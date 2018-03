Sylvester Stallone (m) 2016 bei der Premiere von «Creed» in London. Foto: Will Oliver

Los Angeles (dpa) - Hollywoodstar Sylvester Stallone (71) hat als Reaktion auf einen bösen Internet-Scherz Gerüchte über seinen eigenen Tod dementiert.

«Bitte ignoriert diese Dummheiten. Am Leben und gut drauf und glücklich und gesund. Immer noch schlagkräftig!», schrieb der US-Schauspieler am Dienstag (Ortszeit) bei Instagram. Dazu stellte er ein Bild, auf dem ein Nutzer eines sozialen Netzwerkes Stallones Tod verkündete und vorgab, um den Schauspieler zu trauern. Unter der Nachricht waren Fotos von dem 71-Jährigen zu sehen, auf denen er graues, schütteres Haar hat und erschöpft aussieht.

Wie mehrere Medien am Mittwoch übereinstimmend berichteten, hatte sich das Gerücht rasend schnell in den sozialen Medien verbreitet. Auch Stallones Bruder Frank dementierte die Gerüchte und erklärte bei Twitter, die Fotos seines vermeintlich kranken Bruders seien am Set der Fortsetzung des Boxfilms «Creed» entstanden.