Sinsheim. Zu einem Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten und einem Sachschaden von circa 200.000 Euro kam es am Dienstag gegen 10 Uhr auf der A 6 Heilbronn – Mannheim. Wie die Polizei berichtete, kam es kurz nach der Anschlussstelle Sinsheim auf der dreispurigen Autobahn zu Verkehrsstockungen. Dabei fuhr ein 59-jähriger Lastzugfahrer aus dem Bereich Worms auf den Sattelzug eines 33-jährigen Fahrers auf und schob diesen auf einen davorstehenden Lkw aus Heidelberg. Durch umher fliegende Teile wurde ein weiteres Auto beschädigt. Der 59-Jährige wurde dabei in seinem deformierten Führerhaus "eingesperrt" und musste von der Freiwilligen Feuerwehr aus Sinsheim befreit werden. Der 33-Jährige sowie der 59-jährige Unfallverursacher wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Für die Bergung wurde der erchte Fahrstreifen gesperrt, bis 11.30 Uhr hatte sich ein Rückstau von ca. fünf Kilometern gebildet.

Kurze Zeit später ereignete sich in Höhe der Anschlussstelle Sinsheim, ebenfalls in Fahrtrichtung Mannheim, ein Folgeunfall. Ein Sattelzugfahrer auf der rechten Fahrspur fuhr auf den 7,5-Tonner eines polnischen Fahrers auf. Beide Fahrer blieben

unverletzt, der Sattelzug war so stark beschädigt, dass auch er geborgen werden musste. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro beziffert. (pol)