Von Sarah Kringe

Das Ende der Welt sieht anders aus, als ich erwartet hatte. Ich hatte nicht mit einem langen, feinen Sandstrand und so klarem Wasser, dass es fast zum Baden einlädt, gerechnet. Vielleicht habe ich mir eine unwirtliche Wüstenei ausgemalt, durchsetzt von russischen Grenzposten, karg und kalt. Aber wenn ich ehrlich sein soll, finde ich es hier eigentlich sehr schön. Unser Bus steht auf einem kleinen – dem einzigen – Parkplatz direkt neben dem Strand, unterhalb von moos- und flechtenbewachsenen Felsen, über die ein leichter Wind weht.

Die Vegetation ist etwas spärlich, aber diesem Stück Land, das sich im äußersten Nordosten Norwegens befindet, haftet eine wilde Schönheit an, die mich sofort gefangen nimmt. Die Klippen und Felsen, die uns umgeben und die in der Ferne die Küstenlinie nachzeichnen, sind bereits mit dem ersten Schnee bepuderzuckert und durch den eiligen Wechsel aus Sonne und Wolken bekommt die Landschaft eine ganz eigene Dynamik: Goldene Spätherbstfarben wechseln sich mit einem metallischen Grau ab. Fasziniert stehe ich da und kann mich gar nicht sattsehen an der lebendigen Endgültigkeit, die mich umgibt.

Wir befinden uns in Grense Jakobselv, dem Ort, an dem die einzige, die letzte Straße endet, Russland ist nur einen Steinwurf entfernt. Von Kirkenes, der nordöstlichsten Stadt Norwegens, Äquivalent zu Murmansk auf russischer Seite, für sich genommen schon ein einsames Fleckchen Erde, fährt man noch einmal rund eineinhalb Stunden über eine holprige und schlaglochübersäte Schotterpiste. (…)

Sarah und Mathias in Norwegen: Die beiden sind begeistert von der wilden Schönheit der Natur im Nordosten Europas. Foto: Kringe

Grense Jakobselv ist bekannt durch seine Einsamkeit und seine Lage, nirgends sind sich Europa und Russland so nah, getrennt nur durch einen schmalen Fluss. Hier steht die berühmte König-Olavs-Kirche, ein Bauwerk, das als "kultureller Grenzstein" errichtet wurde. Für die Ureinwohner kam die in ihren Augen willkürliche Festlegung der Grenze im 19. Jahrhundert so ungelegen, dass sich immer wieder Grenzverletzungen, hauptsächlich von russischer Seite, ereigneten. Um den Konflikt friedlich zu lösen, baute der norwegische Verwaltungsbezirk, zu dem Grense Jakobselv gehört, eine weiße, weithin sichtbare Kirche. So wussten die Fischer auf dem Meer, ob sie sich in russischen oder norwegischen Gewässern befanden.

Die Kirche gibt es noch heute, allerdings ist sie nicht mehr weiß, sondern steht als schlichtes steinernes Bauwerk neben der Straße, unweit unseres Parkplatzes. Von kultureller Grenzziehung kann schon lang nicht mehr die Rede sein, Stacheldrahtzäune, Wachtürme und große Warnhinweise machen es unmöglich, versehentlich die Grenze zu überschreiten. (…)

Bei Tageslicht betrachtet finde ich die Idee plötzlich nicht mehr so gut. Aber für ein Zurück ist es zu spät. Ich stehe bereits im Bikini hinter der Bustür, die Standheizung bläst auf höchster Stufe heiße Luft in den Bus und Mathias parkt gerade quer zum Sandstrand, so nah an der Wasserlinie, wie er sich traut. Draußen wirbeln vereinzelte Schneeflöckchen durch die Luft, die Wolken hängen schwer und grau über Grense Jakobselv, aber immerhin ist das Meer einigermaßen ruhig. Ich mache mich bereit für das kälteste Bad meines Lebens.

Gut, vor ein paar Jahren bin ich einmal in ein Eisloch in einem finnischen See getaucht, aber das war nur ein kurzer Dip und außerdem hatte ich vorher lange in einer 90 Grad heißen Sauna gesessen. Dieses Mal will ich richtig schwimmen, und zwar in der Barentssee. Eine andere Idee für eine außergewöhnliche Aktion außer einem winterlichen Bad im Polarmeer ist mir gestern Abend leider nicht mehr gekommen und so habe ich heute Morgen großspurig angekündigt: "Ich geh nachher schwimmen!" Das war, bevor ich aus dem Fenster geschaut und das Wetter gecheckt hatte und vielleicht auch, bevor ich richtig wach und zurechnungsfähig war. Jetzt abzubrechen wäre mir allerdings auch peinlich, obwohl niemand außer Mathias von meiner Aktion Notiz nehmen wird.

Der stellt gerade den Motor ab, dreht sich zu mir um, wünscht mir "viel Glück" und positioniert sich in seiner dicken Daunenjacke, mit Mütze und Handschuhen und gezückter Kamera am Strand. Immerhin wird es für die Nachwelt festgehalten, wie ich mir völlig unsinnigerweise eine tödliche Lungenentzündung hole, denke ich, als ich die Bustür öffne und mir die schneidend kalte Luft ins Gesicht weht.

Da sich auf dem Sand eine leichte Raureif-Schicht gebildet hat, lasse ich meine Wanderschuhe an, bis ich kurz vor der Wasserlinie stehe. Optimistisch grinse ich zu Mathias hinüber und entledige mich dann schnell meines Pullovers und der Stiefel. Im Vorfeld hatte ich überlegt, dass eine langsame Herangehensweise unweigerlich ins Verderben führen wird und mir folgende Strategie zurechtgelegt: Schuhe und Pulli ausziehen, Mütze anlassen – mit dem Kopf unterzutauchen würde ich ohnehin nicht über mich bringen – und so schnell wie möglich ins Wasser rennen, bevor mein Körper merkt, wie kalt ihm ist.

Der Blick aus dem Busfenster zeigt: schlechtes Wetter. Trotzdem wird Sarah gleich schwimmen gehen. Foto: Kringe

Kaum bin ich also aus den Wanderschuhen geschlüpft, spurte ich auch schon los, der Sand brennt eiskalt unter meinen Sohlen, hinein ins Wasser, das rechts und links von mir aufspritzt. Als es mir bis zum Bauchnabel geht, lasse ich mich nach vorne fallen und fange mit langsamen Bewegungen an zu schwimmen. In einem Überlebensvideo auf YouTube habe ich einmal gesehen, wie ein Eisschwimmer erklärt hat, dass man den Kälteschock am besten überwindet, wenn man langsame Bewegungen macht und kontrolliert atmet, damit der Körper nicht noch mehr Energie verbraucht. Bisher funktioniert dieses Internetwissen in Anwendung erstaunlich gut, mir ist nicht so kalt, wie ich gedacht hätte.

Tatsächlich ist das Wasser der Barentssee wärmer als der gefrorene Strand und die Außentemperatur. Das merke ich schmerzhaft, als ich schließlich den Rückweg antrete und aus dem Wasser auftauche. Meine Muskeln brennen und abgesehen von meinem bemützten Kopf ist jedes Körperteil ausgekühlt. Die kalte Luft fährt mir sprichwörtlich durch Mark und Bein.

Du schaust aus wie an gekochter Hummer", verkündet Mathias, als ich aus dem Wasser gerannt komme. Eine Exit-Strategie hatte ich mir vorher nicht zurechtgelegt, aber die eisigen Temperaturen lassen mir ohnehin nur eine Wahl: so schnell wie möglich zurück in den warmen Bus! Ich schaue im Laufen an mir herunter: Tatsächlich, meine Beine und der Teil meines Rumpfes, den ich sehen kann, sind so knallrot, als hätte ich zu lange in der Sonne gelegen. Meine Füße haben sich noch nie so kalt angefühlt und ohne mich damit aufzuhalten, die Schuhe wieder anzuziehen, sprinte ich zum Bus, reiße die Seitentür auf und kollabiere vor dem heißen Luftstrahl der Standheizung. Es dauert lang, bis meine Zehen wieder aufgewärmt sind. Der Rest meines Körpers fühlt sich nach ein paar Minuten vor der Standheizung bereits wieder gut an, energiegeladen, ein angenehmes Bizzeln steckt in meinen Muskeln.

"Hat sich’s g’lohnt?", fragt Mathias mich später, als ich einen heißen Tee trinke und mir die Füße warm zu rubbeln versuche. "Hm", antworte ich, selbst nicht sicher, was ich auf diese Frage antworten soll. "Es war auf jeden Fall eine – äh – interessante Erfahrung. Vielleicht willst du es auch mal versuchen?" "Na." Mathias schüttelt entschieden den Kopf und schaut aus dem Fenster, wo sich der leichte Schnee mittlerweile in ausgewachsenes Regenwetter verwandelt hat. In Schlieren zieht der Wind das Wasser über die Landschaft, Russland ist nur noch verschwommen auszumachen. Bei diesem Wetter wäre ich auch nicht mehr baden gegangen, muss ich zugeben.

Umso gemütlicher finde ich es jetzt in unserem Bus, den wir wieder in Richtung Kirkenes lenken, das Ende der Welt hinter uns lassend. Egal, wie überwältigend oder besonders die Stellplätze sind, an denen wir übernachten, es ist immer wieder ein schönes Gefühl, zusammengepackt zu haben und dem Unbekannten entgegenzufahren, finde ich. Diesen Gedanken teile ich Mathias mit, und auch, wie wohl ich mich mit ihm als Reisegefährten fühle und dass ich noch kein winziges bisschen reisemüde geworden bin. "Scho", antwortet er, "wenn nur des gschissne Wetter ned so gschissn wär!"

HINTERGRUND

Wie ist es, wenn man mit dem neuen Partner auf drei Quadratmetern zusammenlebt? Sarah Kringe (37) aus Sinsheim und Mathias (33) sind in einem umgebauten Transporter durch Europa gereist. Von ukrainischen Grillpartys, wildgewordenen montenegrinischen Schafherden und einigen zwischenmenschlichen Herausforderungen hat Sarah regelmäßig in "VanLife" erzählt. Und daraus nun ein Buch gemacht mit noch mehr Erlebnissen auf Tour. Der Text oben ist ein Auszug. "Happy Road" gibt es in allen RNZ-Geschäftsstellen für 19,95 Euro.