Die Besatzung der „Phyllis Cormack“, fotografiert von Robert Keziere, der mit an Bord des Schiffes ging, als dieses am 15. September 1971 Vancouver zur allerersten „Greenpeace“-Reise verließ. Ziel der Fahrt war es, Atomtests auf der Insel Amchitka zu stoppen. Foto: dpa

Von Michael Ossenkopp

Allein durch ihre Anwesenheit im Nordpazifik wollten einst kanadische Umweltaktivisten einen Atombombentest der USA verhindern. Das war am 6. November 1971, vor exakt 50 Jahren also. Zwar misslang die waghalsige Aktion, dafür aber hatte die Geburtsstunde von "Greenpeace" geschlagen. Das Grundprinzip dieser Organisation wurde schon beim spektakulären Auftakt deutlich: Missstände aufdecken und öffentlich machen.

Das „Greenpeace“-Schiff „Rainbow Warrior“. Foto: Greenpeace

Monatelang hatten sie nach einem Boot gesucht, bis sich Kapitän John Cormack bereiterklärte, ein Dutzend Umweltschützer in seinem klapprigen Fischkutter "Phyllis Cormack" Richtung Alaska zu schippern. Für die vergleichsweise geringe Summe von 12.500 US-Dollar brachte er sie vom kanadischen Vancouver zur eisigen Aleuten-Insel Amchitka. Am 15. September 1971 verließ das Schiff den Hafen.

An Bord diskutieren die selbsternannten Weltretter nicht nur über den Weltfrieden und durch Bombenexplosionen ausgelöste Tsunamis, sondern auch über die Möglichkeit, dass den armen Seeottern im Eismeer von der Wucht der Atombombenexplosion das Trommelfell platzen könnte. Captain Cormack hält die Mitfahrer ausnahmslos für Spinner, die zu allem Übel auch noch seekrank werden. Das Wort "Umweltschutz" war damals für die meisten noch ein Fremdwort.

Bob Hunter (li.) und Ben Metcalfe 1971 auf Kurs nach Amchitka... Foto: dpa



Nach 15 Tagen befinden sich die Atomgegner vor der Aleuten-Insel Akutan, rund 1000 Kilometer vom Zielgebiet entfernt, als sich ein Patrouillenboot der US- Küstenwache nähert. Die "Phyllis Cormack" ist in US-amerikanisches Hoheitsgebiet eingedrungen und hat bei der Einreise Zollvorschriften der Vereinigten Staaten missachtet. Die Gruppe wird lediglich zu einer Geldstrafe verurteilt, muss jedoch das Seegebiet unverzüglich verlassen. Sie kehrt zum Küstenort Sand Point auf dem Festland Alaskas zurück und soll bei einem Zollbeamten vorsprechen.

Den geplanten Bombentest hat die US-Behörde für Atomenergie vorsorglich verschoben. Die Aktivisten diskutieren tagelang über das weitere Vorgehen, inzwischen ist einigen das Geld ausgegangen, andere fürchten um ihren Job. Da noch nicht einmal ein Termin für die Sprengung feststeht, fahren alle frustriert zurück nach Vancouver. Bei ihrer Ankunft warten am Pier Hunderte von Unterstützern, denn mittlerweile haben fast alle großen amerikanischen Tageszeitungen über Greenpeace berichtet. Die "New York Times" schreibt: "Zwölf wütende Männer haben ein Zeichen gesetzt."

Dadurch motiviert, chartert ein Teil der Umweltretter ein altes Minensuchboot und macht sich erneut auf den Weg nach Alaska – aber es ist zu spät. Als die Fünf-Megatonnen-Bombe am 6. November 1971 gezündet wird und einen 800 Meter großen Krater in den Meeresboden reißt, ist das Schiff noch mehrere Hundert Kilometer von Amchitka entfernt. Glücklicherweise bleiben die befürchteten Erdbeben und Tsunamis aus.

...nachdem der Fischkutter „Phyllis Cormack“ für den ersten Atomtest-Protest flott gemacht worden war. Foto: dpa

"Ein Trip für das Leben und für den Frieden", beschrieb Greenpeace-Pionier Irving Stowe später diese erste Aktion. Durch die geschickt inszenierte Protesttour waren die Atomtests plötzlich zum Thema in den internationalen Medien geworden. Vier Monate nach der Zündung brachen die Amerikaner ihre Versuche im Eismeer ab. "Aus politischen und anderen Gründen", lassen sie verlauten. Ein erster großer Erfolg für Greenpeace.

Angefangen hatte alles bereits zwei Jahre zuvor, als die Atomkraftgegner und Pazifisten Stowe, Jim Bohlen und Paul Côté in Vancouver das "Don’t make a wave-Committee" gründeten. In der Bürgerinitiative engagierten sie sich für den Naturschutz und gegen Atombombenversuche, ab September 1971 nannten sie sich "Greenpeace". Der Legende nach soll der Name entstanden sein, als sich eines Tages ein Mitglied nach einem Treffen mit "Peace" verabschiedete und daraufhin ein anderer antwortete: "Make it a green peace!" Zusammengeschrieben stand das Wort fortan für die neue Organisation.

Schon bald ging es nicht nur um Proteste gegen Atombombenversuche. Sympathisanten wie David McTaggert und Patrick Moore kamen hinzu, spektakuläre Aktionen gegen den Walfang und die Robbenjagd sorgten für globale Resonanz. Greenpeace trug entscheidend dazu bei, dass Umwelt- und Klimaschutz in Debatten auf die Tagesordnung gelangten. Im Unterschied zu anderen Friedens- und Umweltbewegungen paarte die Non-Profit-Organisation gewaltfreien Widerstand vor Ort mit systematischer Öffentlichkeitsarbeit. Sie kämpfte gegen Atomenergie, Regenwaldabholzung, Erderwärmung, Überfischung, Gengemüse und Tierquälerei. Medienwirksam tauchten die Aktivisten vor den Harpunen der Walfänger auf, setzten sich zwischen Robbenbabys, um sie vor dem Abschlachten zu schützen, und dokumentierten das Ganze mit Filmaufnahmen.

„Greenpeace“-Aktivisten beim Protest gegen Walfang. Foto: Greenpeace

Schon 1979 war die internationale Dachorganisation von Greenpeace mit Sitz in Amsterdam entstanden, ein deutscher Ableger in Hamburg organisierte sich ein Jahr später. Es gab jedoch auch Kritik. Einigen ehemaligen Mitgliedern wie Paul Watson war der Zusammenschluss zu passiv und zu ineffizient geworden. Nach seinen Worten hatte sich Greenpeace zur größten "Wohlfühlorganisation" der Welt entwickelt, man verkaufe den Menschen lediglich ein gutes Gewissen.

1982 spalteten sich weitere ehrenamtliche Aktivisten ab und gründeten Robin Wood. "Wer kontrolliert Greenpeace?", fragten sich Kritiker. Zudem wurde das Vorgehen bei Kampagnen "am Rande der Legalität" skeptisch gesehen. Andere wiederum rügten, Greenpeace horte Spendengelder und sei zum "Öko-Multi" verkommen. 2016 riefen 100 Nobelpreisträger Greenpeace dazu auf, Kampagnen gegen gentechnisch veränderten Reis zu überdenken. Dieser sei wichtig, um den Hunger in der Welt zu bekämpfen.

Nach 50 Jahren ist es nicht mehr das Bild "David gegen Goliath", "Schlauchboot gegen Tanker", das Greenpeace ausmacht. Mittlerweile gehört die Initiative mit mehr als drei Millionen Förderern zu den weltweit größten Umweltschutz-Organisationen. In 55 Ländern existieren Greenpeace-Büros, allein in Deutschland spendeten 2019 mehr als 600.000 Menschen 71 Millionen Euro.

„Greenpeace“-Aktivisten vor einer Shell-Raffinerie. Foto: dpa

"Greenpeace war von Anfang an eine stark medienorientierte Organisation. Die Bilder sollten wirken", sagt Jennifer Morgan, Geschäftsführerin von Greenpeace International. Nach 50 Jahren zieht sie eine positive Bilanz, fordert aber gleichzeitig mehr Kooperation: "Was jetzt für mich wirklich wichtig ist: dass wir zusammenarbeiten, mit Gewerkschaften, Gesundheitsorganisationen, Jugendlichen, Entwicklungsorganisationen. Greta Thunberg und die Fridays-For-Future-Bewegung, dass wir alle zusammen gegen dieses System kämpfen, sodass wir eine bessere Zukunft haben können."