Von Sebastian Riemer

Rock'n'Heim. Weit nach Mitternacht. Revolution-Bühne. Casper! Und zehntausend Menschen zeigen ihm den Mittelfinger. Was ist passiert? Es war so etwas wie die bestandene Feuertaufe der kleineren Revolution-Bühne. Denn nach der totalen "System of a Down"-Explosion, schaffte Casper es, die Rock'n'Heim-Leutchen einzufangen — und diese bestimmte, diese schöne, warme, erschöpfte, aber hellwache Festivalstimmung zu erzeugen.

Die Mittelfinger? Um die bat Casper. Wie um so vieles. Und er bekam alles von den Nachtschwärmern, die mal verträumt, mal wild mitmachten. Vorne sprangen sie, dahinter tanzten sie, ganz hinten knutschten sie. Casper: "Dieser Abend! Jetzt! Hier! So perfekt!" Es sind diese Momente, oft spät am Abend, die so ein Festival ausmachen.

Verstummt sind die Stimmen, die einen wie Casper nicht auf einem Rockfestival sehen wollen. Und der machte wirklich alles richtig, als er dann noch mit Oasis' "Don't look back in anger" um die Ecke kam. Nachts um eins ist sowas nie eine schlechte Idee.

Wenn Volbeat das Kind Rock'n'Heim auf die Welt gebracht und System of a Down ihm das Laufen beigebracht haben, dann ist Casper seine erste große Liebe.

