Von Christiane Brosius

Szene 1: Krishna und Radha pendeln im Licht des Mondes im Monsun, Angesicht zu Angesicht, auf einer Schaukel. Dabei werden sie von zwölf Mädchen, Radhas Freundinnen, beäugt. Ob wohlwollend, neidisch oder argwöhnisch, ist nicht ersichtlich. Die Mädchen deuten nicht nur auf sie, sondern reden anscheinend auch über sie. Auf dem mit Regenwolken verhängten See im Hintergrund sind Lotusblüten zu sehen, gerade scheint die Sonne rötlich unterzugehen.

Szene 2: Ein Paar tanzt Arm in Arm vor einer modernen Hochhausfassade. Es ist, als blicke man durch ein herzförmiges Fenster, das einen Strahlenkranz aussendet. Das Paar scheint zu schweben. Die Frau wiegt sich mit freien Schultern im Arm des Mannes. Schriftzüge rahmen das Geschehen ein: "Our Ishq wala Love…" - "unsere leidenschaftliche Liebe" und die von roten Herzen umflatterten Sprechblasen "My love for you in Bollywoodstyle".

Christiane Brosius ist Professorin für Visuelle und Medienethnologi am Heidelberger Centrum für Transkulturelle Studien

Zwei Ikonen romantischer, intimer Zweisamkeit - einmal im Stil der nordindischen Miniaturmalerei des 19. Jahrhunderts, einmal als Valentinstag-Grußkarte von 2015. Dazwischen liegen über einhundert Jahre, in denen sich die (indische) Welt sozial, emotional und medial stark verändert hat. Kommt man den Göttern und Gespielinnen in der Miniatur durch ihren religiösen und rituellen Kontext nur durch die Augen der jungen Mädchen nahe, so ist das romantische Paar auf der Valentinskarte wie in einer Blase gefangen - unwahrscheinlich, dass jemand ihr Treiben aus einem der Hochhäuser verfolgt. Wird das Tun des einen Paares durch die Idealisierung religiöser Liebe legitimiert, so wird die abgeschirmte Zuneigung des anderen Paares durch den westlich gerahmten Tag der Liebe, dem Valentinstag, "sakralisiert", dem Alltäglichen enthoben.

Keine der beiden Szenen hat etwas mit der Welt außerhalb des Palastes, der Welt jenseits der Hochhäuser zu tun - und doch ist es das, was ich nun thematisieren will. Seit 2009 forsche ich zur Frage, wie ein mediales und bildliches Genre wie die Valentinskarte in Indien an bestimmte Gefühle wie romantische, erotische und leidenschaftliche Liebe oder Verliebtsein als Zustand des Glücks appelliert. Und dass durch ihre Präsenz und rituelle Inszenierung neue Worte und Gesten erlernt werden. Denn es ist in Indien nicht üblich, "Ich liebe Dich" zu sagen, schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Zur Schau gestellte Zuneigung wird durch konservative kulturelle und soziale Regeln eher stigmatisiert.

Durch das neue Ritual des Valentinstags gewinnt diese "neue" Sprache der Liebe auch eine handfeste Realität, der man, so glauben viele, nicht mehr aus dem Weg gehen kann. Die Folge ist, dass diese Karten der Liebe und ihre "Anhänger" immer wieder auf Widerstand in der Gesellschaft stoßen. Denn jedes Jahr, vor und während des Valentinstages am 14. Februar, verbrennen radikale Kritiker die Karten, fordern die Abschaffung des inoffiziellen und dennoch gerade bei der Mittelklasse hochbeliebten Tages, spüren Liebespaare in Parks oder Cafés auf und erniedrigen sie, gerne auch vor laufenden Fernseh- oder Handy-Kameras und unter Zurufen anderer "Wutbürger" oder der sogenannten "moralischen Polizei".

Daneben wirkt die Miniatur der Zeugenschaft, die das schaukelnde Liebespaar wie ein Rettungsring umgibt, beinahe wie eine idyllische und liberale Szene. Das Zeigen auf, das Reden über das (unverheiratete!) Paar erzeugt keine Missbilligung. Zumindest scheint es so. Daraus zu schließen, dass damals alles besser war, wäre sicherlich ebenso falsch wie die Vorstellung, dass die Kritik am Valentinstag nur von konservativen oder gar fundamentalistischen Kräften käme. Der Valentinstag fasste im urbanen Indien, das sich in den 1990er Jahren wirtschaftlich stark nach Europa und Nordamerika öffnete, zunehmend Fuß. Jetzt scheint vieles ins Wanken zu geraten, ändern sich substanzielle soziale Beziehungen und kulturelle Vorstellungen, scheinen die Geschlechter gar einander gleichgestellt. Es wird zunehmend möglich, dass Frauen sagen können: "Mit dem möchte ich gerne ein Verhältnis haben, selbst wenn es nicht in einer Ehe mündet. Ich genieße das Gefühl des Verliebtseins, es macht mich stark und macht mir Spaß."

Üblicherweise wurden und werden im eher traditionellen Indien Frauen weder sexuelle Lust noch Freiheit bei der Partnerwahl zugesprochen. Beides, so heißt es in konservativ-religiösen Kreisen, gefährde die beanspruchte Autorität des Mannes und die Weitergabe von Besitztum und Macht durch patriarchalische, kastenbezogene Heiratsregeln. Daran rütteln tatsächlich die Rituale des Valentinstages und die zunehmende Liebesheirat. Dennoch: Die restriktiven Regeln zur Ehe bleiben und Familie bildet nach wie vor das Rückgrat der indischen Gesellschaft. Also wo genau bitte geht es dann zur Selbstbestimmung?

Beim Valentinstag und wie bei allen Versprechen von Nähe zum allumfassenden Glück - auch bei der Religion - handelt es sich um ein ambivalentes Feld. Die Bilder und Medien spiegeln das wider. Sie öffnen einen Denk-, Gefühls- und Handlungsspielraum, der aus unterschiedlichen Perspektiven interpretiert und auch verriegelt oder mit Fallstricken und versteckten Minen versehen sein kann. Unser tanzendes Paar kann einfach eine Silhouette bleiben, gefühlsleer, konsumorientiert in einer geschichtslosen Stadt und Welt. Es kann aber auch ein Fenster sein, das durch den Ausdruck eines Lebensstils oder den Fokus auf Individuen und ihre Wünsche neue Räume, Begegnungen und Formen des Zeitvertreibens ermöglicht. So werden tatsächlich neue Beziehungen möglich. Die Selbstverwirklichung und das Ernstnehmen eigener Träume bekommt zumindest eine Stimme, auf die gehört werden muss.

Zwei Szenen, zwei Rituale, zwei Gefühlswelten: Fasziniert hat mich an der nicht sehr ausgefeilten Miniaturmalerei aus Rajasthan aus dem Bestand der Portheim-Sammlung, dass es sich hier um eine intime Szene handelt, die unter direkter Zeugenschaft eines ausgewählten Publikums steht, das sich an der Szene erfreut, weil sie über ihre angedeutete Erotik hinausgehend vor allem die innige Verbindung von Gott und Mensch darstellt, die man anschauen kann, ohne rot zu werden, weil sie nichts moralisch Verwerfliches verkörpert.

Das Thema der Miniatur ist ein klassisches, war insbesondere bei der Rajasthan- oder Jaipurschule beliebt. Hierbei handelt es sich um ein grenzüberschreitendes, Rollen hinterfragendes Ritual. Es findet im Monsun statt, wenn es schwül ist, wenn die Stimmungen dem Extrem des Wetterwandels ähneln, wenn nach großer Hitze der ersehnte Regen kommt, wenn die Kleider am Körper kleben. Das göttliche Spiel, das Schaukeln, ist ein wichtiges Element im Krishnakult, in dem auch soziale Grenzen überschritten werden. Die religiöse Liebe kann durchaus als Vorbild für weltliche Liebe gedeutet werden. Oft finden sich zum Beispiel erotische Liebesgedichte in filmischer Lyrik des indischen Kinos, tauchen die Helden und Heldinnen in den betörenden Klang der Liebesgedichte an einen Gott oder eine Göttin ein. Lyrik und Affekt sind nun verlagert auf die angebetete Person, für die man sich hingibt, in der Emotion und Rationalität ineinanderfließen. So ähneln sich die Worte der Liebe im 19. Jahrhundert und die der aktuellen Valentinskarten doch ein wenig und es mutet nicht mehr als simple "Verwestlichung" an, wenn die Karte von der Passion im Bollywoodstil spricht.

Allein stellt sich die Frage, ob die Freiräume zur Artikulation und Umsetzung individueller Aspirationen sich auf Dauer so ändern, dass die Entscheidungshoheit zu "Ich will" oder "Ich will nicht" auf beiden Seiten liegt. Ob man die Frage nach dem eigenen Leben den Göttern beziehungsweise den Eltern überlässt oder doch bei sich selber sieht? Die Frage nach der schillernden Gleichberechtigung bleibt weiterhin ein Schaukeln oder tanzendes Wiegen, stets im Fluss.