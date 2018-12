Wer ist der bekannteste Indianer? Winnetou. Einverstanden. Aber der war eine rein literarische Erfindung von Karl May. Ein edler Wilder mit deutschen Tugenden und einem deutschen Lehrer - Kleki-Petra. Aber der bekannteste echte Indianer? Zweifellos Sitting Bull, der Häuptling der Sioux-Indianer. Und jetzt brauchen wir noch den bekanntesten weißen Wild-West-Mann. Nicht Old Shatterhand. Nein, der bekannteste Trapper, das war Buffalo Bill alias William Frederic Cody.

Und was passiert, wenn der berühmte Sitting Bull mit dem noch berühmteren Buffalo Bill mit einer Wild-West-Show auf Tournee durch die USA gehen? Es kommen 1882/1883 Zehntausende von Zuschauern in die damals größte und perfekteste mobile Freiluftarena der Welt. Zehn Jahre später erreicht die Show auch Mannheim. Erst zehn Tage auf der Theresienwiese in München, wo heute das Oktoberfest stattfindet, dann Karlsruhe, Mannheim, Darmstadt, Frankfurt und Mainz hießen unter anderem die deutschen Stationen.

Buffalo Bill und Sitting Bull (nur bei der US-Tournee), dazu echte Bisons, echte Cowboys und echte Indianer, echte blaue Bohnen und echte Mustangs - das war die Mischung, welche die Menschen anlockte. Die Besucher spürten auf den Tribünen den Boden unter den Hufen der Bisons erzittern, sie rochen den Pulverdampf der Pistolen und bewunderten die Indianer beim rituellen Rauchen der Friedenspfeife. Und am Ende der Show tauchte stets die siegreiche amerikanische Kavallerie auf und rettete die weißen Siedler. Jubelschreie und tosender Beifall. Die Indianer mussten grundsätzlich immer verlieren. Das war Voraussetzung für den gewaltigen Publikumserfolg.

"Einzug der Berühmtheiten: Arapahoes Indianer, Cowboys, Häuptling Black Heart, Buck Taylor König der Cowboys, Häuptling Little Chief, Brave Bear, Cheyennes, Oglala-Sioux und Buffalo Bill alias Oberst W. F. Cody. Unser Zweck ist, das Publikum mit Sitten und Gebräuchen und der täglichen Lebensweise der Bewohner des fernen Westens der Vereinigten Staaten bekannt zu machen", heißt es in einem Programm der Europa-Tournee aus dem Jahr 1890.

Wie in einem Brennglas bot der gewitzte Showman namens Buffalo Bill gemeinsam mit seinem Programm-Manager Nate Salsbury und dem Werbefachmann John Burke den Zuschauern die exotischen und positiven Seiten des Wilden Westens. Man muss sich vorstellen, dass zu jener Zeit der ersten Buffalo-Bill-Tournee die Eroberung des Wilden Westens durch die Weißen gerade erst abgeschlossen war.

Doch dem genialen Trapper mit einem Instinkt für den Massengeschmack des Publikums war die USA bald zu klein geworden. Europa lockte. Es lechzte nach der Show des Bill Cody. Und 1887 war es dann so weit. Die Traumfabrik machte sich auf den Weg in die alte Welt. Auf der stürmischen Überfahrt über den Atlantik stimmten die Indianer angesichts des schwankenden Schiffsbodens Totengesänge an und tonnenschwere Büffel litten mit angstvoll aufgerissenen Augen an der Seekrankheit. Häuptling Sitting Bull war allerdings nicht mehr im Team. Er hatte sich zurückgezogen, wollte nicht mehr den Vorzeigeindianer spielen, der am Ende der Show stets ins Gras beißen musste.

In London angekommen war alles vergessen. Nach sechs Wochen England-Tournee hatte man eine Million Zuschauer in der fußballfeldgroßen Arena begrüßt. Man wurde empfangen im britischen Parlament und zu gesellschaftlichen Partys eingeladen. Buffalo Bill brachte das Sternenbanner der noch jungen Nation USA ins viktorianische Mutterland und die Queen verneigte sich bei der Wild-West-Show davor.

200 Mitarbeiter, die in der Arena auftraten und die beim Auf- und Abbau der Tribünen halfen, begleiteten den Tross. Mit Dampflokomotiven wurde das Equip-ment von Stadt zu Stadt transportiert. Zwei bis drei Tage - nur in Ausnahmefällen länger - blieb man in derselben Stadt, gab ein bis zwei Vorstellungen täglich und zog dann weiter. Als man zwei Jahre später zur Pariser Weltausstellung in Europa zur zweiten Tournee erschien, waren es inklusive der Bisons und Pferde 800 Teilnehmer, die die Show am Laufen hielten. Eine halbe Million Plakate - dem wichtigsten Werbemedium seiner Zeit - mit hervorragender künstlerischer Qualität wurden geklebt. In London entstand ein kleiner Vergnügungspark rund um die Arena. In Paris gab es die erste Nachtaufführung bei künstlicher Beleuchtung. Das Merchandising mit Buffalo-Bill-Pfeifen und Spielsachen wurde erfunden. Eine perfekte Show-Maschinerie füllte die Tribünen täglich aufs Neue. Die "Fans" empfingen die Show am Bahnsteig, die Ankunft der Truppe war bereits ein Teil der Show.

Es folgte eine Parade durch die Stadt zur bereits aufgebauten Arena. "Amerika ist in der Stadt" hieß es. Die logistisch beeindruckende Organisation des Zugs der Show quer durch Europa stand derjenigen moderner Superstars kaum nach. Und so war Buffalo Bill auch in dieser Hinsicht vielleicht der erste echte Popstar, der sich mit modernen Mitteln vermarktete. Wer hätte das einem Trapper und Wildtöter, der durch seine Pioniertätigkeit die Grenze der Zivilisation im amerikanischen Westen immer weiter in Richtung Pazifik verschob, zugetraut.

Den Winter 1890 auf 1891 verbrachte man in Europa. In Straßburg schlug man das Winterlager auf, bevor im April 1891 die Tournee fortgesetzt wurde. Als dritte Station im Jahr 1891 erlebte Mannheim auf den Wiesen des Rosengartens, gerade als der Wasserturm fertig gestellt war und noch lange bevor etwas der heutigen Jugendstilanlage erbaut wurde, eine Neuerung des Programms. Es wurden Cowgirls in die Show aufgenommen, darunter als Attraktion das "Flintenweib" Annie Oakley, die ihre Schießkünste unter Beweis stellte.

Leider lässt sich heute nicht mehr viel über den Ablauf in Mannheim erfahren, nichts über das Wetter, das herrschte, nichts über die Eintrittspreise, die sonst üblicherweise zwischen 30 Pfennig und zwei Mark schwankten, nichts über die Ankunft der Truppe mit dem Zug oder die Parade vom Hauptbahnhof zum Wasserturm.

Doch es lässt sich nachweisen, dass das Heidelberger Schloss in der unmittelbaren Nachbarschaft auf den Trapper und seine Indianer eine solch starke Anziehungskraft ausübte, dass man der Ruine einen Besuch abstattete. Immerhin blieb man vom 27. bis zum 30. April im Schatten des Wasserturms. Dass die Truppe um Buffalo Bill Heidelberg besuchte, ist durch eine Fotografie belegt, die Buffalo Bill, seine Häuptlinge mit Federschmuck und zwei Weiße im Anzug - einer davon mit Melone - zeigt. Es liegt nahe zu vermuten, dass es sich bei den beiden um den Showmanager Salsbury und den Werbefachmann Burke handelt.

Das Ende des 19. Jahrhunderts war die Zeit einer wachsenden Exotenbegeisterung. Auf der Weltausstellung in Paris wurden Angehörige kolonialer Völker in Käfigen präsentiert. Irgendwo auf einer Grenzlinie zwischen Tier und Mensch waren die Wilden angesiedelt. In Hamburg tat sich insbesondere der Zoogründer Hagenbeck damit hervor, dass er den Besuchern sogenannte Wilde präsentierte. Hagenbeck bot 1910 sogar eine Oglala-Sioux-Show unter freiem Himmel an. 1893 waren wieder die USA an der Reihe. Start der Tournee war dieses Mal Chicago. Mit drei Zügen und 60 Eisenbahnwaggons war man unterwegs und gab zwei Aufführungen täglich, jeden Tag in einer anderen Stadt. 1906 ging es noch einmal durch Europa mit 45 Stationen, dieses Mal aber bis nach Polen und die Tschechoslowakei. Die großen Metropolen standen nicht mehr auf dem Programm.

100 Indianer stellten jetzt die legendäre Schlacht am Little Big Horn und General Custers letzten Widerstand dar. Nur in Europa konnte man es sich leisten, die bitterste Niederlage der US-Kavallerie zu thematisieren. Denn nur in Europa brachte man dem edlen Bilderbuchindianer Sympathien entgegen. Am 11. Oktober 1916 hatte Buffalo Bill mit 70 Jahren seinen letzten Auftritt. Bis dahin hatte er rund 70 Millionen Zuschauer mit seiner Show erreicht. 1912 kam dann ein Film mit der Show in die Kinos, doch den wollte kaum einer sehen.

Der Mann, der zeitweise so berühmt war, dass ihn jeder Gassenjunge auf den Plakaten auch ohne Namensnennung sofort erkannte, starb im Alter von 71 Jahren am 10. Januar 1917. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere plakatierte er sein Konterfei ohne Namensnennung nur mit der Aufschrift "I come - Ich komme". Mehr war nicht nötig.