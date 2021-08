Biografie

Name: Prof. Jochen Cornelius-Bundschuh

Geboren am 30. Juli 1957 in Fulda.

Ausbildung: Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes. Studium der evangelischen Theologie in Göttingen, Tübingen, Edinburgh.

Wissenschaftliche Laufbahn: Promotion zum Thema "Liturgik zwischen Tradition und Erneuerung". Habilitation in Göttingen zum Thema: "Die Kirche des Wortes". Seit 2010 außerplanmäßiger Professor an der Theologischen Fakultät der Universität Heidelberg.

Kirchlicher Werdegang: 1995 Pfarrer in Fuldabrück. 2001 Leitung des Predigerseminars der Kirche von Kurhessen-Waldeck in Hofgeismar. 2009 Leiter der Abteilung Theologische Ausbildung bei der Badischen Landeskirche in Karlsruhe.

Bischofswahl: Im Juli 2013 für zwölf Jahre mit großer Mehrheit zum Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Baden gewählt.

Privat: Verheiratet mit der Pfarrerin Ulrike Bundschuh. Zwei Söhne, eine Tochter, zwei Enkelkinder. Der jüngste Sohn studiert evangelische Theologie.