Von Alexander R. Wenisch

Gerade herrscht ein heilloses Durcheinander in der Manege. Clown Henry veranstaltet seine Version des "Dinner For One". Nur noch chaotischer, als in dem TV-Dauerbrenner. Am Ende fliegen Spaghetti ins Publikum und der Spaßmacher spritzt die Gäste mit "Wein" nass. Die Kinder im Publikum des Zirkus "Charles Knie" (und auch einige Erwachsene) biegen sich vor Lachen. So muss Zirkus sein: verspielt, verrückt, verzaubert.

Vor 250 Jahren wurde der Zirkus, so wie wir ihn kennen, von Philip Astley erfunden. Eigentlich hätte der Schreiner werden sollen wie sein Vater. Aber den Jungen zog es zu den Pferden. Mit 17 ging er zur berittenen Armee, wurde Unteroffizier. Astley war ein brillanter Reiter und hatte Spaß daran, Kunststücke zu erfinden und einzustudieren.

Daraus machte er nach seiner Entlassung aus dem Militär ein Geschäft: Astley gründete 1768 in London südlich der Westminster Bridge eine Reitschule, in der er vormittags unterrichtete und nachmittags - zu Werbezwecken - Kunstreiter-Vorführungen veranstaltete. Neben den Pferdenummern traten auch Akrobaten, Seiltänzer und "Spaßmacher" auf. Eine Idee, die Erfolg hatte. 1782 errichtete der Unternehmer ein erstes feststehendes Zirkusgebäude: Astleys Amphitheater.

Der Name verweist schon auf die lange Tradition von Vergnügungsveranstaltungen in einer Manege. Die ältesten Zeugnisse von Artistik- und Gauklerkünsten sind über 5000 Jahre alt - alt-ägyptische Malereien in Felsgräbern zeigen akrobatische Figuren, jonglierende Frauen, gymnastische Künste.

Der erste Zirkus: Astleys Amphitheater in London etwa im Jahr 1808.​ Foto: Harvard University

Die große Arena haben die Römer erfunden. Ihr "Circus Maximus" war zwar mehr Wettkampfstätte für Reiter und Wagenlenker; Künstlerisches oder Akrobatisches gab es in den Pausen. "Brot und Spiele" - der Zirkus war im Römischen Reich äußerst beliebt. Aber mit dem Untergang des Imperiums verschwand auch diese Unterhaltungs- und Kunstform. Zerstreuung für das Volk gab es trotzdem: Im Mittelalter zogen Gaukler übers Land und boten ihre Künste am Hofe oder auf Märkten dar: Seiltänzer, Jongleure, Feuerschlucker und dressierte Tiere.

Mit dem Beginn der Industrialisierung veränderten sich auch die Bedingungen für den Handel. Märkte verloren an Bedeutung als Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens auf dem Land. Die Produktion verlagerte sich zunehmend in Fabriken und somit in die Städte, die Menschen, auf der Suche nach Arbeit, zogen hinterher.

Zur gleichen Zeit entwickelte sich eine neue Form der Unterhaltung, die bis dahin auf den Jahrmärkten nur vereinzelt zu sehen gewesen war: das Kunstreiten. Im 18. Jahrhundert spielte das Pferd eine wichtige Rolle. Es war nicht nur als Transporttier und in der Landwirtschaft von Bedeutung, sondern auch für die Armee. Kenntnis über und ein versierter Umgang mit dem Pferd gehörten gerade beim Adel zum guten Ton und begünstigten das Interesse an Pferdevorführungen. Insbesondere in England kamen nun die voranschreitende Industrialisierung und das Interesse des Adels zusammen.

Gute Startbedingungen für Philip Astley, der mit seinem Unterhaltungs-Unternehmen 1783 sogar nach Paris expandierte und in den folgenden Jahren 18 seiner "Amphitheatre Anglais" in anderen europäischen Städten eröffnen konnte. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stieg die Zahl der Zirkusgebäude kontinuierlich im europäischen Raum.

Was ist ein richtiger Clown? Batman-Feind Joker, Killerclown Pennywise, Grusel-Clowns. Es fehlt nicht viel, und der Clown kann sich unter Zombies, Vampiren und anderen Erschreckern einreihen. Oder ist es sogar schon so weit? Bereits 2008 stellten Forscher der britischen Uni Sheffield fest, dass der Anblick von Clowns manche Kinder verängstigt. Diese Coulrophobie kann bis ins Erwachsenenalter anhalten. Dabei steht der Clown eigentlich für das Gegenteil. Der berühmte russische Clown Oleg Popov sagte: "Der wahre Clown muss von Natur aus gut sein." Dieser Clown kämpft mit den Tücken des Alltags. Das Klebeband lässt sich beim besten Willen nicht vom Finger lösen, sondern verheddert sich immer weiter. Dabei lässt der Clown sich verlachen - er provoziert und erduldet Schadenfreude der Zuschauer, bringt also quasi ein Opfer. Die Clown-Figuren in Europa entstammen dem italienischen Theater der Frühmoderne, der Commedia dell'Arte. Diese traditionelle Theaterform kennt ganz bestimmte Typen, die durch Maske, Kostüm und ein ganz bestimmtes Verhalten erkennbar sind. "Der Weißclown zum Beispiel ist der Harlekin oder Arlecchino und damit der Ernste, Seriöse, der Tonangebende", erläutert Susanne Matzenau vom Circus Krone in München. "Sein Gegenpart ist der August, der lustige Nichtsnutz mit den viel zu großen Schuhen, der nichts kann und tut, aber am Ende den Weißclown immer ,besiegt' und die Sympathien des Publikums auf seiner Seite hat." So wie derjenige, der es im richtigen Leben dem Chef einmal zeigt. Die Ursprünge der Clowntradition lassen sich noch viel weiter zurückverfolgen. Experten sehen die Vorläufer in den sogenannten "Narren in Christo". Diese Außenseiter beriefen sich schon in der Antike auf ein Wort des Apostels Paulus: "Wir sind Toren um Christi Willen." Das griffen sie auf, indem sie sich selbst lächerlich machten: Sie trieben auf der Straße allerlei Unfug oder spielten einen Verrückten und wurden deshalb gehänselt, gejagt, mit Steinen beworfen. Matzenau hat eine Faustregel, wie man heute einen echten Clown von einem falschen unterscheiden kann: "Ein traditioneller seriöser Clown verwendet nur die drei Farben Rot, Weiß und Schwarz. Alles andere ist Halloween." lex



Allmählich veränderte sich die Kunstform: "Die Gesamtinszenierungen einer Aufführung wurden zunehmend wichtiger, wobei die einzelnen Darbietungen in einen thematischen Zusammenhang gestellt wurden", schreibt das "Netzwerk Zirkus". Als Themen dienten mythologische Stoffe, historische Geschehnisse und gegenwärtige Ereignisse, die auch pantomimisch umgesetzt wurden.

Ab den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts gab der Zirkus in Deutschland neue, entscheidende Impulse für die gesamte Zirkuslandschaft. Ernst Jakob Renz, Gründer des Circus Renz, orientierte sich mit seinen Programmen nicht mehr am Geschmack von Adel und Militär, sondern stützte sich auf die Bedürfnisse des aufstrebenden Bürgertums.

Veränderungen kamen aber auch aus Übersee. Bislang fand Zirkus in Europa in feststehenden Häuser statt. Ende des 19. Jahrhunderts kam aus Amerika die Idee, mit Zelten von Stadt zu Stadt zu ziehen; teilweise gab es Darbietungen in mehreren Manegen gleichzeitig. Auch inhaltlich veränderte sich der Zirkus: Die amerikanische "Show" konzentrierte sich zunehmend auf Sensation, bot gewagte Artistik, Exotik und Kuriositäten.

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 veränderte sich auch das Zirkusleben. Einige bekannte Direktoren traten der NSDAP bei, stellten ihre Auslandsgastspiele in den Dienst der NS-Propaganda. In anderen Unternehmen wurden Auftritte von "nicht arischen" und jüdischen Künstlern verboten. Mit Beginn des Krieges wurden zahlreiche Artisten einberufen und die wirtschaftliche Lage der Zirkusse verschlechterte sich aufgrund von Futtermangel und Transportproblemen zunehmend. Zum Kriegsende waren fast alle Manegen leer.

Dass es Zirkus überhaupt noch gibt, widerspricht ohnehin allen Gesetzen der Wirtschaft. Denn er konkurriert mit allem, wofür heutzutage Zeit oder Geld aufgebracht wird: mit dem Internet, Helene Fischer, Netflix, Fußball, Fitness. Große Zirkusnamen wie Sarrasani, Renz oder Barum gibt es nicht mehr, oder was von ihnen übrig ist, hat mit den Originalen nur noch wenig zu tun.

Einer, der den Zirkus trotzdem mitmacht, ist Sascha Melnjak. Der Stuttgarter hat sich vor gut zehn Jahren einen Kindheitstraum erfüllt: Er hat den Zirkus Charles Knie übernommen. Vergangene Woche war er mit seinen Artisten und Tier-Dompteuren in Heidelberg und Mosbach. Rund 300 Zirkusunternehmen gibt es heute in Deutschland noch - davon viele kleine Familienbetriebe. Wirklich große Manegen kann man aber an einer Hand abzählen. Und einen Zirkus wie "Charles Knie" als Kleinunternehmen mit 96 Mitarbeitern in der Manege und hinter dem Vorhang zu leiten, ist immer wieder ein Balanceakt.

12.000 Euro Kosten entstehen hier pro Tag, die durch Eintrittsgelder erst einmal eingespielt werden müssen. Und dann haben die Zirkusse, die noch auf traditionelle Tierdressuren setzen (weil es ein Publikum gibt, das dies sehen will) seit Jahren mit Tierrechtlern zu kämpfen. Diese wollen Tiger, Löwen oder Elefanten aus den Manegen verbannen. Wobei der 43-jährige Melnjak überzeugt ist, dass die Großkatzen, die er in seinem Zirkus hat, gut behandelt werden. "Bei unserer All-inclusive-Versorgung geht es ihnen besser als manchen Tigern in freier Wildbahn."

Mit abwechslungsreichen und professionellen Programmen will Melnjak gegen das Image arbeiten, Zirkus wäre nicht mehr zeitgemäß. Vielleicht ist gerade das die Chance: In einem immer virtueller werdenden Alltag, in dem man sich jedes YouTube-Video in Wiederholungsschleife anschauen kann, erfährt die Manege ihre Faszination durch das Unmittelbare.

Nervenkitzel, weil der Trapezkünstler beim Salto mortale eben doch daneben greifen könnte, man den wilden Geruch von Tigern und Pferden direkt in der Nase hat. Und weil Clown Henry ein Leuchten in Kinderaugen zaubert, das kein Display widerspiegeln kann.