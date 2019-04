Von Heiko P.Wacker

Sonntag früh, irgendwo südlich von Heidelberg: Es ist noch verdammt frisch. Der Wind vertreibt die Müdigkeit ebenso wie die Aussicht auf eine lässige Cabriotour. Denn das Dach ist so offen wie unsere Herzen.

Seit Tagen schon wuchs die Vorfreude, bereits zu Wochenanfang war klar, dass die Nächte weiterhin kalt sein würden, die Tage aber sonnig und stetig wärmer. Bis dann am Wochenende die Quecksilbersäule die 20 Grad überspringt: Meteorologen verfallen angesichts solcher Aussichten gerne mal in Schwärmerei, zumeist werden dann die zu erwartenden Spitzentemperaturen geografisch verortet. Tja, und dann sind Bergstraße oder Kraichgau oft die Regionen größter Zuversicht. Die Frischluftsaison 2019 im Cabrio zu begrüßen, das liegt dann auf der Hand.

Glücklich, wer für solche Gelegenheiten Menschen wie Sylvie kennt, die ihr blaues Käfer-Cabrio seit mehr als 20 Jahren liebt und pflegt: "Ich hab es ja auch mit eigenen Händen restauriert", beginnt ihre Erzählung, während wir den Tunnel unterm Heidelberger Schloss nehmen, um ins Neckartal zu gelangen. Trocken und sonor schallt der Sound des klassischen Boxermotors durch die Steinröhre, solch ein Auto braucht kein Tuning, solch ein Auto hat Charakter schon ab Werk! Inzwischen sind wir am Karls᠆tor abgebogen, der Neckar fließt uns zu unserer Linken entgegen.

Sylvies Käferli hatte eine ganze Menge Rost. Das ausgebrannte (!) Wrack stand acht Jahre lang in den Brombeeren. "Das war schon hart. Denn jedes Mal, wenn ich dort vorbei kam, waren die Reifen tiefer in die Erde gesunken. Ein Trauerbild. Doch der Besitzer wollte von einem Verkauf nichts wissen, und ließ den 1972er-VW weiter verrotten. Für das Wachküssen aus dem Dornröschenschlaf war dann ich zuständig", meint Sylvie lächelnd, während wir passenderweise die Vierburgenstadt Neckarsteinach passieren, jedoch die Vorderburg, die Mittelburg, die Hinterburg und die Schadeck, das Schwalbennest, nur aus der Ferne bewundern.

Es ist immer noch recht kühl, an manchen Stellen gar nebelig, die warme Jacke Pflicht - was Oldiekenner nicht wundert, war die Heizung des VW Käfer doch schon immer ein Spezialfall. Links Schweißfuß, rechts Eisfuß, theoretisch erwärmte Luft strömt hier durch die Schweller. Allerdings darf man nicht vergessen, dass die Grundkonstruktion flotte 80 Jahre auf dem runden Buckel hat. In Klassikerkreisen gilt ein Cabrio als der ideale Oldtimer: Vor allem der offene VW Käfer genießt hier Kultstatus, vereint er doch günstigen Unterhalt mit luftigem Fahrgenuss, wie bereits Ferdinand Porsche erkannt hatte. Schon unter den ersten Versuchsfahrzeugen der 1930er-Jahre fanden sich offene Varianten, auch wenn erst Ende 1949 offiziell die Produktion begann. Mehr als 30 Jahre lang lief das am Ende auf 50 PS erstarkte Modell vom Band: Erst am 10. Januar 1980 endete die Produktion nach insgesamt 330.281 Cabrios aus dem Hause Volkswagen und Karmann. Die letzten Fahrzeuge standen damals für gut 14.000 DM in den Preislisten - und fanden regen Absatz. Immerhin war der Käfer längst Kult. Doch den gab es noch regulär beim Händler zu kaufen, sodass der offene Käfer zum Ende seiner Karriere einen wahren Boom erlebte. Heute werden gut erhaltene Käfer-Cabrios ab rund 10.000 Euro gehandelt.

Soll es ein früheres Modell aus der Wirtschaftswunderzeit sein, wird es natürlich teurer, für einen offenen VW der Brezel-Ära legt man auch mal 50.000 Euro oder mehr hin. Da verschlägt es einem bis Bad Wimpfen die Sprache.

Wobei auch moderne Frischluft-Mobile oft in deutlich gehobenen Preissegmenten zu finden sind, Porsche, Bentley, Jaguar oder Mercedes offerieren schickes Blech für noble Ansprüche. Am Komfort wird nicht gespart. Auf dass man sich wie in einem Warmluft-Kokon fühle: Ehrliches, pralles, pures Fahrvergnügen wie im Käfer ist hier nicht mehr angesagt.

Der hat dafür keine Lust auf hohe Tempi jenseits der 90. Doch der Tag schreitet voran, der Verkehr nimmt spürbar zu, weshalb wir ab Bad Wimpfen, der alten Kaiserstadt, den Weg nach Südwesten einschlagen.

Wir lassen uns treiben vom inneren Kompass, der stets die kleinen und kleinsten Strecken sucht, wie man sie rund um Fürfeld, Massenbachhausen, Berwangen, Richen, Ittlingen oder Sinsheim-Weiler so leicht findet.

Und so ist es plötzlich da, dieses Gefühl frühsommerlicher Sehnsucht, kombiniert mit diesem erdigen Geschmack, wie ihn nur sonnengewärmter Lößboden des Kraichgaus zu verströmen weiß, der sich anschickt, bestellt zu werden. Und die Birken hängen derweil stolz ihre Kätzchen in den Wind.

In modernen Autos sitzt man hermetisch abgeriegelt, Pollenfilter und Klimaanlage sperren die Welt aus. Ganz anders im Cabrio: Man hört die Vögel, man spürt die Sonne. Und hält man die Arme weit über die Fensterschächte, in denen sind die Seitenscheiben natürlich schon auf der Höhe von Mosbach verschwunden. Dann genießt man das Prickeln auf der Haut.

Passend schiebt Sylvie eine Kassette - ja, das sind die ollen Tonträger, die man noch mit einem Bleistift zurückspulen, und mit Klebeband flicken konnte - von Konstantin Wecker in den Schacht. "Wenn der Sommer nicht mehr weit ist, und der Himmel ein Opal", flötet uns der legendäre Barde ins Ohr - es ist eine Lust zu leben!

Sylvies Käfer parkt mittlerweile vor Burg Steinsberg, dem "Kompass des Kraichgaus". Tief im Tal sehen wir das Band der A 6, über die Autobahn wären wir wohl schneller hier gewesen. Dahinter Sinsheim, am Himmel kreisen Segelflieger, rechts im Bild das Stadion.

Alles wirkt so weit entrückt, beinahe unwirklich. "So war es auch, als ich endlich die erste Runde drehen konnte", blickt Sylvie zurück auf die Wiedererweckung des rostigen Brombeerfundes. "Sieben Jahre hab ich insgesamt für die Restaurierung gebraucht. Doch die Mühe hat sich gelohnt", meint sie, während sie mit geübtem Finger die Spannung des Keilriemens prüft, und nach kurzer Wartezeit den Ölstand checkt.

Keineswegs abgecheckt ist der weitere Weg. Wir lassen uns durch das sanfte Hügelland des Kraichgaus treiben, passieren das sehens- und besuchenswerte Eppingen, und gelangen schließlich zur Ravensburg bei Sulzfeld, wo wir tatsächlich im lauschigen Vorhof der eigentlichen Burganlage noch einen Parkplatz finden. Wir wollen mal schauen, ob der Biergarten auf ist.

Der Blick von der hohen Burgmauer über die tausend Hügel des Kraichgaus ist grandios. Doch auch im Burgrestaurant selbst genießt man Küche und Aussicht gleichermaßen. Und dann: wohin an diesem sonnigen Nachmittag? Das wissen wir nicht, fragend blicken wir uns an. Vielleicht quer durch den Kraichgau nach Bruchsal, auch im Innenhof des Barockschlosses gibt es ein Café. Oder weiter in den Schwarzwald? Oder doch nach Wiesloch, um kurz einen Blick auf die älteste Tankstelle der Welt zu werfen?

Immerhin war auch das erste Auto überhaupt, das Vehikel von Carl Benz, ein offenes Vergnügen. Seine Frau Bertha Benz wagte damit ihrem legendären Ritt anno 1888 von Mannheim nach Pforzheim. In Wiesloch erwarb sie in der Apotheke ein wenig Ligroin als Treibstoff, nicht die erste Fernfahrt - sondern die erste Cabriolet-Tour der Welt. Wir sind also in guter Tradition unterwegs. Und das ist ein tröstlicher Gedanke, ein positiver zumal. Denn Lebenslust braucht kein Dach!