Name: Ulrike Folkerts

Geboren: 14. Mai 1961 in Kassel

Ausbildung: Nach dem Abitur 1980 Studium der Theater- und Musikwissenschaft, dann Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. 1987 Filmdebüt in "Das Mädchen mit den Feuerzeugen".

Bekanntheit: Seit 1989 Kommissarin "Lena Odenthal" im Ludwigshafener "Tatort"; dienstälteste Ermittlerin im deutschen TV.

Sportlerin: Als engagierte Hobbysportlerin nahm Folkerts bei den Gay Games 1994 in New York City und den EuroGames 1996 in Berlin teil. Bei den Gay Games 2002 in Sydney holte Folkerts mit der Schwimmstaffel Silber und Bronze. Im Einzelwettbewerb erschwamm sie 2004 eine Bronzemedaille bei den Eurogames in München.

Engagement: Folkerts setzt sich ein gegen Landminen, für Kinder mit Down-Syndrom, für Schulbildung in Burundi, für kulturelle Förderung von sozial benachteiligten Kindern.

Privat: Mit ihrer Partnerin Katharina Schnitzler wohnt Folkerts in Berlin-Wedding.