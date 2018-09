Mannheim. (dpa) Weil sie ihren neunjähriger Sohn Marcel verhungern ließ, ist die Mutter des Jungen am Mittwoch zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Mannheim sprach die 30-Jährige schuldig, ihren schwerbehinderten Sohn durch Unterlassen getötet zu haben. Auch der Misshandlung von Schutzbefohlenen wurde sie schuldig gesprochen. Über Monate habe die dreifache Mutter ihren Sohn verhungern lassen, sagte der Richter. Strafmildernd wurde berücksichtigt, dass die Frau bereits mit 17 Jahren Mutter wurde und mit der Pflege überfordert gewesen sei. Marcel war im Mai 2010 an den Folgen seiner Unterernährung und völliger Verwahrlosung in einem Mannheimer Krankenhaus gestorben.