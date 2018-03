Von Peter Stebbings und Andreas Landwehr

Lange galt das freie Internet als Gefahr für Diktaturen der Welt, weil sich die Bürger in dem rechtsfreien virtuellen Raum austauschen und gegen die Staatsmacht organisieren können. Das Internet kontrollieren zu wollen, das sei "wie Wackelpudding an die Wand zu nageln", sagte US-Präsident Bill Clinton einmal. Doch China macht derzeit vor, wie das kulinarisch-handwerkliche Experiment gelingen kann. Die Kommunistische Führung entdeckt das Netz als Machtinstrument - die Rechte der Bürger werden dabei mit Füßen getreten.

"Onkel Xi" heißt der Große Bruder in Peking - in Anlehnung an George Orwells Dystopie "1984". Und dieser Onkel, Staats- und Parteichef Xi Jinping, hat große Visionen. Er will bis 2020 ein System der gegenseitigen Kontrolle und der Selbstkontrolle ausbauen, das das Leben der Chinesen bis in die Privatsphäre durchdringt. "Zweifellos das ehrgeizigste orwellsche Vorhaben der Menschheitsgeschichte", urteilt Sebastian Heilmann, Direktor des China-Instituts Merics in Berlin. Er spricht sogar vom "digitalen Leninismus". Guo Tao unterstützt das System: Ziel sei, "eine gute soziale Ordnung" und eine "harmonische Entwicklung", sagt der Vizedirektor des Zentrums für elektronischen Handel, in dem Experten von Universitäten und Instituten zusammenarbeiten.

Kern ist eine Bonitätsbewertung der Bürger, es werden "soziale Noten" vergeben für staatskonformes Verhalten. Ob jemand seine Stromrechnung zahlt, gegen Verkehrsregeln verstößt, Gerichtsbeschlüsse befolgt, seine Kredite regelmäßig abbezahlt und Verträge einhält. Ob sich jemand nur mit Spielen im Internet vergnügt oder das Parteiorgan "Volkszeitung" liest - alles könnte benotet werden, schildern Experten. Erst recht Kritik in sozialen Medien oder politische Aktivitäten.

Doch die Dauer-Überwachung ist keine Utopie. Bereits jetzt schaut der Staat den Bürgern im öffentlichen Raum auf die Finger. Während in Deutschland heftig über einen Feldversuch zur Gesichtserkennung am Berliner Bahnhof Südkreuz debattiert wurde, setzt Peking die Technik längst in großem Umfang ein.

Ob im Fastfood-Restaurant, im Studentenwohnheim oder zur Kriminalitätsbekämpfung an öffentlichen Plätzen: Beim Einsatz von Kameraüberwachung plus Gesichtserkennung kennt China kaum Grenzen. Selbst Toiletten sind nicht tabu. Das Milliardenvolk steht bereits unter Dauerbeobachtung.

Ein Beispiel: Shanghai und andere Großstädte in der Volksrepublik begannen vor kurzem mit dem Einsatz des computergestützten Identifikationsverfahrens, um Verkehrssünder an den Pranger zu stellen. An manchen Kreuzungen der Metropole Shanghai leuchten auf Bildschirmen die Gesichter der Fußgänger auf, die sich nicht an die soziale Konvention halten und auf den gekennzeichneten Überwegen über die Straße gehen. Um sein Bild löschen zu lassen, muss ein Delinquent umgerechnet knapp 2,60 Euro Strafe zahlen.

Bereits heute ist das kommunistisch regierte China eine der weltweit am strengsten überwachten Nationen. Schätzungen zufolge werden die fast 1,4 Milliarden Bürger von mehr als 176 Millionen Kameras auf Schritt und Tritt beobachtet. Manche finden das in Ordnung: "Ich akzeptiere das", sagt zum Beispiel die 42-jährige Krankenhausmitarbeiterin Wu, die nur ihren Vornamen nennt. "Die Schuldigen wurden schließlich in der Öffentlichkeit fotografiert, und es ist eine Möglichkeit, das Gesetz durchzusetzen."

In der Endversion des Überwachungsstaates steuern sich die Menschen selbst - wie gefügige Untertanen, die fleißig arbeiten und konsumieren, sich selbst zensieren und "sozial funktionieren", warnen dagegen Kritiker.

Das System "erhöht den Preis für unrechtmäßiges Verhalten", schildert Experte Guo Tao. "Wer einmal seinen Kredit verspielt hat, wird es schwer haben, in der Gesellschaft Fuß zu fassen." Schon heute wird befürchtet, dass es mit schlechten "sozialen Noten" schwierig werden könnte, sein Kind auf eine gute Schule zu bringen, einen Studienplatz und Job zu bekommen oder einen Kredit aufnehmen zu können. Befürworter des Überwachungssystems halten dagegen: Wer nicht in "Pornografie, Gewalt und politische Opposition" verwickelt sei, habe nichts zu befürchten. Auch Chinas Staatsmedien heben eher die Vorteile im Kampf gegen Kriminalität hervor und verschleiern die Eingriffe ins Privatleben.

Aber "Vertrauenswürdigkeit", wie wird die definiert? Ganz einfach, findet Guo Tao: "Alle Worte und Taten, die gut für Land und Volk sind, gelten als gutes politisches Verhalten." Er empfiehlt: In sozialen Medien sollten sich Nutzer zurückhalten. "Ich würde dazu raten, dass einfache Leute es vermeiden, zu viel über Politik zu diskutieren." Und was ist, wenn eine falsche Information (Stichwort: Fake News) zu schlechten Noten führt? Ein solcher Fall sei noch nicht geregelt, räumt Guo Tao ein. "Das System steckt noch in der Anfangsphase." Vielleicht müsse der Betroffene dann eben nachweisen, dass die Information falsch sei.

Rechtliche Konsequenzen bekommen Bürger heute schon zu spüren. Seit Jahren trägt China beim Thema Internetfreiheit weltweit die rote Laterne, so die amerikanische Denkfabrik Freedom House. Haftstrafen - von fünf Tagen bis elf Jahren - sind nicht selten, heißt es im Jahresbericht der Organisation. Die Vorwürfe lauten auf Subversion, Separatismus, Terrorismus, Verunglimpfung oder schlicht "Ärger provozieren", was schon für längere Haft ausreicht.

Die Gesichtserkennung macht aus Sicht der Polizei das Land sicherer, etwa wenn mit ihrer Hilfe Kriminelle gefasst werden. So wurden in Qingdao bei einem Bierfestival 25 Verdächtige festgenommen, die dank biometrischer Verfahren an den Eingangstoren identifiziert wurden. Die Auswirkungen auf die Gesellschaft beurteilt Professor Yue Lin von der Universität von Shanghai vorsichtig optimistisch: "Die Autorität der Polizei hat sich nicht verändert, doch wurde definitiv ihre Macht gestärkt. Dies findet nicht nur in China statt, sondern überall auf der Welt statt."

Da in China alle Bürger über 16 Jahren einen Ausweis mit Bild und Adresse besitzen müssen, können die Behörden aus einem riesigen Datenschatz schöpfen. Die Datenschutzbestimmungen sind vergleichsweise lax, eine Debatte darüber findet öffentlich kaum statt. Auch sind chinesische Bürger es gewöhnt, dass Fotos von ihnen gemacht, Fingerabdrücke genommen und alle möglichen persönlichen Informationen gesammelt werden.

Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) sammelt China aber auch biometrische Daten, ohne die Bürger darüber aufzuklären - zum Beispiel bei medizinischen Untersuchungen. So geschehen wohl in der Unruheprovinz Xinjiang, wo die muslimische Minderheit der Uiguren lebt. Es seien DNA-Proben, Fingerabdrücke, Augenscans und andere Biodaten von Millionen Menschen genommen worden. "Die Speicherung der Biodaten einer ganzen Population, einschließlich DNA, ist eine grobe Verletzung internationaler Menschenrechtsnormen", sagte Sophie Richardson, China-Direktorin von HRW, die befürchtet, das Material werde gezielt zur Überwachung der religiösen Minderheit oder von Regierungskritikern genutzt.

Dagegen kommt die technische Neuheit in Pekings weltberühmtem Himmelstempel aus der Kaiserzeit vergleichsweise putzig daher: Hier wurden in den Toiletten Gesichtsscanner installiert - um die Papierverschwendung zu bekämpfen. Bedient sich jemand mehrfach am Papierspender, so weist ihn der Automat höflich aber bestimmt ab.

Eine Pekinger Universität installierte Gesichtsscanner, um Unbefugte am Betreten der Studentenwohnheime zu hindern und "den Aufenthaltsort der Studenten besser zu überwachen", wie ein Vertreter der Universität von der Nachrichtenagentur Xinhua zitiert wurde. Auch erste Banken nutzen das Verfahren bereits an Geldautomaten zur Authentifizierung der Kunden, und die Fluggesellschaft China Southern Airlines begann mit dem Einsatz von Gesichtserkennung anstelle von Bordkarten.

Der China-Ableger der Schnellrestaurant-Kette Kentucky Fried Chicken führte eine biometrische Zahlungsmethode nach dem Motto "Smile to Pay" ein, die mit dem Online-Bezahlsystem des chinesischen Handelsriesen Alibaba verbunden ist. Und in Shanghai werden im Rahmen eines staatlichen Projekts geistig verwirrte Bürger per Gesichtserkennung zu ihren Angehörigen zurückgebracht.

Das Leben der 730 Millionen Internetnutzer in China dreht sich heute schon um WeChat - eine Plattform im Handy zum Einkaufen, Chatten, Telefonieren, für Buchungen von Reisen und Restaurants, Taxiruf, Fahrradmiete oder bargeldlosen Bezahlen, das sich in China rapide entwickelt. Über die Registrierung mit echten Namen und Bankkonten schrumpft die Anonymität im Cyber-Raum auf ein Minimum. Wer eine Chat-Gruppe einrichtet, wird seit Herbst schon dafür verantwortlich gemacht, dass darin alles politisch korrekt abläuft.

All dies sind Mosaiksteine einer groß angelegten Strategie der chinesischen Regierung. Denn wer Nutzerdaten kontrolliert, kann auch die Nutzer kontrollieren. Und je mehr individuelle Daten vorliegen, umso leichter lassen sich Verhaltens- und Bewegungsprofile der Bürger erstellen.

Eine wichtige Rolle spielen schon heute Internetriesen wie Alibaba, Tencent und Baidu, die chinesischen Varianten von Amazon, Facebook und Google, die sich auch dank des abgeschotteten Internets in China gegen internationale Wettbewerber durchsetzen konnten. "Diese neue Form des Big-Data-gestützten Regierens nutzt die marktbeherrschende Stellung einiger weniger großer IT-Unternehmen, die ihre umfassenden Daten über Bürger, Unternehmen und wirtschaftliche wie gesellschaftliche Prozesse der Regierung zur Verfügung stellen müssen", sagt Merics-Direktor Heilmann.

Obwohl das digitale Leben in China schneller läuft als anderswo auf der Welt, gibt es kaum Diskussionen über Datensicherheit oder Privatsphäre im Internet. Kritische Ansichten werden aus Online-Foren gestrichen. Doch Nutzer sind beunruhigt. "Ich mache mir schon Sorgen über die Sicherheit meiner persönlichen Daten", sagt eine 28-jährige Mitarbeiterin in der Medienindustrie. Und eine 32-jährige Angestellte sagt: "Es macht Angst, aber was sollen wir machen?"