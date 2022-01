Von Alexander R. Wenisch

Ende einer Ära: Charly Hübner alias Sascha Bukow verlässt nach knapp zwölf Jahren an der Seite von seiner LKA-Kollegin Katrin König (Anneke Kim Sarnau) den Polizeiruf Rostock. In dieser Zeit haben sich die zwei zu einem der beliebtesten Ermittlerpaare des deutschen Fernsehens entwickelt und nur wenig an Verwirrung, Verstörung und Verstrickung ausgelassen. Wie Bukows Karriere endet, ist streng geheim. Doch der Schlussakkord in "Keiner von uns" kann nur ein lauter sein.

Was ist passiert? Tito, Inhaber eines Musikclubs, ist ermordet worden. Verdächtigt wird der bekannte Musiker Jo Mennecke (stark gespielt von Bela B. Felsenheimer, Schlagzeuger der Punkrockband Die Ärzte), der mit seinen Starallüren das gesamte Ermittlerteam aufmischt.

Worum geht es wirklich? Die Kommissare werden mit den Dämonen ihrer Vergangenheit konfrontiert. Bukows alter Widersacher Zoran Subocek (Aleksandar Jocanovic) ist überraschend wieder in Rostock. Superbrutal und kaltblütig erpresst er ihn und König: Subocek hat einen Handy-Mitschnitt der zeigt, dass die Kommissarin Beweise gefälscht hat, um einen Mörder zu überführen – der Handlungsstrang zieht sich schon seit November 2018 durch den Rostocker Polizeiruf.

Wie schlagen sich die Kommissare? Wie lange hat man mit Bukow gelitten, ob es vielleicht doch noch was wird mit König? Jetzt endlich sind die beiden ein Paar. Es könnte alles gut werden. Und da grätscht mit brutaler Wucht Subocek dazwischen. Bukow rutscht in alte Verhaltensmuster, er kennt die Spielregeln im Milieu. Und meint, diese Geschichte alleine und auf seine Art lösen zu müssen – auch, um König zu schützen, gar zu retten. Die wiederum ahnt nichts vom Unwetter, das sich hinter den Kulissen zusammenbraut. Sie ist hin und her gerissen von ihrer eigenen Courage, sich auf Bokow eingelassen zu haben – und ob es die richtige Entscheidung war. Die Hoffnung ist größer als der Zweifel.

Ärzte-Schlagzeuger Bela B. spielt einen abgewrackten Bluesmusiker.

Was ist die Stärke dieses Polizeiruf? Noch einmal kann Hübner die Bandbreite von Bukows Charakter in seiner ganzen Zwiespältigkeit ausspielen. Dramaturgisches Herzstück ist Königs spontaner Kniefall: Willst du mich heiraten? Sie bietet Bukow damit an, auf die gute Seite zu kommen, für immer. Doch er weiß schon, dass es zu spät ist. Als König geht und er alleine steht, zeigt sich in seinem Gesicht für einen kurzen Moment die ganze Ausweglosigkeit. Und Hübner lässt einen in die Seele seiner Figur blicken. Spätestens da wird klar, was für ein Verlust sein Abgang ist.

Was sind die Schwächen? Keine echte Schwäche, aber ein Ärgernis: Bela B. spielt so grandios den abgewrackten Bluesmusiker, aber die Rolle selbst ist nur eine Strohpuppe. Wie der Disney-Papagei über den man lachen muss, nachdem die Szene mal wieder brenzlig, unheimlich oder brutal war. Da wäre mehr drin gewesen.

Und sonst noch? Die Rolle bleibt in der Familie: Künftig wühlt sich König an der Seite von Lina Beckmann durch die kriminelle Szene Rostocks. Und Beckmann ist im realen Leben mit Charly Hübner verheiratet. Ihr erster Fall (wahrscheinlich im zweiten Quartal 2022 zu sehen) heißt witzigerweise: "Seine Familie kann man sich nicht aussuchen".

Was kann man von diesem Polizeiruf fürs Leben lernen? Ein Leben "on the road" im Tourbus und Backstage ist doch nicht so glamourös, wie man sich das vorstellt.

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Uneingeschränkt: Unbedingt!