. Meiner Frau Sibi gefiel meine Fülle - weil sie gegen mich dann noch schmaler wirkte. Jetzt ist sie froh, dass ich wieder mein gewohntes Format habe. (lacht)

Gefällt Ihren Kinder eigentlich, dass ihr Papa mal "Batman" war?

Sie haben meine Batman-Filme noch gar nicht gesehen. Wir verbringen unsere Zeit als Familie nur ungern damit, mich anzuschauen. (lacht)

Was zeichnet Ihrer Meinung nach einen guten Schauspieler aus?

Grenzenlose Neugierde. Ich finde es wichtig, dass ich vor jeder Rolle erst mal null Ahnung habe, wie ich sie spielen soll. Viele Menschen glauben, ich sei ein routinierter Method Actor, der genau weiß, wie er sein Handwerk betreibt. Völlig falsch. Ich finde meinen Weg erst, wenn ich schon längst unterwegs bin und muss immer spontan auf Situationen reagieren. Ich habe keine Tricks und kein Ass im Ärmel, das ich ziehen kann, wenn es brenzlig wird. Ich denke meistens: "Verdammter Mist, wie bekomme ich das hin?"

Haben Sie Charakterzüge an Cheney entdeckt, die Sie persönlich schätzten?

Mir gefiel es, dass er seine Tochter Mary unterstützt hat, als sie sich als lesbisch geoutet hat - obwohl politische Konsequenzen innerhalb seiner Partei drohten. Er war ein sehr hingebungsvoller Ehemann und Vater war. Es bricht einem das Herz, wenn man sieht, wie sich seine Familie später entwickelt hat. Die beiden Töchter haben sich völlig entzweit und lieferten sich einen erbitterten Streit.

Was haben Sie durch die Rolle über die Abgründe der Seele gelernt? Sie verglichen Dick Cheney ja mit dem "Star Wars"-Bösewicht Darth Vader …

Cheney vergleicht sich selbst gerne mit Darth Vader! Das findet er super. Er hat seinen Hund an Halloween als Sith-Lord verkleidet. Auf YouTube gibt es Videos von seinen Ansprachen, in denen er in voller Vader-Montur am Schreibtisch sitzt und Reden schwingt.

Der Film "Vice" betont, wie berauschend Macht sein kann. Cheney und Donald Rumsfeld konnten die Geschicke des ganzen Landes steuern. Verstehen Sie das Gefühl von Machthunger jetzt besser?

Ich kann gut nachvollziehen, wie süchtig man nach Macht werden kann, aber auch, wie sehr einen dieses Gefühl vergiften kann. An der Spitze eines Imperiums zu stehen macht einen blind für all das Schlimme, das man anrichten kann. In einer Szene, vor dem Büro von Richard Nixon, hatte ich plötzlich Gänsehaut und das Gefühl, wirklich dort zu sein, diese Macht zu haben. Das hat mir in dem Moment den Boden unter den Füßen weggezogen!

Haben Sie eine Affinität zu Politik?

Für eine kurze Zeit aus so einen Macht-Flash einen Kick zu bekommen, das kann ich verstehen. Aber Tag für Tag mit dem Bewusstsein aufzuwachen, so viel Macht zu besitzen - das bekomme ich nicht hin. Mein Instinkt sagt mir, dass diese Macht doch irgendwann eine unzumutbare Last wird, die man an jemand anderen abgeben möchte, weil man sich selbst nicht für qualifiziert genug findet, damit umzugehen.

Das scheint unter Berufspolitikern selten ein Problem zu sein …

Mit Menschen, die meinen, dass sie viel Macht verdient haben, muss man vorsichtig sein. Jemand, der die Geschicke eines ganzen Landes lenken will, muss kritisch betrachtet werden - völlig unabhängig von seiner politischen Haltung. Jeder, der die Macht hat, viel Gutes zu bewirken, trägt auch die Gefahr in sich, viel Schaden anzurichten. Das Problem ist: Der wahre Charakter eines Menschen zeigt sich erst, wenn er die Macht schon hat - und dann kann es zu spät sein.

Sie sagten mal, dass Cheney gefährlicher war als Trump. Warum?

Ein intelligenter Mensch, der komplexe Zusammenhänge versteht, kann gefährlicher sein, als ein lauter, impulsiver Kerl, der alles herausbläst, was ihm durch den Kopf geht. Natürlich ist Trump auch höchstgefährlich! Aber wenn man die beiden Männer vergleicht, hat Cheney einfach viel mehr Verständnis von politischen Manövern und Seilschaften. Cheney ist ein brillanter Schachspieler, der immer mehrere Züge vorausdenkt. Aber können Sie sich vorstellen, dass Trump ein guter Schachspieler ist?

Sie sind gebürtiger Brite. Warum haben Sie 2014 die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen?

Weil ich mich bei Wahlen beteiligen will. Ich lebe in den USA, also will ich auch die Gesellschaft mitgestalten. Wenn ich mich recht erinnere, ist die ursprüngliche griechische Bedeutung des Wortes "Idiot" jemand, der sich nicht für die Belange der Gesellschaft interessiert und sich aus dem öffentlichen Leben heraushält. Ich will also kein Idiot sein.

Wie denken Sie über den Brexit?

(Er macht ein heulendes Geräusch)