Musik vor 15 000 Jahren: Ein Lithophon in der Form eines Xylophons, Rekonstruktion. Original aus Étiolles (Frankreich), Paläolithikum; Feuerstein und Holz. Leihgeber ist das Deutsche Archäologische Institut. Fotos (2): Veit-Mario Thiede

Von Veit-Mario Thiede

Normalerweise gibt die Vergangenheit keinen Ton mehr von sich. Im Archäologischen Landesmuseum Brandenburg an der Havel ist das jedoch anders. Hier erklingen in einer Sonderschau 40.000 Jahre Musikgeschichte Europas. Die auf den Forschungen des Deutschen Archäologischen Instituts und zehn europäischen Partnerinstitutionen basierende Ausstel-lung ist ein so ungewöhnlicher wie attraktiver Beitrag zum Europäischen Kulturerbejahr 2018.

Die Schau lief bereits mit großem Erfolg in Italien und Spanien, Schweden und Slowenien. Auf ihrer einzigen deutschen Station hat die etwa 500 getreue Nachbauten und experimentelle Rekonstruktionen alter Musikinstrumente von der Steinzeit bis zum späten Mittelalter und der frühen Neuzeit umfassende Präsentation nun eine fesselnde Bereicherung erhalten.

Nur in Brandenburg sind gegenwärtig nämlich zusätzlich 80 originale Instrumente aus deutschen Sammlungen und Museen zu erleben. Als Leihgabe aus Thüringen ist das älteste bislang gefundene keramische Rasselgefäß aufgeboten. Es stammt ebenso aus der Jungsteinzeit (5400-1800 v. Chr.) wie das bislang einzige nördlich der Alpen entdeckte Horn aus einem Gehäuse der im Mittelmeer beheimateten Tri-tonschnecke.

Keramische Rasseln in Form von Vögeln dienten in der bronzezeitlichen Lausitzer Kultur (1300-700 v. Chr.) als Grabbeigaben. Klingender Kleiderschmuck aus der Eisenzeit sind an Ketten befestigte Klapperbleche (750-450 v. Chr.). Die im Spätmittelalter angefertigte Holzblockflöte (14. Jahrhundert) aus Göttingen gilt als die älteste nördlich der Alpen.

Nachbauten mehrerer historischer Musikinstrumente warten auf spielfreudige Besucher. Man kann ins Tierhorn stoßen, an Seilen befestigte Schwirrhölzer brummen lassen, Saiteninstrumente zupfen oder wie ein Xylophon aufeinander abgestimmte Klangsteine anschlagen. Tatsächlich allerdings eröffnet erst der informative Audio Guide einem die ganze Vielfalt der Ausstellung.

Schlaginstrumente aus Mammutknochen: Oberschenkel, Unterkiefer als Abgüsse. Original aus Mezin, Ukraine. Paläolithikum, 20 000 v. Chr. Leihgeber ist das Naturhistorische Museum Wien.

In Wort und Film werden die Herstellungsweise sowie der Einsatzbereich der Musikinstrumente erklärt. Dabei zeigt sich, dass es hinsichtlich des Austausches von Herstellungstechniken, Spielweisen und Verwendungszwecken der Instrumente europaweit tiefer gehende Verbindungen gab als bisher gedacht. Und natürlich bietet der Audio Guide auch zahlreiche musikalische Kostproben.

Ob die jedoch den historischen Gepflogenheiten entsprechen, bleibt ungewiss. Kurator Arnd Adje Both räumt ein: "Wir wissen in den seltensten Fällen, was auf diesen Instrumenten gespielt wurde." Aber immerhin ist der Abguss der ältesten musikalischen Komposition der Welt aufgeboten.

Die in der Türkei entdeckte Marmorstele ließ ein Grieche namens "Seikilos" im 2. Jahrhundert nach Christus errichten. Sie ist in griechischer Musiknotation mit Melodie und Rhythmus eines Liedes ausgestattet: "Während du lebst leuchte, leide nicht im Geringsten, das Leben währt nur eine kurze Weile, die Zeit verlangt ihren Tribut."

Verschiedene rekonstruierte Musikinstrumente sehen wirklich eindrucksvoll aus. Gipsabgüsse bilden ein imposantes Percussion-Ensemble aus Mammutknochen nach, die vor ungefähr 22.000 Jahren mit Schlegeln aus Rentiergeweih bespielt wurden. Ein weiterer Blickfang ist die Rekonstruktion einer bronzezeitlichen Lure (1800-700 v. Chr.) aus Niedersachsen.

Das über einen Meter hohe Blasinstrument ist S-förmig gebogen und weist um die Schallöffnung eine Zierscheibe auf. Die Musikarchäologen bringen die paarweise gespielten Luren mit dem Sonnenkult in Verbindung.

Die Rekonstruktion eines eisenzeitlichen gallischen Horns (100-50 v. Chr.), das wahrscheinlich auf Kriegszügen mit dumpfem Ton die Feinde in Angst und Schrecken versetzen sollte und schließlich in einem Tempel als Opfergabe niedergelegt wurde, weist als Schallöffnung einen stilisierten Wildschweinkopf mit aufgerissenem Maul auf.

Alltagsklänge aus dem 79 n. Chr. bei einem Ausbruch des Vesuvs untergegangenen Pompeji beschließen die Schau mit Tischglöckchen und Gong, Rassel, Zimbel, Trompete und Schalmei.

Info: Bis 27. Mai 2018 im Archäologisches Landesmuseum Brandenburg, Neustädtische Heidestraße 28; Brandenburg an der Havel. Dienstag bis Sonntag 10-17 Uhr. Informationen: Tel. 03381 /41 04.112, Internet: www.landesmuseum-brandenburg.de; Eintritt: 5 Euro.