Bürstadt. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage haben Bewaffnete eine Spielhalle in Bürstadt ausgeraubt. Zwei Männer bedrohten in der Nacht zum Montag mit einer Pistole und einer Eisenstange einen 22 Jahre alten Angestellten und einen Gast, wie die Polizei Darmstadt mitteilte. Sie stahlen mehrere hundert Euro aus der Kasse und flüchteten zu Fuß. Schon am frühen Freitagmorgen hatten zwei Unbekannte die Spielhalle mit einer Pistole überfallen und Geld erbeutet. (dpa/lhe)