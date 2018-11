Neckar-Odenwald-Kreis. (ub) Wer im Verwaltungsbereich Verkehr des Bundes hat die meisten Beschäftigten? Es ist mitnichten der Straßenverkehr, sondern die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV), bei der 12.800 Menschen in Lohn und Brot sind. Neben den Küstengebieten ist die WSV für das Binnenwasserstraßennetz zuständig. Zu den wichtigsten Flüssen hinsichtlich des Gütertransports zählt der Neckar, auf dem jährlich 7,5 Millionen Tonnen Güter bewegt werden. Zuständig ist die WSV Heidelberg. Damit habe der Neckar ein höheres Transportaufkommen als Donau und oberer Main, wie Grünen-Kreisrätin Simone Heitz im Rahmen der jüngsten Kreistagssitzung in Limbach informierte.

Eine vom Bundesrechnungshof angeregte Reform der WSV zielt darauf, deren Pflichtaufgaben auf Projektmanagement und Koordination zu beschränken; Betrieb, Unterhaltung und Störungsbeseitigung sollen privatisiert und Personal abgebaut werden. Statt der sieben zwischen Kiel und Würzburg liegenden WSV-Direktionen will Verkehrsminister Ramsauer ein zentrales Amt in Bonn, was wohl erst Mitte Mai offiziell verkündet werden soll.

"Damit würde unserer Direktion in Heidelberg das Wasser abgedreht", erteilte Karlheinz Graner, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion, den Plänen eine klare Absage. Graner mutmaßte außerdem, dass konkrete Pläne erst deshalb Mitte Mai vorgestellt werden sollen, weil dann die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein vorbei seien. "Bis dahin wird den Beschäftigten im Bundesministerium und der WSV ein Maulkorb verpasst."

Die Landkreisverwaltung glaubt ebenfalls, dass für eine "sachgerechte Aufgabenerfüllung die starke regionale Präsenz der WSV erforderlich" ist. In der Vorlage im Limbacher Kreistag ist der Verlauf der seit Oktober 2010 politisch konträr geführten Debatte dargestellt, denn neu sind Reformbestrebungen im Bundesverkehrsministerium keineswegs. Einwände von Nord bis Süd begleiten die Diskussion. Karl Heinz Neser (CDU-Fraktionsvorsitzender im Kreistag) geht ohnehin davon aus, dass in dieser Legislaturperiode noch keine Entscheidung fallen wird. Da wird wohl noch einiges Wasser den Neckar hinunterfließen ...

Um die Position des Neckar-Odenwald-Kreises in diesem langwierigen Entscheidungsprozess deutlich zu machen, war der Kreistag aufgefordert, einem Resolutionsantrag der SPD-Fraktion sein Votum zu geben. Der Antrag trägt bereits das Datum von November letzten Jahres; er deckt sich weitgehend mit einem Text der SPD-Bundesfraktion. In der Sitzung des NOK-Verkehrsausschusses hatte man sich damit im März befasst und einstimmig eine Beschlussvorlage erarbeitet, die gegenüber dem Resolutionstext eine geringfügige Korrektur enthält. Die Abstimmung erfolge nahezu einstimmig (eine Stimmenthaltung). Der Wortlaut: "Der Kreistag des NOK fordert die Bundesregierung sowie alle Entscheidungsträger auf der Bundes- und Länderebene dazu auf, den vorgesehenen Umbau der WSV (...) zu stoppen." Insbesondere wende man sich gegen die Zusammenlegung der Wasser- und Schifffahrtsämter Heidelberg und Stuttgart sowie gegen eine Verlegung des Amtes für Neckarausbau von Heidelberg nach Aschaffenburg.