Von Antje Urban

Wer eine Reise tut, der kann meist nicht auf einen Koffer verzichten. Am Ende der Ferien zeigt sich, welcher Koffer gute Dienste geleistet hat oder welches Gepäckstück womöglich auf der Müllhalde landet. Allein im weltweiten Flugverkehr wurden im letzten Jahr rund 3,2 Millionen Koffer beschädigt.

Noch unangenehmer: Laut Marcus Grünewald vom Kofferhersteller Delsey würde sich jeder 100. Koffer während eines Fluges oder bei der Abfertigung von selbst öffnen. "80 Prozent gehen auf, weil der Koffer falsch gepackt ist und in 20 Prozent der Fälle trägt die Fluggesellschaft oder der Flughafen die Schuld", erklärt der Business Development Manager. Es sei daher wichtig, den Koffer je nach Material entsprechend zu packen. Beim Hartschalenkoffer müsse das gesamte Volumen ausgenutzt werden, damit dem Druck anderer Koffer im Frachtraum Widerstand geleistet werden kann. Weichgepäck hingegen sollte nicht zu stramm gefüllt sein, weil sonst leicht die Reißverschlussnähte reißen.

Doch welcher Koffer ist der Richtige für welche Reise? Frau und Mann von Welt benötigen heutzutage mindestens vier verschiedene Modelle. Zunächst einen Rollkoffer in der passenden Handgepäckgröße der Billigfluggesellschaften, die kleiner ausfällt als bei anderen Airlines. Denn, wer Geld sparen will, nimmt den Koffer mit in die Kabine, der muss dann bei Ryanair und Germanwings die Maße 55 x 40 x 20 Zentimeter aufweisen. Easyjet bereitet den Kofferherstellern Kopfzerbrechen, denn die Fluggesellschaft erlaubt seit Juli nur noch die Maße 50 x 40 x 20 Zentimeter. Wer auch mit anderen Fluggesellschaften Kurz- oder Geschäftsreisen unternimmt, der legt sich am besten noch einen Businesstrolley zu, in den sich auch der Computer verstauen lässt.

Dann empfiehlt sich noch ein Koffer für Reisen von zwei bis drei Tagen und zu guter Letzt benötigt jeder für den Zwei-Wochen-Trip den Klassiker in Urlaubsgröße mit einem Volumen von 70 bis 130 Litern. Wer vorwiegend mit dem Flugzeug unterwegs ist, sollte beim Kauf von großem Gepäck eher zu harten Materialien greifen. Wer hingegen das Auto nutzt, eher zu weichem Gepäck, denn dieses lässt sich leichter verstauen und auch mal stopfen.

Das Geschäft mit Reiskoffern ist eher beständig, Innovationen nur alle paar Jahre zu erleben. Allerdings hat sich beim Gewicht viel getan. Selbst große Markenkoffer sind mittlerweile nur noch Leichtgewichte. Dank Grundstoffen, wie Nylon, Polycarbonat oder Macrolon sind Koffer heutzutage extrem robust und wiegen selbst in größeren Formaten meist weniger als zwei Kilogramm. Durchgesetzt haben sich in den letzten Jahren auch der sogenannte Trolley, mit zwei oder vier Rollen. Am wenigsten Kraftaufwand wird bei vier Rollen verlangt und Rimowa zum Beispiel setzt bei ihren Koffern sogar auf rundum drehbare Lenkrollen. Praktische Zusatzeigenschaften sind zudem häufig ein Teleskopgriff, eine Feststellbremse fürs Gefälle oder die sogenannte Dehnfalte. Dank einem speziellen Reißverschluss-System kann der Koffer in beiden aufgeklappten Hälften höher bepackt werden, was ein zusätzliches Volumen von fast 30 Litern bringen kann. Und damit sich der volle Koffer dann nicht öffnet, gibt es beispielsweise von Delsey den Zip Securitec Doppelreißverschluss.

Die Farben wiederum ändern sich häufig mit dem Farbwechsel der Modebranche. Farbexplosionen und glamouröse Optik gab es diesen Sommer auch bei den Koffermodellen zu sehen. Von irisierenden Nuancen bei Rimowa, "Flash-Farben" bei Titan bis zum Leopardenlook von Travelite stand dem stylishen Auftritt auch auf Reisen nichts im Wege. Wer sich jetzt für die Winterreise-Saison ein neues Modell anschaffen will, der greift besser wieder zu dunklen Farben, wie schwarz, moosgrün oder bordeaux, entsprechend dem Modetrend für die kommende Saison.

Doch bei aller Liebe zum Design, entpuppen sich manche Markenkoffer als stark gesundheitsschädlich. Stiftung Warentest hat 2012 Billig- wie Markenprodukte auf Inhaltsstoffe und Belastbarkeit getestet. Schlecht abgeschnitten haben dabei besonders die Modelle American Tourister und Cubelite Spinner von Samsonite, der K-Classic Trolley von Kaufland und der Ebe One von Travelite, deren Tragegriffe allesamt stark mit Schadstoffen belastet waren. "Es handelt es sich um gefährliche Phthalat-Weichmacher und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, kurz PAK, die im schlimmsten Fall Krebs erzeugen oder das Erbgut verändern können", erklärt Elke Gehrke von Stiftung Warentest. Leider gibt es bislang keine gesetzlichen Grenzwerte. Samsonite hat selbst Tests durchgeführt und kam zu anderen Ergebnissen, daher sind die Koffer noch immer im Handel.

Auch beim sogenannten Regentest konnten nur wenige bestehen. Doch jeder weiß, dass das Gepäck auch mal einen heftigen Guss aushalten muss. Überzeugen konnten nur der Delsey Xpert Lite, der Rimowa Salsa Air sowie der Samsonite B-Lite. Bei allen anderen getesteten Modellen drang Wasser über die Teleskopgriffe oder die Reißverschlüsse ein.

Es gilt also beim Kauf eines Koffers auf viele Aspekte zu achten. In der Regel bietet ein Markenprodukt mehr Qualitätssicherheit, bessere Technologie und vor allem die Möglichkeit, den Koffer auch mal zur Reparatur geben zu können. Denn unser nützlicher Reisepartner hat viel auszuhalten.