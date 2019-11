Von Volker Österreich

Er geht mir einfach nicht aus den Ohren, dieser ganz spezielle Sound, der die Stadt Berlin in den Wochen und Monaten nach dem 9. November 1989 erfüllte. Überall war es zu hören, dieses Klickediklack der Mauerspechte, die dem „Antifaschistischen Schutzwall“ zu Leibe rückten, um sich mit Hammer und Meißel ein Souvenirbröckelchen des gut dreieinhalb Meter hohen Betonwalls zu sichern: Klickediklack, klickediklack, klickediklack. So klingt sie für mich, die friedliche Revolution, begleitet vom Lieblingswort der Wende: dem fasziniert gestammelten oder ungläubig geraunten „Wahnsinn“.

Alles zusammen, die perkussive Dauerbeschallung und das zweisilbige Wort, aber auch die Bilder von damals erzeugen in mir jenes innere Wohlgefühl, das sich rein äußerlich durch Gänsehaut zeigt. Auch heute noch, 30 Jahre danach. Der wummernde Sound der Mauerspechte war für die Jeunesse dorée der Wendezeit zugleich auch Vorbote der schnell pulsierenden Techno-Beats, die bald darauf so düstere Clubs wie den legendären „Tresor“ oder die Loveparade beherrschten.

Doch der Reihe nach: Im November 1989 waren meine Frau und ich gerade mit dem „Nestbau“ in Berlin-Lichterfelde beschäftigt. In unserer frisch bezogenen Altbauwohnung musste noch rasch der Teppichboden verlegt werden, denn wir erwarteten am 11. November, einem Samstag, Gäste aus Heidelberg und aus dem Berliner Kollegenkreis zu unserem nachträglichen Polterabend. Eigentlich findet diese Festivität ja vor der standesamtlichen Trauung statt, bei uns war es aus terminlichen Gründen umgekehrt. Das Ja-Wort hatten wir uns schon am 13. Oktober 1989 im Heidelberger Rathaus und anschließend im Stift Neuburg gegeben. Aus einer Laune heraus: Eltern, Schwiegereltern und andere liebe Menschen hatten uns im verflixten siebten Jahr unserer wilden Ehe so sehr gedrängelt, dass unsere Wahl für das zeremonielle Gelöbnis auf den nächsten Freitag, den 13, fiel. Dieses Datum ist auch auf unseren Eheringen eingraviert. Wir haben es nie bereut.

Ein paar Tage später rief uns wieder der erwähnte Nestbau und die Arbeit zurück in die „Frontstadt“, wo wir seit unserer Studentenzeit lebten. Meine Frau war damals Reporterin beim Sender Freies Berlin (heute rbb), ich selbst schrieb im zweiten Berufsjahr für die „Berliner Morgenpost“. Die Redaktionsräume des alten Ullstein-Blatts lagen im Hochhaus des Springer-Konzerns direkt am Todesstreifen im Bezirk Kreuzberg.

Schon seit Monaten spürte man, dass etwas in der Luft lag: durch die Öffnung der ungarisch-österreichischen Grenze im Sommer, durch die Montagsdemonstrationen in Leipzig, durch die Ereignisse in der Prager Botschaft, durch die Großdemonstration von Künstlern und Intellektuellen am 4. November auf dem Alexanderplatz und durch die vielen, vielen Polen, die in ihren Fiat-Polskis nach West-Berlin bretterten, sich vor dem Kontrollpunkt Dreilinden kilometerlang stauten, bevor sie die ersehnten Discounter erreichten, wo sie die Regale leer kauften. Denn dort gab’s all das, was in Polen noch Mangelware war. Immer mehr DDR-Bürger stellten im Sommer und Herbst 1989 wegen der prekären wirtschaftlichen Situation und wegen der permanenten Schikanen durch Stasi und SED-Apparatschiks Ausreiseanträge. Kurzum: Es wurde voller und voller im teils provinziellen, teils weltstädtisch aufgeplusterten West-Berlin.

Ein besonders einschneidendes Ereignis war der Rücktritt Erich Honeckers als Staatsratsvorsitzender. Am 18. Oktober 1989 wurde er von Egon Krenz verdrängt, dem SED-Intriganten mit den langen Zähnen. Unserer Redaktion war das ein Extrablatt wert, E-Paper-Ausgaben gab’s damals noch nicht. Das nächste Extrablatt folgte in der Nacht der Maueröffnung. Von beiden habe ich noch ein paar vergilbte Exemplare oben auf dem Dachboden.

Dann der Tag der Tage. Anfangs herrschte business as usual in der Redaktion. Eine Feuilleton-Seite mit aktuellen Kritiken, Berichten und Meldungen wurde produziert. Gegen 20 Uhr mussten wir beim Chef vom Dienst zur „Blattabnahme“ antanzen. Auf dem Redaktionsflur krähte mir eine Kollegin in etwas irrem Tonfall zu: „Volker, hast Du schon gehört, die machen die Mauer auf.“ Von da an ging’s rund, obwohl noch keiner absehen konnte, was tatsächlich geschehen würde. Als ich gegen 21 Uhr nach Hause Richtung Lichterfelde fuhr, sah der Mauerstreifen am Checkpoint Charlie noch genauso aus wie in den vielen Nächten davor: Totentanz unter grellen Peitschenmasten. Nur ab und an knatterten Patroillenfahrzeuge der Grenztruppen vorbei.

Zuvor hatte mich mein Ressortchef noch dazu vergattert, am nächsten Morgen zu einer Pressekonferenz in die Nähe der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche zu sausen. „Dort stellen DDR-Verlage ihre neuen Bücher vor“, sagte er. „Das ist brisant. Gerade jetzt. Gut für einen Aufmacher.“ Glücklich war ich nicht über diesen Auftrag, denn zu Hause musste ja noch der Teppichboden ausgerollt werden – für den in zwei Tagen bevorstehenden Polterabend. Meiner Frau und mir blieb nichts anderes übrig, als eine Nachtschicht einzulegen, abwechselnd in die Glotze glotzend und am roten Velours zurrend. Auf dem Bildschirm sahen wir wie Millionen andere auch die Bilder von der Grenzöffnung an der Bornholmer Straße oben im Wedding und von den Menschen, die am Brandenburger Tor auf die Mauer geklettert waren.

Ich gönnte mir noch ein paar Mützen Schlaf, dann fuhr ich mit unserem kleinen Fiat zur verabredeten Pressekonferenz im Bikini-Haus nahe der Gedächtniskirche. Dort wogten die Massen im Freudentaumel. Es herrschte Anarchie pur, aber sie wirkte in keiner Minute bedrohlich, sondern sektlaunig beschwipst. Überall Trabbis und Wartburgs mit ihren stinkigen Zweitakt-Emissionen. Vor den Banken lange Schlangen von Menschen, die sich ihr „Begrüßungsgeld“ abholten: einen blauen „Hunni“, der gleich wieder investiert wurde. Besonders begehrt waren Unterhaltungselektronik, Südfrüchte und die Produkte der Erotik-Branche bei „Beate Uhse“ am Bahnhof Zoo. Geschiebe und Gedränge, wohin man auch blickte, ich kam kaum durch zur Pressekonferenz. Aber ich habe es doch noch geschafft. Die DDR-Verlagsvertreter kamen mir unter diesen Umständen besonders mausgrau und nüchtern vor: „Wir sind noch ganz normal ausgereist, mit Genehmigungen“, sagte einer schmallippig, während er mir seine Bücher präsentierte.

Noch quirliger, noch turbulenter ging es am 11. November zu. An diesem Samstag strömten die Massen aus den entferntesten Winkeln der DDR nach West-Berlin. Viele unserer Polterabend-Gäste blieben auf den Transit-Autobahnen stecken, andere in der hoffnungslos überfüllten U-Bahn. Einige kämpften sich trotzdem zu uns durch nach Lichterfelde. Dort ließen wir unsere Tassen im Schrank und zogen gemeinsam zum Potsdamer Platz, damals eine gigantische Brache, zerteilt von der Mauer. Hunderttausende kamen dorthin, um mitzuerleben, wie eine Bresche in die Mauer geschlagen wurde. Nun mit schwerem Gerät. Andere erprobten das Klickediklack der Mauerspechte. Wir mittendrin. Nein, Porzellan haben wir in dieser Nacht nicht zerdeppert. Nur die Berliner Mauer. Ein paar Brocken davon liegen ebenfalls oben auf dem Dachboden. In der gleichen Kiste, in der auch die Extrablätter stockfleckig geworden sind.