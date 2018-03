Mosbach-Neckarelz. Ein 12-jähriger Junge ist am Samstag, 10. März, von vier Jugendlichen Junge verfolgt worden. Laut Polizei versuchten die Täter mit südländischem Aussehen, dem Jungen seine Tasche abzunehmen. Der 12-Jährige war zu Fuß auf der Pfalzgraf-Otto-Straße zwischen Media-Markt und ALDI unterwegs. Dort sprach einer der Jugendlichen den Jungen an und wollte wissen, was sich in einer Tasche befindet. Gleichzeitig versuchten die Jugendlichen, in die Tasche zu greifen. Als ein Ehepaar auf den Vorfall aufmerksam wurde und mit dem Auto zu den Jugendlichen fuhr, liefen diese davon. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise auf die cirka 15 bis 16 Jahre alten Jugendlichen geben kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Mosbach unter Telefon 06261/8090 zu melden.(pol)