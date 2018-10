Heidelberg. (aham) Man kann es alleine unter der Dusche tun oder beim Wandern im Wald, in der Gruppe an Geburtstagen oder auf der Bühne: Singen. Zum heutigen Tag der Stimme haben wir im RNZ-Videoarchiv gekramt und wurden fündig: Letztes Jahr waren 25 Passanten in der Heidelberger Hauptstraße spontan bereit, ein Liedchen anzustimmen. Und was würde sich da besser eignen, als eines der erfolgreichsten Stücke aller Zeiten? Welches das ist? Seht selbst.