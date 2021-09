Los Angeles (dpa) - US-Rapper Lil Nas X wirbt mit einem ausgefallenen Motiv für sein neues Album - er ließ sich als hochschwangerer Mann ablichten. Der 22-Jährige postete eine Reihe von Fotos auf Instagram, die ihn mit einem nackten Babybauch zeigen.

In einem weißen Umhang, mit Blumenstrauß und einem Kranz weißer Rosen auf dem Kopf kniet der Musiker dabei am Rand eines Pools. Dazu stellte er eine gefakte Ultraschall-Aufnahme, die statt Baby einen Ausschnitt des Plattencovers zeigt.

"Überraschung", schreibt der zweifache Grammy-Gewinner dazu. Er könne es kaum glauben, endlich die Ankunft seines "kleinen Freudenbündels" für den 17. September anzukündigen. Den Erscheinungstermin für sein Debütalbum "Montero" - benannt nach seinem bürgerlichen Namen Montero Lamar Hill - hatte er schon vor einer Woche benannt.

Die Idee für das Foto-Shooting mit Babybauch sei ihm im Gespräch mit seiner Stylistin gekommen, erzählte der Rapper der US-Zeitschrift "People". Dies sei sein Baby, habe er scherzhaft über sein Album gesagt. Daraus sei die Schwangerschaftswerbung entstanden.

"An diesem Album zu arbeiten war für mich Therapie", hatte der Rapper zuvor erklärt. Der 22-Jährige gehört zu einer kleinen, aber wachsenden Zahl von US-Rappern, die offen über ihre Homosexualität sprechen. Seinen Durchbruch hatte der in Georgia aufgewachsene Musiker 2019 mit dem Country/Hip-Hop-Hit "Old Town Road". Anfang April landete er mit "Montero (Call Me By Your Name)" seinen zweiten Nummer-eins-Hit in den USA.

