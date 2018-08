Von Ursula Brinkmann

Lohrbach. "Das war's", steht auf der Tafel zu lesen. Auf der Tafel, auf der jahrzehntelang Kegelbrüder und -schwestern die Ergebnisse ihrer sportlichen Betätigung notierten. Vor ein paar Tagen, fügt Gertrud Mohring an, habe ein anderer dort mit Kreide hingeschrieben: "Es war sooooooo schön!" Vor ein paar Tagen hat sie mit ihrer Gastwirtschaft "Jägerlust" auch die Kegelbahnen für immer geschlossen. Für viele - nicht nur Lohrbacher - ist es ein herber Verlust.

Am vorletzten Tag des Jahres 2011 kamen je ein bis zwei Vertreter der rund 30 Kegelklubs, die hier mitunter mehr als 40 Jahre die Kugel rollen ließen, zu einem gemeinsamen Abschiednehmen zusammen. Es flossen Tränen. Und Ortsvorsteher Norbert Schneider, selbst seit 37 Jahren leidenschaftlicher Kegler in der Jägerlust, sprach aus, was die wohl meisten empfanden: "Mit der Jägerlust geht ein Stückle Lohrbacher Geschichte verloren."

Es ist eine Geschichte, wie sie sich in vielen Dorfgasthäusern zuträgt. Es ist eine Geschichte von einem harten Arbeitsalltag und wenig Freizeit, von Pflichtbewusstsein und Durchhalten, von Familienzusammenhalt und Verbundenheit mit treuen Gästen. Gertrud Mohrings Geschichte in Lohrbach begann 1972. Zusammen mit ihrem Mann Richard bewirtschaftete sie den Gasthof 14 Jahre lang. Der war im Jahr 1901 vom Fürsten zu Leiningen als schmuckes Fachwerkhäuschen erbaut worden, ging über in den Besitz der Lohrbacher Familie Martin. Von dieser erwarben die Schwiegereltern von Gertrud Mohring 1936 den Betrieb.

Als alleinige Erwerbsquelle reichte ein Gasthofbetrieb selten aus. So war stets ein Großteil der Familie in Land- und Gastwirtschaft eingebunden. In Gertrud Mohrings Familie waren es die Frauen, die besonders gefordert waren. Früh wurde ihre Schwiegermutter Hilda Witwe, so dass die junge Frau anpackte, wo sie konnte. Früh traf auch Gertrud dieses Schicksal; ihr Mann starb vor fast genau 25 Jahren am Herztod - im Gasthaus. Die Söhne waren 13 und 14 Jahre alt. "Junge Frauen heutzutage täten weglaufen", sinniert Gertrud Mohring. Aber sie hielt durch. "Auch wenn ich manchmal fortlaufen wollte."

Gertrud Mohring wurde klar, dass sie reduzieren musste. Der Gasthof war zu groß, hatte längst nicht mehr die ursprünglichen Ausmaße. 1939 war der große runde Saal angebaut worden, 1969 die Kegelbahnen, "unsere Hauptader." Alles konnte die nicht einmal 40-jährige Witwe nicht allein bewerkstelligen. So wurde der Saal stillgelegt, was schon damals und immer noch von vielen Lohrbachern bedauert wurde und wird. Hatte doch so mancher in den 1960er-Jahren dort seinen ersten Kinofilm geschaut. "Mit Salzstängele und Bluna! Und wer's nicht erlaubt bekam, der schlich hinter die Bühne und hat den Film verkehrt herum gesehen", berichtet die Wirtin schmunzelnd.

Dass der Saal für Tanz und Theater ein einmaliges Podium war, dass hier Musikkapellen aufspielten, Hochzeits- und andere Gesellschaften fröhliche Feste feierten, dass hier zur Kerwe im Oktober prächtige Stimmung herrschte, all das prägt die Erinnerungen natürlich stärker als der Umstand, dass es dort wegen "der dünnen Wände" im Sommer brütend heiß und im Winter lausig kalt war. Sogar als Turnhalle fungierte der Saal einst, die Verankerungen für Geräte im Holzboden sind noch da. In noch früheren Jahren diente ein Nebenraum der Jägerlust nämlich als Schulzimmer.

25 Jahre lang hat Gertrud Mohring den Gastbetrieb weitgehend allein geführt, unterstützt durch die Familie und gelegentliche Hilfskräfte im Service und in der Küche. Dort wie in den anderen Räumlichkeiten und auf der Speisekarte hat sich in all den Jahren nahezu nichts geändert. Wozu? "Die Leute wussten bei mir eh, was sie essen wollten." Und das hat sie gut und solide zubereitet, "herkömmlich", sagt sie selbst. Ein Renner bis zuletzt waren ihre frittierten Hähnchen. Nach 40 Jahren aber, sagt Gertrud Mohring, könne sie die nicht mehr riechen.

Seit ebenfalls 40 Jahren träumt sie davon, an Kerwe nicht mehr parat stehen zu müssen. Jetzt ist es so weit. Die Entscheidung ist ihr schwer gefallen und treibt ihr die Tränen in die Augen. Aber es sei an der Zeit gewesen, einen Strich zu ziehen. Sogar die Dinge "redeten ihr zu". Just in den letzten Tagen blätterte sie die letzte Seite ihres seit 2004 geführten Wirtschaftskalendariums auf, gab der Heizstab einer Fritteuse seinen Geist auf und wurde das Poliergerät für die Kegelbahnen unbrauchbar. Die Zeichen der Zeit sind einfach unübersehbar...