Von Michael Ossenkopp

Berlin. "Hier ist Berlin! Das Zweite Deutsche Fernsehen präsentiert Ihnen Ausgabe Nummer 1 der Hitparade! Am Mikrofon Ihr Dieter Thomas Heck, guten Abend!“

Es war ein kalter Samstagabend vor 50 Jahren, als Heck am 18. Januar 1969 um 18.45 Uhr mit einem stakkatoartigen "Zett-Dee-Eff Hit-pa-ra-de" die Sendung anmoderierte. Knapp 32 Jahre lang gehörte sie zu den erfolgreichsten Schlagersendungen im deutschen TV - erst nach 368 Folgen wurde sie eingestellt.

"Wir fahren live", erklärte der Showmaster gleich zu Beginn, "das heißt: Nur das Orchester, nur der Chor sind vom Band, alles andere kommt direkt vom Original - von unseren Interpreten." Neben der Beschränkung auf deutschsprachige Texte bildete die Verpflichtung zum Live-Gesang einen Grundstein des großen Erfolgs.

Das Design des Studios der Berliner Union Film in der Oberlandstraße im Westen der geteilten Stadt war für die damalige Zeit äußerst modern. Das Publikum saß um die Bühne herum und konnte so den Künstlern nah sein. Insgesamt liefen 1969 acht Ausgaben der Hitparade, ab 1970 wurde die Schlagershow monatlich an einem Samstagabend gezeigt. Viele Künstler starteten hier ihre Karriere. Die meisten Auftritte in allen "Hitparaden" hatte Roland Kaiser, er trat 67. Mal auf. Die häufigste Gewinnerin war Nicole, die 16 Mal an der Spitze lag.

Bis 1984 gab Moderator Heck den Ton an. Zunächst wurden drei, später (aus Zeitgründen) nur ein Titel vorgestellt, der aus der letzten Sendung die meisten Stimmen erhalten hatte. Hecks An- und Absagen wie "Dreimal dabei - bitte nicht wiederwählen!" wurden ebenso Kult wie der in rasantem Tempo gesprochene (und nicht im Bild gezeigte) Abspann ("Szenenbild Joachim Czerczenga, an der Kamera Wolfgang Jaskulski und Bildschnitt Charlotte Hirschhorn").

In den Anfangsjahren saß für das Publikum sichtbar Tontechniker "Reiner (später: Klaus), fahr ab!" hinter einem Pult mit Bandmaschinen und startete für jeden Auftritt die entsprechende Instrumentalmusik. Gegen Ende des jeweiligen Titels wurde dann die Autogrammadresse des Interpreten eingeblendet. Zur Betonung des Live-Charakters der Sendung befand sich inmitten des Studios eine elektronische Anzeige mit aktuellem Datum und Uhrzeit. Die Erkennungsmelodie war bereits 1968 von James Last im Auftrag des ZDF produziert worden.

Die Abstimmung durch die Zuschauer erfolgte zunächst per Postkarte. Dieses System ließ sich aber leicht manipulieren, indem einige Interpreten massenhaft frankierte Karten für die Stimmabgabe an ihre Fanclubs schickten. 1982 wurde diese Abstimmung durch den Einsatz eines Televoting-Verfahrens ersetzt. So konnte der Sieger noch während der laufenden Show ermittelt werden.

Sängerin Lena Valaitis und Dieter Thomas Heck. Foto: ZDF

Das Erfolgskonzept von Hitparaden-Regisseur Truck Branss war recht einfach: Ein eloquenter Radiomoderator einer beliebten Hitparadensendung macht vor der Kamera genau das, was er im Rundfunk auch schon tut. Heck - leidenschaftlicher Anhänger des deutschen Schlagers - moderierte vor dem Start der ZDF-Hitparade bei der Europawelle Saar "Die Deutsche Schlagerparade", eine Hörfunk-Hörerhitparade mit ausschließlich deutschsprachigen Titeln.

Auch die Hitparade im TV wurde zum Publikumsrenner, 1971 gab es eine "Goldene Kamera" in der Kategorie "Beste Sendung für junge Leute", 1972 folgte der "Achievement Award" für "Die beliebteste Live-Show Europas". In den 1970er Jahren verfolgten jede Ausgabe bis zu 20 Millionen Zuschauer.

Für viele Deutsche ist der Begriff "Schlager" noch immer untrennbar mit der ZDF-Hitparade verbunden. Sie prägte den Musikgeschmack von Millionen nicht nur in West- sondern auch in Ostdeutschland. Erst in die Badewanne, dann "Hitparade" schauen. Für die Zuschauer war es ein Ritual.

Alle bekannten Schlagerstars und -sternchen gaben sich im Berliner Studio die Klinke in die Hand, von Bernhard Brink und Peggy March über Chris Roberts und Michael Holm bis zu Jürgen Marcus und Christian Anders. Heck wurde zu "Mister Hitparade" und zum "Schnellsprecher der Nation".

Trotz des großen Erfolgs war das Konzept der Sendung stets umstritten. Wer durfte überhaupt auftreten? Zu Beginn bestimmte eine Fachjury des ZDF die Titel aus Vorschlägen der Plattenindustrie. Nach heftiger Kritik, auch von Heck selbst, orientierte sich die Auswahl ab 1978 an den tatsächlichen Verkaufszahlen. Dennoch waren die erfolgreichsten Titel oft nicht vertreten, weil etablierte Sänger etwa um ihr Image fürchteten, wenn sie vom Publikum nicht wiedergewählt würden.

Bis in die frühen 80er Jahre präsentierte die Hitparade die heile Welt des traditionellen Schlagers. Conny Froboess’ zonenübergreifender Megaerfolg "Pack’ die Badehose ein" von 1951 war so etwas wie die Geburtsstunde des deutschen Nachkriegsschlagers. Der leichte, beschwingte Sound knüpfte an deutsche Vorbilder aus den 20ern und 30ern an, ohne sich in den USA zu bedienen.

Auftritt von Roy Black in der ZDF-Hitparade. Foto: ZDF

Ende der 1960er Jahre galt die Schlagermusik im Wettbewerb mit anderen musikalischen Trends jener Zeit als brav und bieder. "Die Hitparade war der konservative Gegenentwurf zu Beat-Club und Disco, [...] die Abkehr von den Beatles zugunsten deutschsprachiger Heile-Welt-Besinger wie Rex Gildo, Bata Illic, Roy Black und Karel Gott (alle schon in der ersten Sendung dabei) war eine bewusste und politische Entscheidung", stellen Michael Reufsteck und Stefan Niggemeier in ihrem 2005 erschienenen "Fernsehlexikon" fest.

Im Laufe der Jahre änderte sich jedoch das Muster der Sendung. 1982 hielt die "Neue Deutsche Welle" Einzug ins Programm und "überrollte" die Sendung mit einer anderen Art von Interpreten und Musik. Trio mit "Da da da" oder DÖF mit "Codo" vergraulten das Stammpublikum. Auch Schlagerfan Heck konnte mit dieser Musik rein gar nichts anfangen. Nach fast 16 Jahren und 183 Ausgaben gab er die Moderation der Sendung ab.

Heck führte danach durch weitere TV-Shows wie "Melodien für Millionen", "Musik liegt in der Luft" oder "Die Schlagerparade der Volksmusik". Außerdem leitete er viele Jahre die Spielshow "Die Pyramide". "Ich durfte große Erfolge feiern, war 50 Jahre im Geschäft und davon 40 Jahre im deutschen Fernsehen in der ersten Reihe. Das erfüllt mich mit großer Dankbarkeit", sagte er zum Ende seiner Fernsehkarriere 2008. Die Showlegende starb im vergangenen August mit 80.

Nach Hecks Ausstieg präsentierte Victor Worms die Hitparade. Doch bald war so gut wie nichts mehr wie früher. Es wurde Englisch gesungen, die Titel mussten lediglich einen "Bezug zu Deutschland" haben, die Live-Auftritte wurden durch Vollplayback ersetzt. 1990 übergab Worms die Sendung an Uwe Hübner. Über die Jahre hatten sich Sendezeiten und -tage mehrfach geändert; die Einschaltquoten gingen stetig bergab.

Die Zeitenwende im Schlager-Fernsehen wurde schließlich am 1. September 1991 offenbar. Der damalige Viva-Moderator Stefan Raab enterte mit "Börti, Börti Vogts" das ZDF-Flagschiff. Der 28-Jährige kettet sich an Wolfgang Petry und nach dem Auftritt zertrümmerte seine Band die Instrumente. Das Studiopublikum buhte, aber die Zuschauer wählten Raab zum Sieger. Als das ZDF die Hitparade Ende 2000 endgültig absetzte, war nur noch rund eine Million Zuschauer übrig.

Auch wenn viele Fans mit dem Ende der Hitparade ihre musikalische Heimat im ZDF verloren haben, sind Interpreten deutscher Schlager immer noch gut im Geschäft. Jürgen Drews unterhält auf Mallorca die Massen, Michael Holm und Graham Bonney gehen aktuell auf Tour. Und seit dem bombastischen Erfolg von Helene Fischer erlebt der Schlager ein ungeahntes Revival. Neue Interpreten wie Vanessa Mai, Beatrice Egli, Andreas Gabalier oder Wolfgang Petrys Sohn Achim geben der Szene neuen Schwung. Die 14 Konzerte der Stadiontour von Helene Fischer im letzten Sommer sahen mehr als 600.000 Zuschauer.