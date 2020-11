Von Daniel Schottmüller

Christopher Reeve zwängt sich ins Superman-Kostüm. Jack Nicholson und Heath Ledger verziehen die Lippen zum Joker-Grinsen. Und Gérard Depardieu nimmt als Obelix sogar rote Zöpfe und einen Hinkelstein auf dem Buckel in Kauf. Nein, dass Film- und Fernseh-Schauspieler in die Haut von Comic-Helden schlüpfen, ist schon lange keine Seltenheit mehr. Von der Stummfilmvariante der Katzenjammer-Kids im Jahr 1898 bis hin zu den aktuellen Marvel-Helden: Die Verfilmung von Comic-Vorlagen hat sich in Hollywood als Erfolgsformel etabliert.

Aber was kommt heraus, wenn man die Vorzeichen tauscht? Wenn nicht Comic-Helden zu Film- oder Fernsehstars, sondern umgekehrt, die Fernsehstars zu Comic-Helden werden? Eine Lösung dieses Rätsels liefert die Egmont Ehapa Media GmbH. "Walt Disneys ’Lustiges Taschenbuch’ gratuliert der ARD-Fernsehreihe Tatort mit kriminell gutem Lesestoff zum 50.", schreibt der Verlag in einer Pressemitteilung. Das Geburtstagsgeschenk: eine Ausgabe mit dem Titel "Zurück am Tatort Entenhausen".

Gleich in der ersten von zehn Geschichten trifft Donald Duck darin auf den erfahrenen Ermittler Schimauski – eine Zusammenarbeit die zunächst wenig erfolgversprechend erscheint. Pech-Erpel Donald meint es zwar gut, trifft aber immer genau die Entscheidung, die Schimauskis Fahndungserfolg entscheidend sabotiert. Kein Wunder, dass die Figur mit dem unverkennbaren Götz-George-Schnauzer ihren Gehilfen bald als "Klappspaten", "Blödbolzen" und "armseligen Amateur" beschimpft. Die Nerven liegen blank. Schließlich ist Schimauski auf sich alleine gestellt: Alle anderen Kommissare der Entenhausener Polizei – unverkennbar die Ermittler, die wir aus dem Sonntagabend-Programm der ARD kennen – sind von einer Gangster-Allianz, bestehend aus dem Schwarzen Phantom, den Panzerknackern, Kater Karlo und Gundel Gaukeley, im Polizeigebäude eingesperrt worden. Ausgerechnet ...

Ob sich das ungleiche Ermittler-Duo zusammenraufen kann? Diese Frage, die vermutlich so alt ist wie der Tatort, wird auf 30 Seiten beantwortet. Fans der Krimireihe dürfte dieser Comic gefallen. Wann sieht man Ben Becker, Jan Josef Liefers und Heike Makatsch schon mal mit schwarzer Stupsnase? Dass sich Zeichner Flemming Andersen entschieden hat, die Tatort-Kommissare ausgerechnet als Hunde abzubilden ist nur konsequent: Schließlich tritt auch der treue Freund und Helfer von Mickey Mouse, Kommissar Hunter, stets auf diese Weise in Erscheinung.

Vom Fernsehbildschirm oder der Kinoleinwand auf die Seiten eines Comic-Buchs: Das haben nicht nur die Tatort-Kommissare geschafft. Der amerikanische Verlag IDW Publishing hat bereits mehrere Comics veröffentlicht, die sich an TV-Serien orientieren - "Star Trek" und "Doctor Who" zum Beispiel. Auch Filme wie "Star Wars", "Blade Runner" oder "2001: A Space Odyssee" können Fans in Comic-Versionen erstehen. Ebenfalls beliebt sind die gezeichneten Adaptionen im Horror-Genre: von Alfred Hitchcocks "Psycho" über Francis Ford Coppolas "Dracula" bis hin zu "Godzilla", "Saw" und "Halloween". Interessant für Filmnostalgiker: Fritz Langs "M" – eine der ersten deutschen Tonfilmproduktionen (1931) – wurde von dem amerikanischen Künstler John J. Muth auf liebevolle Art und Weise adaptiert.



Ein Walt-Disney- oder Krimi-Kenner muss man allerdings nicht sein, um der einfach gehaltenen Handlung von "Zurück am Tatort Entenhausen" folgen zu können. Kaum einmal gilt es Anspielungen zur TV-Sendung zu decodieren und auch das Mitraten bei der Tätersuche erübrigt sich recht schnell. Dieses "Lustige Taschenbuch" bleibt genau, was der Name verspricht: kurzweiliger Lesespaß, der uns vor allen Dingen zum Schmunzeln bringen will. Einmal mehr verlassen sich die Schöpfer dabei auf die Mimik ihres Vorzeige-Erpels. Egal, ob Donald selbstvergessen Sandwich mampft oder schamrot in den Boden versinken will: Man müsste schon Gustav Gans heißen, um nicht mit dem Sympathieträger mitzufühlen. Die Tatort-Kommissare müssen sich dagegen hinten anstellen. Wo sie es sonst gewohnt sind, die Fälle zu lösen, bleibt die Aufgabe der Verbrechensbekämpfung dieses Mal ganz und gar in Duckschen Händen. Einzig dem charmant um die Ecke kurvenden Taxifahrer "Herbie" – Herbert Thiel alias Claus Dieter Clausnitzer – und natürlich Schimauski bleiben in diesem kinderfreundlichen Krimi so etwas wie Nebenrollen.

Erwachsene, die nach längerer Abstinenz wieder in die Welt von Donald, Daisy, Dussel und Dagobert eintauchen, werden übrigens feststellen, dass sich in Entenhausen so manches verändert hat. Zum Beispiel haben die Einwohner inzwischen das Internet für sich entdeckt. "Die Polizei wurde in eine Falle gelockt! Es gibt kein Entkommen! Und kein W-Lan!", heißt es zum Beispiel in dem schriftlichen Hilferuf der eingesperrten Kommissare.

Aber keine Angst, statt in einem Tesla ist Donald Duck immer noch in seinem guten alten 313 unterwegs. Und auch von seinem Matrosenoutfit wird sich der Onkel von Tick, Trick und Track sicher nicht so schnell verabschieden: Auch in Entenhausen haben sich gewisse Erfolgsformeln einfach bewährt.

Info: Lustiges Taschenbuch: "Zurück am Tatort Entenhausen", Egmont Ehapa Media GmbH, Berlin, 255 Seiten, 6,99 Euro.