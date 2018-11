Von Michael Ossenkopp

Die Menschen empfinden eine große Freude an der Farbe. Das Auge bedarf ihrer, wie es des Lichtes bedarf", schreibt Johann Wolfgang von Goethe in seiner "Farbenlehre". Das trifft auch für die Pionierzeit der Fotografie zu. 1839 hatte der Franzose Louis Jacques Mandé Daguerre erstmals Schwarz-Weiß-Fotos erstellt. Die Bilder konnten zwar nachträglich koloriert werden, doch mit dem Aufkommen von Papierfotos stieg auch der Wunsch nach Farbaufnahmen. Die ließen sich jedoch mit den versilberten Fotoplatten der Daguerreotypie nicht herstellen.

Mitte des 19. Jahrhunderts experimentierte der schottische Physiker James Clerk Maxwell mit additiven Farbmischungen. Er benutzte drei schwarz-weiße Diapositive, die jeweils durch einen roten, grünen und blauen Farbfilter fotografiert worden waren. Am 17. Mai 1861 zeigte der Professor während eines Vortrags an der Londoner Royal Institution die Aufnahme einer farbigen, schottischen Ehrenschleife. Inspiriert von Maxwells Forschungen war neben anderen auch Ducos du Hauron auf der Suche nach Verfahren zur exakten fotografischen Farbwiedergabe.

Aufgenommen wurde das Bild 1877 von Ducos du Hauron. Foto: Bibliothèque nationale de France

Schließlich präsentierte der Franzose die ersten farbigen Pigmentdrucke nach dem Prinzip der subtraktiven Farbmischung. Dabei hatte er jede Szene durch grüne, orange und violette Filter fotografiert und danach die drei Negative auf dünne Platten gedruckt, die Kohlenstoffpigmente in den Komplementärfarben Rot, Blau und Gelb enthielten. Die drei Positive zeigten nach der additiven Farbmischung als Ergebnis ein korrektes Farbbild. "Eine exakte Abbildung der Natur in Farbe und Form", stellte der Fotograf stolz fest und nannte sie "Heliochromien" - eine Zusammensetzung aus den griechischen Wörtern "helios" (Sonne) und "chroma" (Farbe). Dieses auf dem Prinzip der Dreifarbigkeit - Trichromie - basierende Verfahren ließ sich Ducos du Hauron vor genau 150 Jahren patentieren.

Es gab zwar Vorreiter. Der amerikanische Baptistenprediger Levi Hill beanspruchte um 1850/1851 als Erster die Erfindung der Farbfotografie für sich. Zum Beweis präsentierte er sogenannte Hillotypien. Allerdings waren diese von einer nur sehr mäßigen Qualität und Hill weigerte sich zudem vehement, die Funktionsweise seines Verfahrens offenzulegen, sodass sein Anspruch bereits von seinen Zeitgenossen mit Skepsis betrachtet wurde. So gilt Ducos du Hauron heute als der Vater der Farbfotografie. Seine Aufnahme der südfranzösischen Stadt Agen aus dem Jahr 1877 ist eines der ältesten erhaltenen Farbbilder.

Sein Kollege Charles Cros, ebenfalls Franzose, beschäftigte sich parallel mit einer nahezu identischen Methode und veröffentlichte nur 48 Stunden nach Ducos du Haurons Patentanmeldung ein Werk mit dem Titel "Allgemeingültige Lösung für das Problem der Farbfotografie". Die beiden einigten sich über die Gleichwertigkeit ihrer weitgehend übereinstimmenden Forschungen und arbeiteten anschließend zusammen.

Bereits 1864 hatte Hauron ein erstes Gerät zur Projektion von bewegten Bildern konstruiert, seine Ideen zur Kinematografie ließen sich aber (noch) nicht realisieren. 1868 beschrieb er außerdem das Prinzip des Farbrasterverfahrens, das erst 20 Jahre später tatsächlich umgesetzt werden konnte. Daneben publizierte er wichtige Schriften zur Farbfotografie, wie das 1869 erschienene, viel beachtete Standardwerk "Die Farben in der Fotografie: Lösung des Problems".

1874 meldet der Tüftler sein "Melanochromoskop" zum Patent an, eine Kamera mit einem Objektiv und halbdurchlässigen Spiegeln, die gleichzeitig durch verschiedenfarbige Filter je eine Schwarzweißplatte belichtete. Im Laufe seiner Forschungen erzielte Hauron weitere Fortschritte und er konnte die Kosten für Farbabzüge reduzieren. 1891 stellte er ein Gerät für das sogenannte Anaglyphen-Verfahren vor, das die dreidimensionale, räumliche Wahrnehmung in gedruckten Fotografien ermöglichte.

Ducos du Hauron war ein Multitalent, ein begnadeter Pianist auf Konzertniveau, der insgesamt 17 Patente besaß: Die meisten mit Bezug zur Farbfotografie, aber auch eines für eine Windmühle. Aus seinen Erfindungen konnte er jedoch keinen Profit schlagen. Ab 1904 erhielt er vom französischen Staat eine kleine Rente. Er starb 1920 im Alter von 83 Jahren.

Es waren wiederum zwei Franzosen, die Brüder Louis und Auguste Lumière, die nicht nur 1895 mit bewegten Bildern das Kino erfanden, sondern 1907 mit ihrer Autochromplatte auch das erste kommerziell erfolgreiche farbfotografische Material herausbrachten. Sie beschichteten Glasplatten mit rot-, grün- und blaugefärbten Stärkekörnern aus Kartoffeln und einer Bromsilber-Gelatine-Emulsion, die als Lichtfilter dienten. So konnte ein Farbbild mit nur einer einzigen Aufnahme entstehen. Die Farbbrillanz und Intensität der Autochrome sind selbst aus heutiger Sicht noch beeindruckend.

Lange dominierten dennoch schwarz-weiße Bilder die Fotografie. Erst mit der Einführung der modernen Farbfilme und -papiere Mitte der 1930er Jahre sollte sich das ändern. Die großen fotochemischen Hersteller Eastman Kodak (USA) und Agfa (Deutschland) schafften es damals, dünne Schichten von der Stärke von Frauenhaaren übereinanderzugießen, deren Bestandteile fest in den für sie bestimmten Bereichen des Filmnegativs verblieben. Der erste Dreischichtenfilm "Agfacolor" kam 1936 auf den Markt, kurz darauf folgte der "Kodachrome".

Kodak war über Jahrzehnte der weltweit führende Hersteller von Kameras, Filmen und Fotografie-Zubehör. 1975 entwickelten die Mitarbeiter Steven Sasson und Jim Schueckler die erste Digitalkamera mit einem lichtempfindlichen, elektronischen CCD-Sensor. Ihre Chefs waren wenig begeistert, denn sie ahnten, was dieser "Fortschritt" mittel- und langfristig bedeuten würde. "Was ich vorführte, war eine Kamera, die keinen Film brauchte und ihre Bilder nicht auf Papier druckte", erinnerte sich Sasson später. In den 1990er Jahren brachten alle namhaften Hersteller Digitalkameras heraus.

Mittlerweile haben sie herkömmliche Analogapparate fast vollständig verdrängt. Wenn die Bildqualität entscheidend ist, gehört die Zukunft spiegellosen Systemkameras und dem Smartphone - entweder als Ergänzung oder als alleinige Kamera. "Video und Foto werden zu einem einzigen ,Bildmedium‘ verschmelzen. Und zwar in der Form, dass Videos in voller Sensorauflösung zur Verfügung stehen und daraus Fotos gegrabbt werden", glaubt Professorin Sabine Süsstrunk, Leiterin des Labors für Images and Visual Representation der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne. Fotografie wird immer mehr zu einem integralen Bestandteil unserer Kommunikation.