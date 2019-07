Von Barbara Mittler

Es ist ein einfaches Instrument. Eine chinesische Laute, Pipa genannt. In der gegenwärtigen chinesischen Musikkultur als ein "typisch chinesisches Instrument" interpretiert. Doch das Heidelberger Stück gibt einige Rätsel auf.

Das erstes Rätsel: Im Katalog des Völkerkundemuseums wird das Instrument als "Biwa" bezeichnet. Dies ist aber der Name für ein japanisches Lauteninstrument. Die falsche Bezeichnung hängt damit zusammen, wie das Musikgerät nach Heidelberg kam. Es stammt aus einem 1921 von Victor Goldschmidt getätigten Großkauf bei Heinrich Umlauff, einem Hamburger Kaufmann, der Artefakte aus der ganzen Welt sammelte, mit dem Ziel ein "Weltmuseum" zu errichten. Und bei Umlauff war das Instrument Teil seiner "Japan-Sammlung".

Das Instrument ist aber tatsächlich eine chinesische Pipa, und zwar eine, die aus einer Shanghaier Instrumentenwerkstatt stammt, die in der Inschrift mit Adresse (Baoshan Street, Shanglin Alley und The Second Old Man from Lushunxing) angegeben ist. Das Instrument ist also entstanden in einer der wichtigsten Kulturstraßen Shanghais, wo Instrumentenbauer, Theater und Kurtisanenhäuser dicht gedrängt nebeneinander angesiedelt waren.

Die Pipa ist ein einzigartiges Stück, ist aber in einem schlechten Zustand und im Moment nicht spielbar. Gleichwohl ist das Instrument sehr wertvoll: Es ist aus verschiedenen unterschiedlichen Hölzern zusammengesetzt und mit vier elfenbeinernen Bünden versehen. Hieran lässt sich das Instrument ziemlich genau auf das Ende des 19. Jahrhunderts datieren, denn zu Beginn des 20. Jahrhunderts werden sechs Bünde eingeführt.

Das zweite Rätsel: Die sechs Wirbel des Instruments, an denen die Saiten aufgezogen werden. In einer "klassischen" Bespannung wären hier zwei Saiten "überzählig". Welchem Zweck sollen sie gedient haben? Da wir uns in der Frühphase der modernen Instrumentenreform befinden, in der sich wandelnden Musikkultur Chinas zu Anfang des 20. Jahrhunderts, wo das Spielen nicht mehr im intimen abgeschlossenen kammermusikalischen Kontext, sondern im großen Konzertsaal und auf der Bühne, gar im Orchester, immer wichtiger werden sollte, könnten man fragen, ob es sich hier um ein Experimentalinstrument handelt? Wurden vielleicht die Außensaiten doppelt bespannt (aus einem Saitenhalter), um so mehr Klang zu schaffen?

Hintergrund NEUE SERIE: Lieblingsstücke Die exzellenten Orchideen: Zahlreiche Objekte - zumeist aus Asien - stellt das Völkerkundemuseum Heidelberg zur Schau. Zusammengetragen vor 100 Jahren von Victor Goldschmidt, der damit die Grundlagen schuf für zahlreiche Fächer an der Ruperto Carola wie Sinologie und Ethnologie. Die Idee: Völkerkundemuseum und CATS-Wissenschaftler haben sich nun zusammengetan, um eine neue Ausstellung zu konzipieren. Die Idee: Jeder Forscher sucht sich aus dem Bestand des Museums ein Lieblingsobjekt. Herausgekommen ist eine kunterbunte Mischung - Kultobjekte, Masken, Statuen, Instrumente, Bilder -, die alle Sphären des Lebens widerspiegelt: Liebe, Inszenierung, Religion, Essen, Bildung, Krieg, Tod. Die Serie: Das RNZ-Magazin begleitet die Ausstellung mit einer Serie in den kommenden Wochen. Die CATS-Wissenschaftler stellen darin ihre "Lieblingsstücke" vor, deren Historie und kulturelle Bedeutung.

Das dritte Rätsel: Eine Inschrift. Diese außergewöhnliche Pipa ziert eine Kalligraphie. Hat diese vielleicht etwas mit dem besonderen, innovativen Charakter dieses Instruments zu tun? "Es ist schwer vorzustellen: Da ist man sieben Tage in den Bergen, und, ohne, dass man dessen gewahr war, sind auf der Erde bereits tausend Jahre (lange lange Zeit) vergangen."

Die Inschrift verweist auf eine Geschichte aus einer als Ganzes heute verschollenen Geschichtssammlung des Astronomen und Mathematikers Zu Chongzhi (429-500) mit dem Titel "Aufzeichnungen seltsamer Geschichten" (Shuyiji), die nur noch in Anthologien und enzyklopädischen Werken erhalten ist: Ein Holzfäller in den Bergen entdeckt ein paar Kinder, denen er fasziniert beim Schachspiel zuschaut. Er vergisst dabei alles um sich herum, noch mehr, als die Kinder ihm eine leckere Feige anbieten, die seinen Hunger und Durst stillt. Als schließlich das Spiel zu Ende ist und die Kinder ihn fragen, ob er denn gar nicht nach Hause gehen will, stellt er fest, dass das Holz an seiner Axt längst verrottet und, daheim angekommen, dass keiner seiner Bekannten mehr lebt.

Die Geschichte ist ein Prototyp für Entrückungsgeschichten, die sich nicht nur in der daoistischen Tradition sehr häufig finden und die oft mit einem ernüchternden Erwachen gekoppelt sind.

Die Pipa kann man in China seit etwa dem zweiten Jahrhundert vor Christus antreffen; sie ist damit ein Spätankömmling in der Geschichte chinesischer Musik, denn es gibt Instrumente, die sich in schriftlichen Quellen und als archäologische Funde bis mehrere Jahrtausende vor Christus zurückverfolgen lassen. Zu Anfang bestehen noch unterschiedliche konkurrierende Formen. Nach der Tang-Zeit (7.-10. Jh.), in der unterschiedliche Pipa-Formen in der Kulturhauptstadt Chang’an gespielt werden, etabliert sich die viersaitige, birnenförmige Pipa. Das Instrument verbreitete sich von Chang’an aus in ganz Ostasien.

Der Name Pipa verweist indes lautmalerisch auf die Art, wie die Saiten gespielt werden: "Pi" steht für das nach außen Hin-, "Pa" für das nach innen Her-Zupfen der Saiten. Diese bestanden früher aus Seide und konnten mit Fingernägeln gespielt werden. Im 20. Jahrhundert wurden vermehrt Nylon-Metallsaiten aufgezogen, die aber viel zu hart für das Zupfen mit Fingernägeln sind. Darum wird die Pipa heute mit falschen Nägeln (aus Kunststoff oder Schildpatt) gespielt. Auch die Zahl der Bünde wurde stetig erweitert, die Spieltechniken immer virtuoser.

Barbara Mittler

In der chinesischen und ostasiatischen Musiktradition ist die Laute zu einem wichtigen Solo-Instrument geworden und wird noch als Ensemble-Instrument in sehr vielen verschiedenen Genres eingesetzt. Die holistische Klangproduktion, die der Pipa eigen ist und nicht nur unterschiedlichste Techniken des Zupfens und Schnarrens mit den Saiten, sondern auch des Schlagens auf den Holzkörper des Instruments einschließt, sorgt für eine faszinierende Klang- und Geräuschvielfalt, die in der Gegenwartsmusik - etwa in Kompositionen von Terry Riley, Tan Dun, Philip Glass, Chen Yi, Chen Shih-hui oder Bun-Ching Lam - eine bedeutende Rolle spielt. Selbst in der Pop- und Unterhaltungsmusik und sogar im Rock wird die Pipa benutzt; es gibt inzwischen sogar elektrische Pipas.

So hat die Pipa als Instrument der Sehnsucht, als Emblem transkultureller Wandelbarkeit, immer wieder neu gestaltet und innovativ in ihrer musikalischen Ausdruckskraft, das Musikleben Chinas in der Vergangenheit wie in der Gegenwart mitgeprägt.

Die Autorin: Barbara Mittler ist Professorin für Sinologie am Zentrum für Ostasienwissenschaften und forscht unter anderem über chinesische Kulturproduktion im Verhältnis zur Politik, über die frühe chinesische Presse, und Bild und Text in der Formation von kulturellem Gedächtnis.