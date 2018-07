Von Marco Krefting

Mann trägt wieder Haar - und zwar auf der Brust! Die Kollegen von GQ, Experten für alles Schöne und Gute am Mann, haben festgestellt: Die Zeiten metrosexueller Glätte à la David Beckham sind vorbei. "Wir bewegen uns in eine neue Hippie-Ära", sagt Constantin Herrmann, Beauty-Director des Stil-Magazins. "Viele ästhetische Elemente der späten 60er und frühen 70er Jahre kommen wieder." In Werbung, Filmen - und wenn Mann das Glück eines regelmäßigen Haarwuchses hat auch auf der eigenen Brust.

Doch da grätscht Psychologin Ada Borkenhagen hinein. Wildwuchs wie einst bei Tom Selleck ("Magnum"), was an ein plattgelegenes Meerschweinchen erinnert, kommt beim weiblichen Geschlecht angeblich nicht an. "Männer sollten zeigen, dass sie sich Mühe geben", sagt sie.

Auch Hersteller von Rasierern und Zubehör registrieren den "Trend zur Individualität". Braun und Gillette stellen (sicher nicht uneigennützig) fest: "Der eine mag das Brusthaar getrimmt, während der andere eine glatte Brust bevorzugt."

Laut einer repräsentativen Studie, die Borkenhagen mit Kollegen für die Uni Leipzig gemacht hat, entfernten 2016 zwölf Prozent der Männer Haare am Oberkörper. Vor allem in der Gruppe der 25- bis 34-Jährigen. Dort greift jeder Vierte (27,7 Prozent) zum Rasierer. Wer vom Brusthaar nichts hält, der kann sich das Gestrüpp auch dauerhaft weglasern lassen. Dafür sind etwa sechs Behandlungen für je etwa 80 Euro nötig.

Weg vom Jünglinghaften, hin zum Männlichen: Die Bewegung kommt aus der Schwulenszene, wird aber inzwischen auch bei heterosexuellen Männern schick, sagt Borkenhagen. Tendenziell folgten eher Männer in Großstädten der Mode zum gestutzten Brusthaar. "Aber auch auf Ältere, die jung erscheinen wollen, hat der Trend übergegriffen."

Ein weiterer Grund: Frauen haben bei Tätowierungen aufgeholt. So wird Brusthaar für Männer zum neuen, alten Abgrenzungsmerkmal. Ein Revival des Rückenhaars droht ihrer Einschätzung nach übrigens nicht. Na, immerhin das.

Stil-Experte Herrmann mahnt: "Offen zur Schau getragene Brusthaare sind ebenso wie eine völlig blankrasierte Brust immer noch sexuelle Attribute." Die Frage sei also nicht, ob man Brusthaare zeigen darf, sondern wo. "Gerade im Job lautet die Frage: Wieso sollte man sein Hemd im Büro so weit offen tragen, dass sich jeder über den aktuellen Zustand der Behaarung ungefragt informieren muss?"