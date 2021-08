Zu Stein verdichtete Form eines gesellschaftlichen Widerspruchs: Arbeiter erhöhen die Sektorensperre an der Bernauer Straße in Berlin 1961. Abend für Abend war es an diesem und anderen Mauerabschnitten zu Zwischenfällen gekommen. Am 13. August 1961 wurde dann die Mauer in Berlin gebaut. Foto: dpa ​

Von Lutz Rathenow

Berlin. Meine Eltern hatten Ende Juli 1961 den Wohnungsschlüssel einer befreundeten Familie. Zum Blumen gießen, erklärte mir meine Mutter. Wir waren zusammen dort und gossen wirklich auch Blumen, aber etwas stimmte nicht an der Art, wie Mutti – so nannte ich sie als Neunjähriger – die Wohnung betrachtete. Dann war das kinderlose Ehepaar plötzlich wieder da, der Urlaub viel früher beendet als geplant. Kurz vor dem Mauerbau am 13. August, der tagelang alle Gespräche beherrschte. Empörung bei der Mutter. "Schimpf nicht so laut", sagte der Vater, der noch nicht Direktor der Städtischen Verkehrsbetriebe geworden war.

Irgendwann erklärte Ursula (zu einer Zeit in der ich meine Mutter mit ihrem Vornamen ansprach), dass sie damals den Schlüssel bekommen hatten, um die Wohnung auszuräumen. Das befreundete Ehepaar wollte in West-Berlin bleiben – auf ein Telegramm hin ("Tante ist wieder gesund") sollten meine Eltern vor der Staatssicherheit aktiv werden und sich nehmen, was ihnen gefiel, und mögliche belastende Sachen vernichten.

Was hatten Onkel Horst und Tante Idi zur Umkehr bewogen? Keine exakte Antwort von Ursula, die ein einziges Mal darüber redete. Es war wohl zu viel Betrieb auf den Ämtern in West-Berlin gewesen. Die vielen Flüchtlinge im Aufnahmelager hielten sie davon ab, Flüchtling werden zu wollen, da ging es halt nach Jena zurück.

Die Mauer präsentierte sich drohend und protzig, ihre Errichtung in Ost-Berlin wurde von der DDR geradezu inszeniert. Die Grenze durch Deutschland versteckte sich dagegen, keine Karte sollte sie zu genau aufzeigen, niemand wissen, was wo genau war. An dieser Grenze hatte ich als Soldat zwölf Monate Dienst.

Wir schreiben die Jahre 1972/1973, der Ort: eine ziemlich alte Kaserne bei Sonneberg (Thüringen) als Kompaniegebäude. Als einmal der Fahrer einer zivilen Bäckerei leere rote Stiegen für Brot nicht mitnehmen wollte, gegen den ausdrücklichen Befehl eines Politoffiziers (der sich nicht vorstellen konnte, wie ein Mensch das Bedürfnis zu haben vermochte, einmal in den Westen fahren zu wollen), als der Fahrer in seinem Lieferwagen stiegenlos verschwand, da brüllte jener Offizier mich an: "Wozu haben Sie denn eine Waffe, wenn Sie solchen Ungehorsam nicht verhindern können?!"

Drastischer noch ein anderes Erinnern an einen jungen Leutnant, der uns als Kontrolleur besonders eifrig kontrollierte und striezte. Ich hatte ein halbes Jahr Ausgangssperre und erlebte die Verwandlung des Menschen in einen Gefangenen, den es nach Rache drängt. Aus einem dumpfen Gefühl wuchs das im Kopf klar formulierte Bedürfnis, Leutnant X zu töten. Und einmal wäre es fast soweit gewesen.

Zu zweit saßen wir irgendwo in der Landschaft, die wir kontrollieren sollten, und eigentlich durften wir schon nicht sitzen, und der Leutnant war an diesem Abend wieder dran, die Posten zu überprüfen. Es muss schon in der Nacht gewesen sein, als ich sein Anschleichen vernahm. Oder robbte er sogar auf uns zu, um uns nachlässigen Verhaltens zu überführen? Deshalb reagierte er auch nicht auf den vorgeschriebenen Anruf "Halt! Wer da!" Das war sein gefährlicher Übereifer, denn damit ging er von der Vorstellung aus, ich würde nur aus Unsicherheit, einfach probehalber den Spruch in den Wald schreien. Ich hörte genau, wo er war und entsicherte sofort. Jetzt musste ich rasch den vorgeschriebenen Warnschuss abgeben und dann, möglichst rasch, den Rest des Magazins verwenden. Auf Dauerfeuer hatte ich schon gestellt. Gezielte, nicht tödliche Schüsse waren im vorhandenen Dunkel ohnehin nicht möglich.

Es kam auf die Pause zwischen Warnschuss und der folgenden Salve an. Wurde die zu groß, würde er sich rufend zu erkennen geben. War die Pause zu kurz, wirkte die ganze Aktion wie eine geplante Tötung. Es würde von der Aussage meines Partners abhängen, ob ich wegen ausgezeichneter Pflichterfüllung den Vaterländischen Verdienstorden in Gold oder wegen Mordes ein Verfahren bekommen würde. Es gab noch die Todesstrafe.

"Ein Grenzverletzer!", rief ich möglichst echt schockiert dem zweiten Posten zu und hob die Maschinenpistole zum Warnschuss, da humpelte der Leutnant schon aufgeregt und laut heran. "Ich bin’s, nicht schießen!" Er begriff mich besser, als ich es vermutete und kontrollierte bis zum Ende meiner Zeit dort nie wieder.

Am 13. August 2021 jährt sich der Jahrestag des Mauerbaus zum 60. Mal. Wenn ich das 1987 nur in München erschienene Ostberlinbuch zweier DDR-Bürger lese (Harald Hauswald/Fotos, Lutz Rathenow/Text), scheint mir die Passage zur Berliner Mauer die merkwürdigste und intensivste des Bandes. Ich könnte das retroperspektiv nicht mehr erfinden: Wut auf eine Ost-(Berliner-)Identität – und der selbstbewusste Stolz, diese nervöse Wut leben zu dürfen. Eine logische Berliner Überheblichkeit in einer speziellen Ostberliner Mischung, die sich ein wenig zu sehr für den Nabel der DDR hält, um die DDR ganz vertreten zu können. Alles, was in der DDR für mich interessant war, hing irgendwie mit der Mauer zusammen.

Doch hing wirklich alles im Leben in Dresden, dem Thüringer Wald oder auf Rügen mit der DDR zusammen? Die innerdeutsche Grenze war auch vor dem 13. August 61 schon eine. Sie umzingelte Westberlin. Der Mauerbau dort war eine offene Inszenierung einer Abgrenzung, er spaltete auch die Erlebniswelt für Westberliner und Bundesdeutsche noch mehr als zuvor.

1986/87: Die Grenze, egal, wohin ich gehe. Bei früheren Besuchen in Berlin spürte ich ständig die Angst, ein Sperrgebiet zu betreten … Unruhig und zögernd ging ich zu einem Gespräch auf das Gebäude der Schallplattenproduktion zu. Obwohl es in beeindruckender Nähe zum West-Berliner Reichstag schien, kam ich problemlos an. Selbstsicher ging ich am Tage darauf zum Haus eines christlichen Verlages. Und wurde vom Wachhabenden zurückgewiesen, Einlass nur mit Sondergenehmigung. Diese halbe Stadt und doch ein neues Ganzes. Was wäre sie ohne den westlichen Anbau! Ohne diesen Resonanzraum, der unserem Teil zum eigenwilligen Klang verhilft. Der den Ehrgeiz anstachelt, etwas Besonderes zu sein.

"Hat", fragt mein Sohn, vier Jahre, "Dornröschen auch eine Mauer? Ist in Berlin hinter der Mauer ein Schloss? Warum blühen da keine Rosen? Hat die Mauer Dornen? Warum gibt es nicht in jeder Stadt Grenzen? Welche Sprache reden Soldaten?" Immer wieder die Grenze. Ein geheimnisvoller Magnetismus geht von ihr aus. Ein Reiz, unabhängig von politischer oder moralischer Deutung.

Politisch verstand ich den Bau der Mauer, moralisch entrüstete ich mich – eigentlich geht beides an dem vorbei, was sie heute bedeutet: die zu Stein verdichtete Form eines gesellschaftlichen Widerspruchs. Natürlich ist das Ding pervers, aber es zeigt seine Krankheit und verbirgt sie nicht verklemmt. Der Verlust dieses Bauwerks würde das Leben hier ärmer machen. Und wenn nur die Wut darauf abhanden käme. Und nicht nur die ist es.

Die Mauer als Motor, der permanent Spannung erzeugt. Sie fordert heraus, zwingt vieles Alltägliche, sich seiner Oberflächlichkeiten zu entschälen, um auf den Kern zu kommen – möge er auch schwer genießbar sein. Dieses Messer der Geschichte, rabiat einen Ort entzweischneidend, der sich zu mehr auswuchs als den Hälften jener vorher existierenden Stadt.

Im Moment der Trennung waren beide Teile am Auseinanderfallen, sodass die Mauer sie zusammenfügte. Ein Reißverschluss. Der Kitt von Ganzberlin. Ihr Name als Metapher für etwas, das eine spröde Hoffnung enthält. Abgrenzung wird nur für nötig erachtet, wo sich Dinge zu vermengen drohen.

Damals dachte ich: Der Tag, an dem die Mauer unbemerkt abgebaut wurde. Die Posten sind abgezogen, Grenzfälle stehen noch – ein Zaun mit Pforten, die jedermann öffnen und durchschreiten könnte. Nur gibt das niemand bekannt. Wie lange dauert es, bis die Menschen ihre neue Möglichkeit begreifen?

Die Exklusivität einer Wunde, die nicht heilen darf. Schmerz, der Leben entfacht und Würde verleiht. Ein Hauch von Welt ist eine Brise aller Probleme. Es gibt fast alles hier, was es im Westen gibt, nur versteckter oder ganz verborgen. Man könnte skandalöse Details summieren und entlockte dem Leser ein gehöriges Erstaunen. Oder die Bestätigung alter Vorurteile. Doch diese Geschichten werden in einem Ton empörter Zufriedenheit erzählt, der sich beweist, nicht ganz ausgeschlossen von der Welt zu sein.

Das Trinkwasser verseucht? Ein Neubau versackt im sumpfigen Boden? In der Klinik darf der Schrank mit den Westmedikamenten erst bei Todesgefahr geöffnet werden? Gefahren regen die Fantasie an. Süchtig nach Negativem löst eine Horroranekdote die nächste ab. Mit heimlichem Vergnügen werden Katastrophen geschürft. Und wer das Leben mehr liebt als imaginäre Sicherheiten, nimmt das als erfrischende Dusche.

Mauersensibilitäten: Jedes Mal im Zug nach Dresden, nicht jener, der nach Prag oder Budapest fährt, wenn ich also im Zug Endstation Dresden sitze, hält der in Doberlug-Kirchhain. Jedes Mal, ob voll, nicht so voll oder coronaleer, steigen ein, zwei Leute aus – und zwei, drei Menschen ein. Oft fragt ein Fahrgast einen Fahrgast, diesmal eine Gästin: "Warst Du schon einmal in Doberlug-Kirchhain?" Die Antwort variiert zwischen "Nein" und "Glaube nicht" bis zu "Wo bitte soll ich schon gewesen sein?"

Der nächste Bahnhof heißt Elsterwerda. Es steigen wenige aus, wenige ein. In den von mir genutzten Zügen hörte ich in Elsterwerda nie jemanden fragen nach Elsterwerda. Darüber denke ich nach. Und ob ich vom Zug aus eine Mauer bemerken würde? Zwischen Doberlug-Kirchhain und Elsterwerda.

Wenn der Zug (sozusagen Transitstrecke) einfach durchfahren könnte. Erkenne ich den Beginn eines Mauerbaus, der sich durch Aktivitäten tarnt, die als Wegbefestigungsarbeiten durchgehen könnten? Ein Zug fährt zügig, auf dieser Strecke nicht wirklich schnell, aber doch eilig genug, um nicht zu genau den Charakter der Tätigkeiten am Rande der Strecke zu analysieren.

Niemand hat die Absicht, eine Mauer zwischen beiden Städten zu errichten. Oder entstehen Mauern mitunter einfach durch das Weiterbauen von etwas, das nicht so geplant war? Oder wenn geplant, eigentlich nicht so gemeint? Vielleicht sollte nur der eigene Garten richtig schön blickdicht gesichert sein? Und die Mauer als Hochbau soll daran erinnern, wie wenig wir Mauern gern haben ...

Ich sehe Kühe. Auf einer Weide in größerer Zahl. Die letzten Kühe im ländlichen Raum vor Dresden? Städtisch gemanagte, auf Landverschickung wegen bekömmlicher Nahrung? Ich bin sicher schon öfter auf Schienen an Herden-Formationen vorbeigefahren worden, diese auf Wiesen platziert – ich erinnere mich nicht. Wieso sinniere ich über diese Kühe auf dieser Strecke mit nicht klar zuordenbarer Herkunft?

Der Zugsprecher sagt, wir nähern uns Dresden-Neustadt. Ich höre auf, weiter über die Möglichkeitsmauer zu grübeln zwischen Doberlug-Kirchhain und Elsterwerda und jene Kühe. Im Zug schien mir das wichtig, mindestens interessant. Schon auf dem Neustädter Bahnsteig bin ich unsicher, welchen der beiden Orte ich zuerst durchfuhr. Und beim Gang aus dem Bahnhof ins Innere Dresdens, was sein Äußeres ist, konzentriere ich mich auf die Radfahrer, die als Boten aus einer Beschleunigungsgegenwart Mobilitätszukunft simulieren. Und meine Flexibilität und Ausweichbereitschaft trainieren. Das Leben ist Dresden, die Elbe trennt, was sie vereint.

ZUR PERSON

Der Schriftsteller Lutz Rathenow wurde 1952 in Jena geboren. 1973 gründete er den Arbeitskreis "Literatur und Lyrik", der 1975 verboten wurde. 1977 war er als Transportarbeiter und Beifahrer tätig; ein Jahr später zog er nach Ost-Berlin (Foto: dpa).

Nach der West-Veröffentlichung "Mit dem Schlimmsten wurde schon gerechnet" (1980) wurde Lutz Rathenow verhaftet; das Verfahren gegen ihn wurde jedoch nach drei Monaten eingestellt. Es folgte konspirative politische Arbeit in der und zunehmend gegen die DDR. Rathenow war von 2011 bis vor wenigen Monaten Sächsischer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Der mehrfach preisgekrönte Schriftsteller zeichnet für zahlreiche Buchveröffentlichungen und Übersetzungen verantwortlich. Besonders erfolgreich war sein in etlichen Auflagen erschienenes Buch "Ost-Berlin" (Jaron Verlag) mit Fotografien von Harald Hauswald. Demnächst kommt sein neuer Band "Maskierungszärtlichkeit. Dresdner Gedichte" im Verlag Schumacher/Gebler heraus.