Von Rolf Kienle

Heilbronn/Sinsheim. Es gab hundert Wege, es falsch zu machen und nur einen richtigen." Wilhelm Maybach hat es richtig gemacht, sagt Moritz Dressel, Kurator im Technik Museum Sinsheim. Maybach, der Mann aus Heilbronn, galt als genialer Erfinder und Autobauer. Ohne ihn und Zeitgenossen wie Carl Benz, Gottlieb Daimler und August Horch, später auch Maybachs Sohn Karl, wäre die Geschichte des Autos sicher anders verlaufen.

Wilhelm Maybach wird die Entwicklung des Automobils prägen; insbesondere während seiner Zeit als Weggefährte von Daimler. Maybach, der eigentlich Bäcker werden sollte, besaß eine herausragende technische Begabung. Seine Erfindungen trugen wesentlich dazu bei, Daimlers visionäre Ideen für die motorisierte Mobilität zu verwirklichen. Eines darf man dabei nicht verkennen: Sie lebten und arbeiteten in einer Zeit, die nicht schwieriger hätte sein können für die Pioniere: vor und zwischen zwei Weltkriegen und mit einer dramatischen Weltwirtschaftskrise.

Wilhelm Maybach wird am 9. Februar 1846 als Sohn eines Schreinermeisters in Heilbronn geboren. Im Abstand von drei Jahren sterben beide Eltern, mit zehn Jahren ist Wilhelm Vollwaise. Nach einer Annonce, die Freunde der Familie 1856 veröffentlichen, nimmt sich das Reutlinger Bruderhaus, eine christlich-soziale Einrichtung, seiner an. Hier geht Wilhelm zur Schule. Der Leiter des Hauses erkennt früh Maybachs technische Begabung und fördert ihn. Neben seiner 1861 begonnenen Ausbildung im Konstruktionsbüro einer Maschinenfabrik erhält der Junge Unterricht in Englisch, Französisch und mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern.

In Reutlingen kreuzen sich schließlich die Wege von Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach. Daimler ist bereits ein weltgewandter Ingenieur. Maybach wird sein Weggefährte und bleibt mit ihm bis zu dessen Tod eng verbunden. So geht Maybach mit Daimler schon 1869 nach Karlsruhe und 1872 nach Köln. Bei der Gasmotoren-Fabrik Deutz AG beginnt er im Juli 1872 als Zeichner, im Januar 1873 wird er Chefkonstrukteur. Maybach entwickelt Ideen zur Mechanisierung des Handwerks. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ein Besuch der Weltausstellung in Philadelphia 1876 Maybachs Ideen angeregt haben. Maybach nutzte die Gelegenheit, die mechanisierte Fertigung in Amerika zu studieren.

Im September 1878 heiratet er Bertha Pauline Habermaas, eine Freundin von Emma Daimler. Ihr war er bei Daimlers Hochzeit begegnet. Der erste Sohn Karl kommt 1879 in Deutz zur Welt. Nachdem Daimler die Gasmotoren-Fabrik Deutz im Streit verließ, weil sich seine Vorstellungen nicht umsetzen ließen, folgt ihm Wilhelm Maybach im Oktober 1882 nach Cannstatt, um dort den schnelllaufenden Verbrennungsmotor zu entwickeln. Cannstatt wird für die nächsten 25 Jahre zur beruflichen Wirkungsstätte. Hier kommen auch Sohn Adolf und Tochter Emma zur Welt.

Maybach war es, der in einem Patent des Engländers Watson auf die Möglichkeit einer ungesteuerten Glührohrzündung stieß – eine wichtige Voraussetzung, um höhere Drehzahlen zu erreichen. Ohne sie lässt sich ein leistungsstarker Motor kaum realisieren. 1885 entsteht zunächst ein hölzernes Zweirad, ein Jahr später das erste Motorboot der Welt sowie das weltweit erste vierrädrige Automobil, Daimlers Motorkutsche. Später folgen Antriebe für Schienenfahrzeuge, Daimlers Motor-Waggonet und das Wölfertsche Motor-Luftschiff. Zur Erinnerung: In Mannheim fährt Bertha Benz mit ihren Söhnen Eugen und Richard klammheimlich mit dem Patent-Motorwagen ihres Mannes zur Mutter nach Pforzheim. Das war im Sommer 1888.

Der wichtige nächste Schritt für Wilhelm Maybach folgt 1889: Auf der Pariser Weltausstellung trägt seine Konstruktion maßgeblich zur Entstehung der französischen Automobilindustrie bei. Maybach, nun technischer Direktor der Daimler Motoren-Gesellschaft (DMG), meldet weiter Erfindungen zum Patent an – 1897 der Röhrchenkühler, 1899 ein Vierzylindermotor, 1900 der Bienenwabenkühler. Am 22. November 1900 wird der erste Mercedes 35 PS in Cannstatt fertiggestellt. Er gilt als das erste moderne Automobil überhaupt.

1909 gründet Maybach gemeinsam mit Graf von Zeppelin die Luftfahrzeug-Motorenbau GmbH in Bissingen. Das von Wilhelms Sohn Karl geleitete Unternehmen wechselt 1912 den Standort und lässt sich in Friedrichshafen am Bodensee nieder. Im Mai 1918 erhält es den Namen Maybach-Motorenbau, Firmenzeichen wird das Doppel-M im Bogendreieck. Nach Ende des Ersten Weltkriegs muss das Unternehmen gemäß Versailler Vertrag die Konzentration auf Flugmotoren aufgeben. Karl Maybach beginnt mit der Entwicklung kompakter Dieselmotoren. Der erste Serienwagen Maybach 22/70 PS (W 3) erscheint 1921 und wird bis 1928 gebaut. Damit schließt sich auch ein Kreis im Leben von Wilhelm Maybach.

Maybach erhält nach seinem Ausscheiden bei der DMG für sein Lebenswerk zahlreiche Auszeichnungen: Das Königreich Württemberg ernennt ihn etwa 1915 zum Königlichen Oberbaurat; die Franzosen hatten ihn zu diesem Zeitpunkt bereits als "König der Konstrukteure" bezeichnet. In seinem letzten Lebensjahr 1929 erlebt Maybach noch die Weltfahrt des Luftschiffs LZ 127 "Graf Zeppelin", das von Maybach-Zwölfzylindermotoren angetrieben wird, die Sohn Karl konstruiert hat.