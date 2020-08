Name: Hanns Zischler

Geboren am 18. Juni 1947 in Nürnberg. Aufgewachsen in dem fränkischen Dorf Langenaltheim als Sohn eines Steinbruchbesitzers und Steinhändlers.

Werdegang: Nach dem Abitur 1966 geht Zischler zum Studium nach München und Berlin. Er besucht Vorlesungen in Philosophie, Ethnologie, Musikwissenschaft und Literaturwissenschaft. In diesen Jahren arbeitet er auch als Lektor und Übersetzer.

Schauspielerei: Auf Bühnen in Berlin, Basel und Karlsruhe ist er von 1968 an als Schauspieler, Regisseur und Dramaturg tätig. Von den Siebzigerjahren an holen ihn immer mehr Regisseure – unter anderem Wim Wenders, Rudolf Thome, Peter Lilienthal und Robert von Ackeren – vor die Kamera. Aber auch in internationalen Produktionen feiert er Erfolge: Er spielt in Claude Chabrols "Dr. M" (1990), Andrew Birkins "Salz auf unserer Haut" (1992) und Steven Spielbergs "München" (2005).

Privat: Zischler wohnt seit 1968 in Berlin, lebte seit 1978 mit der Landschaftsarchitektin und Künstlerin Regina Poly (1942–2014) zusammen. Er hatte einen Sohn Julian Middendorf (1978–2013).

Buch: In diesem Jahr ist der Roman "Der zerrissene Brief", Galiani, 272 Seiten, 20 Euro erschienen.