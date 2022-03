König Philippe von Belgien, seine Tochter, Prinzessin Elisabeth, und Ministerpräsident Alexander De Croo (r) treffen sich in Strépy-Bracquenies mit Angehörigen und Rettungskräften.

Einsatzkräfte treffen am Unglücksort Strepy-Bracquegnies ein. In Belgien ist bei einer Karnevalsveranstaltung ein Fahrzeug in eine Menschengruppe gefahren.