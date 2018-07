Mannheim. Als ein Räuber versuchte einer Passantin am Mittwochmorgen, gegen 06.30 Uhr, in der Mannheimer Innenstadt die Handtasche zu entreißen, scheiterte der Täter an der Gegenwehr seines Opfers. Die Mannheimerin war auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle, als sich ihr im Quadrat I 5, Ecke K 5 von hinten ein junger Mann näherte und nach ihrer Handtasche griff.

Als die 49-Jährige sich umdrehte und versuchte den Räuber festzuhalten, schlug er seinem Opfer mit der Hand ins Gesicht und flüchtete ohne Beute in Richtung Jungbusch, so die Polizei.

Der Täter wird wie folgt beschreiben:

Männlich; ca. 150 -160 cm groß; ca. 16 Jahre alt; dunkler Teint; schwarze kurze Haare und trug bei der Tatausführung eine schwarz-glänzende Jacke sowie verwaschene blaue Jeans.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Mannheim, Telefonnummer: 0621-174-0 in Verbindung zu setzen. (pol)