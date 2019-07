Ein Kind kühlt sich in einem Springbrunnen ab. In Deutschland wird es heiß. Foto: Dirk Waem/BELGA

Zahlreiche Ausflügler sitzen bei Sonnenschein und hohen Temperaturen auf einem Steg am Wörthsee. Foto: Sven Hoppe

Ein Wasserwerfer der Polizei bewässert in Wuppertal Bäume. Die Vegetation leidet unter der anhaltenden Trockenheit und Hitze. Foto: Claudia Otte

Angesichts der Waldbrandgefahr wurden in vielen Städten und Regionen in Nordrhein-Westfalen Rauch- und Grillverbote auf öffentlichen Flächen erlassen. Foto: Rolf Vennenbernd

Ein Mitarbeiter der Stadt gießt in den Morgenstunden die Blumenbeete am Gärtnerplatz in München. Foto: Peter Kneffel