Von Rüdiger Busch

Nach fünf Jahren hinter Gittern möchte eine Frau neu anfangen. Doch nach nur einem Tag in Freiheit ist sie plötzlich die Hauptverdächtige in einem Mordfall. Der achte Fall der Schwarzwald-Ermittler Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) zeigt, wie schwer es sein kann, sich aus dem gesellschaftlichen Abseits herauszuarbeiten.

Was ist passiert?In einem Wald wird die Leiche von Benno Rose gefunden: Der ehemalige Polizist wurde hinterrücks erstochen. Rose, der vor Jahren aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig pensioniert worden war, hat sich vor seinem Tod als Hobbyermittler mit ungeklärten Kriminalfällen befasst. In den 24 Stunden vor seiner Ermordung hatte er gleich neunmal die Nummer von Sara Manzer (Johanna Wokalek) gewählt. Und jetzt wird’s interessant: Die hat gerade eine fünfjährige Haftstrafe abgesessen – weil sie ihren Vater erstochen haben soll.

Worum geht es wirklich? Um die Schatten der Vergangenheit: Benno Rose hatte sich auch dem Mord an Verleger Karl Manzer gewidmet – und dabei sind Zweifel an der Schuld der Tochter aufgekommen. Wie die Kommissare herausfinden, war Rose auf dubiose Schwarzgeldkonten in Manzers Unternehmen gestoßen. Wurde der Ex-Polizist ermordet, weil er zu viel wusste? Und wer hat damals eigentlich den Unternehmer ermordet? Doch zunächst rückt Sara in den Fokus der Ermittler. Sie ist bei einer Freundin untergekommen, die ihr beim Neuanfang helfen möchte, und sie hat auch eine Arbeitsstelle in einer Großküche gefunden. Doch um richtig durchzustarten, wiegt der Ballast aus ihrem alten Leben zu schwer, wie sie leidvoll erfahren muss.

Wie schlagen sich die Kommissare? Gut! Franziska Tobler ist und bleibt der ruhende Pol des Duos: Sie lässt sich bei ihren Ermittlungen nicht aus der Spur bringen, zeigt sympathisch viel Mitgefühl und kann auch einstecken – etwa bei der Rangelei mit einem Verdächtigen, der sich später als wichtiger Zeuge entpuppt. Der impulsive Friedemann Berg legt sich gleich zu Beginn am Tatort mit einer filmenden Gafferin an. Eine Begegnung, die ihn später noch einholen soll. Er hat aber auch sonst die eine oder andere Hürde zu nehmen – wie etwa tückische Technik oder hinterhältige Hundehaufen.

Was ist die Stärke dieses Tatorts? Außer den Kommissaren, die wie immer wohltuend geerdet und wie aus dem Leben gegriffen rüberkommen, höchstens der vielversprechende Auftakt. Aber das war’s dann leider schon mit dem Positiven.

Was sind die Schwächen? Wo soll man da anfangen: Die Geschichte um den schwierigen Neustart einer ehemaligen Gefängnisinsassin zündet leider zu keiner Sekunde. Das liegt vor allem daran, dass der Zuschauer zur Hauptfigur Sara Manzer, die von Johanna Wokalek ungewohnt blutleer dargestellt wird, keine Verbindung aufbaut. Der Kriminalfall ist komplett unglaubwürdig und derart langatmig inszeniert, dass die Minuten quälend langsam vergehen. Ein solches Drehbuch haben Tobler und Berg nicht verdient – einfach nur ärgerlich.

Und sonst noch? Die Auflösung ist derart hanebüchen, dass sie schon fast wieder lustig ist.

Was kann man von diesem Tatort fürs Leben lernen? Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh ..." – sowohl im Wortsinn wie im übertragenen Sinn.

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Wer an chronischen Einschlafproblemen leidet, dem sei der Tatort ans Herz gelegt. Alle anderen sollten sich unbedingt eine Alternative überlegen.