Der Führer einer Stand-up-Paddel-Tour am St. Patrick's Day in Landsberg am Lech. Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Kate (r), Herzogin von Cambridge, und ihre Ehemann Prinz William genießen ein Glas Guinness, nachdem sie an der St. Patrick's Day Parade in Hounslow teilgenommen haben. Foto: Gareth Fuller

Dublin/London (dpa) - Mit Paraden und zahlreichen Aktionen haben Iren und Freunde der irischen Kultur an diesem Wochenende weltweit den Nationalheiligen Patrick gefeiert. Allein in Irland gab es am Sonntag zum St. Patrick's Day mehr als 100 Umzüge in Städten und Dörfern. Hunderttausende Menschen feierten in den Straßen, wie der Sender RTÉ berichtete.

In Großbritannien feierten auch die Royals mit. Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) nahmen an einer Parade im Londoner Stadtteil Hounslow teil und genossen hinterher ein Glas dunkles irisches Guinness. Kate erschien traditionell im grünen Mantel mit Kleeblatt-Brosche. Das dreiblättrige Shamrock ist das Symbol Irlands. Patrick soll damit bei der Verbreitung des Christentums die Dreifaltigkeit erklärt haben.

Irlands Premierminister Leo Varadkar nahm in den USA an einer Parade in Chicago teil, wie irische und US-amerikanische Medien berichteten. Der Chicago River wird jedes Jahr zum St. Patrick's Day grün eingefärbt.

Grünes Licht beleuchtete am Samstagabend auch den Rheinfall im Schweizer Schaffhausen. Grün angestrahlt wurde zudem die Nelsonsäule auf dem Trafalgar Square in London und das Eden-Projekt in Cornwall, ein 50 Hektar großer botanischer Garten.

Am 17. März jährt sich der Todestag des heiligen Patrick (um 385-461), der im 5. Jahrhundert an der Verbreitung des christlichen Glaubens auf der «grünen Insel» beteiligt war. Irische Auswanderer brachten die Feiern zu Ehren ihres Nationalheiligen auch nach Amerika. Inzwischen werden am St. Patrick's Day in vielen Ländern Umzüge organisiert.