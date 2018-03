Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Thomas Franz (siehe Hintergrundkasten) gehört zu den renommiertesten Opferanwälten in der Metropolregion Rhein-Neckar. Was müssen Betroffene wissen, bevor sie Anzeige erstatten, und was kommt dann auf sie zu? Antworten auf diese Fragen gibt er im RNZ-Interview.

Herr Franz, in Ihrem Job sind Sie manchmal sicher mehr Psychologe als Anwalt, oder?

Stimmt. Es ist wichtig, auf den Menschen einzugehen und die Ängste des Opfers einer Straftat zu erörtern, um herauszufinden, ob eine psychotherapeutische Unterstützung notwendig ist, die dann im nächsten Schritt von den Fachleuten geleistet wird.

In welcher Situation treffen Sie die Kriminalitätsopfer an?

Manche treffe ich sehr zeitnah an, die stehen noch unter dem unmittelbaren Eindruck des Erlebten. Andere können sich erst nach Jahren öffnen und gehen etwas ruhiger mit der Sache um. Die Menschen sind auch unterschiedlich konstituiert. Die einen nehmen eine Tat leichter auf, andere wirft das erheblich aus der Bahn...

...was Ihre Aufgabe und die Rekonstruktion des Geschehens nicht leichter machen dürfte.

Nein. Ich habe nicht primär die Aufgabe, das Geschehene aufzuarbeiten. Das ist Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden, die sind für die Ermittlungen zuständig. Was ich, auch als Mitarbeiter des Weißen Rings, leiste, ist eine Lotsenfunktion. Ich schaue, welche Stellen noch in Anspruch genommen werden können, um einem Menschen zu helfen. Ansonsten übernehme ich die anwaltliche Vertretung und informiere das Opfer, wie ein Strafverfahren abläuft.

Thomas Franz ist in Regensburg geboren und in Ketsch aufgewachsen. Nach dem Abitur in Hockenheim studierte er zunächst BWL in Mannheim und anschließend Jura in Heidelberg. Seit 1997 arbeitet er als Strafverteidiger, seine Kanzlei ist in Ketsch. Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde Franz (Foto: Dorn) als Beistand von Claudia D. während des Kachelmann-Prozesses in Mannheim. Noch zu Studienzeiten und während seines freiwilligen Polizeidienstes stieß er zum Weißen Ring. "Weil ich es wichtig fand, dass es eine Organisation gibt, die sich um die Opfern von Kriminalität kümmert", sagt der Anwalt heute. Inzwischen ist Franz Außenstellenleiter des Weißen Rings im Rhein-Neckar-Kreis. Anlaufstellen der Hilfsorganisation gibt es auch in Heidelberg, Mannheim und dem Neckar-Odenwald-Kreis. Betroffene wenden sich zunächst über das Opfertelefon (Tel.-Nr. 116 006) an den Weißen Ring. alb

Viele Geschädigte beklagen, dass sich beim Ermittlungsverfahren und während der Hauptverhandlung fast alles um den (mutmaßlichen) Täter dreht. Richtig?

Das Strafverfahren ist natürlich primär auf den Beschuldigten ausgerichtet. Schließlich muss ihm die Tat nachgewiesen werden. Aber es hat in den vergangenen Jahren einen Wandel in der Gesetzgebung gegeben. Menschen, die Opfer einer Straftat geworden sind oder zumindest eine Straftat angezeigt haben, ermöglicht man heute eine andere Rolle. Früher waren sie nur Zeugen, also Objekte des Strafverfahrens, ein Beweismittel. Deshalb hat man die Möglichkeit der Nebenklage geschaffen, die inzwischen grundsätzlich alle Straftaten umfasst. Und man hat die Opferrechte ausgeweitet.

Inwiefern?

Jemand, der heute Opfer einer Straftat geworden ist, kann zu seiner Zeugenvernehmung eine Vertrauensperson mitnehmen. Das kann beispielsweise ein Verwandter sein oder der Vertreter einer Hilfsorganisation. Die Vertrauensperson hat natürlich nur eine psychologische und stabilisierende Funktion, aber das ist natürlich wichtig, weil eine Aussage leichter fällt, wenn jemand dabei ist, an dem man sich im wahrsten Sinn festhalten kann. Weiterhin ist die Schutzaltersgrenze bei Vernehmungen und Befragungen von jugendlichen Zeugen von 16 auf 18 Jahre angehoben worden. Ferner gibt es die Möglichkeit, einen anwaltlichen Beistand auf Staatskosten zu bekommen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen.

Ein Problem besteht in der Wahrheitsfindung. An vielen Verbrechen sind nur zwei Personen - Täter und Opfer - beteiligt. Dann steht Aussage gegen Aussage.

Richtig, den Gerichten kommt hier eine große Verantwortung zu. Insbesondere bei Sexualstraftaten gibt es in der Regel nur Täter und Opfer. Wenn ich lediglich die Aussagen des Beschuldigten und des Anzeigeerstatters habe und sonst keinerlei weitere Beweismittel, dann wird das Verfahren gegen den Beschuldigten eingestellt werden. Die Rechtsprechung sagt klar, dass keiner Aussage mehr Gewicht beigemessen werden darf als der anderen. Das heißt: Nur weil jemand behauptet, Opfer geworden zu sein, kann er keinen Bonus zu Lasten des Beschuldigten erwarten.

Dann kommt es auf die Ermittlungsarbeit an.

Ja. Man muss zum Beispiel schauen, wie sich der mögliche Täter verhielt, ob Leute im Umfeld bemerkt haben, dass er sich verändert hat. Und man muss versuchen, jedes Fitzelchen zu ermitteln, um dann in einer Gesamtbetrachtung sagen zu können, ob es einen hinreichenden Tatverdacht gibt. Falls ja, wird die Staatsanwaltschaft Anklage erheben. Wenn es nicht für einen hinreichenden Tatverdacht ausreicht, muss sie das Verfahren einstellen. Deshalb wird ein großer Teil der angezeigten Sexualstraftaten eingestellt. Das muss man als Anwalt dem Betroffenen im Vorfeld auch klar machen: Dass es eine "Wahrheit" gibt, wie sie vom mutmaßlichen Opfer wahrgenommen wurde, und dem, was in der juristischen Aufarbeitung möglich ist.

Wie sieht diese Aufarbeitung genau aus?

Es gibt immer wieder Betroffene, die berichten: Das Zärtlichsein war ja zunächst noch okay. Aber als er dann mehr wollte, war mir das überhaupt nicht recht. Dann hätten sie es halt über sich ergehen lassen. Dass diese Menschen das Geschehene innerlich als Vergewaltigung empfunden und bei der Polizei eine Anzeige aufgegeben haben, ist eine Sache. Nach dem Gesetz muss der Beschuldigte aber auch den entgegenstehenden Willen des Opfers erkannt haben. Wenn das Opfer dies gegenüber dem Täter allerdings in keinster Weise geäußert hat, wird eine Verurteilung nicht möglich sein. Das heißt nicht, dass man dem Opfer nicht glaubt, dass es die Tat als Vergewaltigung empfunden hat; es liegen jedoch die vom Gesetz geforderten Voraussetzungen für eine Verurteilung nicht vor.

Ein Opfer wird bei den Ermittlungsbehörden und vor Gericht mit der erlebten Pein konfrontiert. Wird dieser Umstand von Polizisten, Richtern und Staatsanwälten gewürdigt oder lassen sie es an Sensibilität vermissen?

Nein, in diesem Bereich hat sich in den letzten Jahrzehnten viel verändert. Die Polizeidienststellen in Heidelberg und Mannheim setzen insbesondere bei Sexualstraftaten ganz erfahrene Beamte ein, insbesondere im Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Die haben das notwendige Fingerspitzengefühl. Auch gibt es speziell ausgebildete Staatsanwälte und Richter. Es wird zudem versucht, Mehrfachvernehmungen von Opfern zu vermeiden.

Sie können Opfern Mut machen, bei einem Sexualdelikt die entsprechenden Stellen aufzusuchen?

Ja. Im Rhein-Neckar-Raum sind wir, ob kirchlich, staatlich oder privat, ganz toll aufgestellt: Kinderschutzzentrum, der Weiße Ring, der Frauennotruf, der Verein "Frauen helfen Frauen" oder die Polizeidienststellen, um ein paar Beispiele zu nennen, nehmen den Opferschutz ernst. Wir haben ein Netzwerk von Psychotraumatologen, also Psychotherapeuten, die speziell ausgebildet sind für die Situation der Opfer von Straftaten. Ich kann jedem Betroffenen Mut machen, diesen Schritt zu gehen. Es ist sicherlich kein leichter Schritt, zumal ein Ermittlungsverfahren immer mehrere Monate dauert und mit Belastungen einhergeht. Wenn man aber ein Verfahren durchsteht, dann ist das auch für das Verarbeiten des Geschehenen ganz wesentlich. Wer nichts sagt, läuft Gefahr, dass die Straftat verjährt, siehe Odenwaldschule.