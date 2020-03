444 Blatt: Die ersten Toilettenpapierrollen von Hakle aus den 1950er Jahren. In Deutschland fanden die rauen Zeiten 1928 ein Ende, als der Schwabe Hans Klenk als Erster in Europa auf die Idee kam, pergamentähnliches Toilettenpapier auf Rollen zu verkaufen. Foto: dpa

Von Elisabeth Murr-Brück

Das japanische Industrieministerium hat die Bevölkerung aufgerufen, sich mit Toilettenpapier einzudecken: am 1. September 2014 berichtet die Süddeutsche Zeitung vom dortigen nationalen Katastrophen-Präventionstag. Nach dem Tsunami 2011 und schon während der Ölkrise von 1973 waren die Regale mit dem Hygienepapier so leer wie jetzt hierzulande.

Der Mensch ist bekanntlich ein noch nicht ganz ausgereiftes Modell der Evolution, schon beim Prototyp A (für Adam) siegte das "Haben will" über Vernunft.

Römer nahmen Schwämme

Der Fruchtgenuss führte umgehend zur Erkenntnis: entscheidend fürs Wohlbefinden ist nicht nur, dass oben was rein kommt. Nur: wie konnte die Menschheit ohne Klopapier bis ins 20. Jahrhundert kommen?

Einer, der Bescheid weiß, ist Karlheinz Oehler,Bürgermeister von Wiernsheim im Enzkreis, einer Gemeinde zwischen Mühlacker und Leonberg. Vor einem Jahr hat er eine Ausstellung zur Geschichte der Nachttöpfe organisiert. Wunderbare Exemplare von handbemalten "Pottschambern" (pots de chambre) waren da zu sehen, kulturhygienisch gesehen waren sie allerdings kaum besser als Steinzeit. Zur Reinigung benutzte das einfache Volk alte Lumpen, Schafwolle der Adel. Noch früher nahm man, was grade greifbar war: Steine, Erde, Moos oder die Blätter der Pestwurz, in Bayern auch bekannt als A****-wurzn, auf römischen Gemeinschafts-Latrinen essiggetränkte Schwämme an einem Stab.

Im antiken Griechenland soll Lehm das Mittel der Wahl gewesen sein, dem die Volksmedizin eine hautfreundliche Wirkung zuschreibt. Oehler erzählt von den Urärtäern, einer Hochkultur in der Nähe des Berges Ararat, die schon Trockenklos kannte und dass zumindest der Palast der Minoer auf Knossos bereits eine Wasserspülung hatte.

Es waren die Engländer, die das für Europa neu erfanden. Das erste WC in Deutschland ließ 1820 Landgraf Friedrich Josef VI für seine Frau – eine Tochter des englischen Königs Georg III – bauen, aber es dauerte noch fast hundert Jahre, bis fließendes Wasser auch in bürgerliche Häuser kam, vorerst nur in den Städten.

Das erste Toilettenpapier wurde 1857 in den USA auf den Markt gebracht, ein Luxusprodukt, das zugeschnittene Papier in einer Box war mit Aloe Vera getränkt. Deutlich rauer waren die deutschen Krepprollen. Bereits 1888 werben die Eisenwerke Gaggenau mit "Closet-Clipsen", die verhindern sollen, dass "die Rollen unordentlich herunterhängen". Rollenhalter gab es bereits ab zehn Mark, sie wurden aber auch in Buchform angeboten oder mit Leuchter und Streichholzhalter für 78 Mark – dem Wochenlohn eines Facharbeiters, wie die Murgtal-Chronik berichtet. Damit man das C-Wort nicht in den Mund nehmen musste, empfahl der Toilettenpapier-Hersteller Hans Klenk: "Fragen Sie einfach nach Hakle".

Zeitungspapier keine Empfehlung für heute

Er brachte 1972 das erste zweilagige, so genannte "Tissue"-Papier auf deutsche Rollenhalter, das deutlich weicher und hautfreundlicher war und angeblich Sehnsuchtsartikel von DDR-Bürgern, die es einmal kennengelernt hatten.

Aber auch im Westen erinnern sich noch viele Ältere an Zeiten, als es auf dem Lokus nur zugeschnittenes Zeitungspapier gab. Keine Empfehlung für heute, warnt Silvia Altenbach-Bülles, Innungs-Obermeisterin für Heizung, Sanitär und Klimatechnik in Mannheim: nach dem dritten Blatt kann die Abwasserleitung bereits verstopft sein. Die Warnung gilt übrigens auch für Feucht-, Taschen- und Haushaltstücher. Und das war auch Hintergrund für den Aufruf in Japan: nach Katastrophen soll es nicht auch noch zur Abwasser-Katastrophe kommen.