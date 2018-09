Sinsheim. Aus dem Verkehr zogen Beamte der Heidelberger Verkehrspolizei am Montagvormittag einen aus der Tschechischen Republik stammenden Lkw. Da sowohl an dem Zugfahrzeug als auch an dem Anhänger gravierende Mängel festgestellt wurden, war die Vorführung beim TÜV Sinsheim fällig. U.a. waren die Lenksäule locker bzw. nicht ausreichend befestigt, die Bremsen vorn und hinten hatten zu geringe Wirkung, mehrere Verschleißerscheinungen, starker Anriss an der Hinterachse. Aufgrund dieser Umstände wurde dem 30-Jährigen die Weiterfahrt untersagt. Er musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von fast 700 Euro hinterlegen.