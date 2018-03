Von Theresa Leisgang und Alexander R. Wenisch

Falls jemand Hilfe mit Computer, Handy oder Elektronik braucht, kann ich bestimmt weiterhelfen", schreibt David aus der Blumenstraße und schickt einen Smiley hinterher. Er hat sich im Internet auf dem Portal www.nebenan.de angemeldet, um endlich seine Nachbarn in der Heidelberger Weststadt kennenzulernen. "Gibt es irgendwo eine Doppelkopfrunde, die noch Mitspieler sucht?", fragt Friederike aus dem Stadtteil Bergheim. "Wer kann auf meine Katze aufpassen, wenn ich im Urlaub bin?" Ob sie Spieleabende, Schlagbohrer oder eine Sackkarre für den Umzug suchen - viele Hundert Heidelberger sind schon im Internet fündig geworden.

Einer von ihnen ist der Tierarzt Ingolf Arend. Er war es leid, dass sich niemand mehr "die Mühe macht", die Menschen in der Umgebung kennenzulernen. Das Internet erleichtere den Kontakt: "Letztes Jahr hat eine Literaturstudentin ein bestimmtes Buch gesucht, das in meinem Regal schon verstaubt ist. Auf der Straße hätte sie mich nie angesprochen."

Für Arend ist klar: Es ist besser, Sachen benutzen zu können, wenn man sie braucht, als sie nur zu besitzen. Deshalb war er auch sofort zur Stelle, als ein junges Paar einen Transportkäfig für den Hund suchte. "So ein Ding braucht man ein oder zwei Mal, danach steht es in der Ecke. Warum sollte ich also nicht einen aus der Praxis verleihen?" Der Weststädter schätzt zwei Aspekte an der Plattform nebenan.de: den ökonomischen und den sozialen. "Ich treffe mich immer noch regelmäßig mit dem Pärchen, da ist wirklich ein sehr netter Kontakt entstanden", freut sich der 58-Jährige.

Die Nachbarschaft kann einen Beitrag zu vielen Themen leisten, die Deutschland bewegen, so Ina Brunk, die das Portal mitgegründet hat: Sicherheit, demografischer Wandel, der Wunsch nach einer solidarischen Gesellschaft, neue Tauschkreise.

Wer die Angebote und Gesuche auf nebenan.de sehen will, muss sich verifizieren lassen. Außenstehende oder Suchmaschinen haben keinen Zugriff auf die Inhalte. Die Gründer der virtuellen Nachbarschaften wollten somit eine vertrauensvolle Umgebung schaffen, in der sich Nachbarn begegnen und zuhause fühlen können. "Wenn ich in eine neue Gegend ziehe, dann blicke ich ständig in fremde Gesichter. Selbst in der eigenen Straße kommt mir niemand bekannt vor, das ist doch schade", findet Ina Brunk.

Seit Beginn der Urbanisierung im 20. Jahrhundert haben unzählige Sozialwissenschaftler versucht, das Wesen der Stadt zu begreifen. Sind Dorfbewohner sozialer als Großstädter? Welchen Mehrwert bringt die Stadt für Politik, Wirtschaft, Kultur? Studien zeigen, dass Nachbarschaften, in denen sich die Anwohner kennen, sicherer sind als anonyme Wohngebiete. Die Kriminalität sinkt, je mehr Menschen sich vertrauen.

"Mir liegt es am Herzen, dass die Generationen zusammenrücken", sagt Nicole Berberich. Die junge Mutter hat bei einem Straßenfest ihre 93-jährige Nachbarin kennengelernt. "Seither schaue ich bei ihr vorbei, wenn ich zum Einkaufen gehe, und frage, ob sie etwas braucht."

Das Ideal des "guten Nachbarn" stammt aus einer Zeit, in der in den Arbeitervierteln alle dasselbe Ideal hatten: den wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg. Machten also funktionierende Nachbarschaften Germany Great Again? Heute wohnen in einem Viertel Alteingesessene und Pendler, Friseure und Finanzdirektorinnen Tür an Tür, ohne einen Alltag zu teilen. Da kommt es tatsächlich häufig zum Zwist.

Die Innovatoren des Webportals nebenan.de sagen: "So viele Leute haben ein Bedürfnis nach Vertrautheit und dem netten Kontakt mit den Menschen von nebenan", stellte Ina Brunk gleich nach der Unternehmensgründung vor einem Jahr fest. Eine kritische Masse braucht das Projekt auch, um zu funktionieren. Je mehr Menschen sich in der virtuellen Nachbarschaft anmelden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Erika am Wochenende für ihre Geburtstagsparty eine Nudelmaschine findet. Und desto mehr Heidelberger können den selbst gemachten Apfelsaft von Claudias Streuobstwiese probieren, den sie in ihrer Nachbarschaft online anbietet.

Weitere Projekte online:

■ Foodsharing: Gemüse, das nicht der Norm entspricht, oder Milchprodukte kurz über dem Haltbarkeitsdatum werden oft von Supermärkten weggeworfen. Gegen diese Verschwendung stellen sich die Foodsharer und verteilen Lebensmittel, das noch zu gut ist für die Tonne: Initiativen vor Ort und Regeln auf: www.food-sharing.de

■ Tauschring: Die eine braucht Hilfe bei der Gartenarbeit, der andere Unterstützung bei einem PC-Problem, der dritte hat eine Tischtennisplatte oder Rohre zu verschenken. Beim Tauschring Heidelberg treffen sich die unterschiedlichsten Interessen und Bedürfnisse. Hilfe und Dienstleistungen werden aber nicht gezahlt, sondern getauscht: www.tauschring-heidelberg.de

■ Repair-Café: Oft sind es ja nur Kleinigkeiten, warum ein Gerät nicht mehr funktioniert. Reparaturen aber werden oft teuer - das Altgerät landet im Müll. Nicht so im Repair-Café: Hier setzen sich Hobby-Tüftler aus der Nachbarschaft zusammen und versuchen, die Staubsauger, Radios oder Bügeleisen wieder startklar zu bekommen. Mehrere Initiativen in der Region: www.repaircafe.org/de