■ Name: Martin Grubinger

■ Geboren am 29. Mai 1983 in Salzburg

■ Status: Trommel-Wirbler.

■ Karriere: Ersten Unterricht erhielt Grubinger von seinem Vater, Martin Grubinger senior, einem Schlagzeuger und Lehrer am Mozarteum. Bereits als Jugendlicher nahm Grubinger an internationalen Wettbewerben teil. Er studierte am Bruckner-Konservatorium in Linz und ab 2000 am Mozarteum in Salzburg. Grubinger gilt als einer der weltbesten Marimbaphon-Spieler. Er besitzt ca. 500 Idiophone und Membranophone, von denen er 400 beherrscht.

■ Auftritte: Grubinger spielt in den großen Konzerthallen der Welt zusammen mit renommierten Philharmonie-Orchestern. Aufsehen erregte er 2006 mit einem so genannten Schlagzeugmarathon, dem Showdown at Vienna Musikverein, und mit einer siebenstündigen Schlagzeugnacht im Rahmen des Beethovenfests. Als Solist brachte er mehrere Stücke zur Uraufführung. 2010 spielte er das Music Discovery Project mit der Hip-Hop-Band Blumentopf und beim Eurovision Song Contest 2015 in Wien trat er als "Pausenfüller" auf.

■ Privat: Grubinger ist mit der Pianistin Ferzan Önder verheiratet und lebt in Neukirchen an der Vöckla (Oberösterreich). Er engagiert sich gegen Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit. lex

