Mannheim. (dpa/lsw) Der Streit um den geplanten Umzug des Duden-Verlages von Mannheim nach Berlin bleibt verfahren. Ein Gütetermin vor dem Arbeitsgericht Mannheim brachte am Dienstag keine Annäherung, wie ein Sprecher des Unternehmens sagte. Nun soll es am 7. Dezember zur Verhandlung der Sache vor dem Arbeitsgericht kommen. Der Betriebsrat will den Umzug verhindern und befürchtet einen massiven Stellenabbau. Er geht davon aus, dass bis zur Verhandlung im Dezember schon Fakten geschaffen sind. «Die Kündigungen sind dann schon ausgesprochen», sagte Betriebsrat Peter Neulen.

Der Betriebsrat geht davon aus, dass von den derzeit 190 Arbeitsplätzen in Mannheim knapp 170 wegfallen. Nur ein kleinerer Teil der wegfallenden Jobs soll nach Berlin verlagert werden. Teile des Bibliographischen Instituts, so der offizielle Name des Duden-Verlages, in Mannheim stehen auch zum Verkauf.

Der Betriebsrat war zuvor mit einem Antrag auf einstweilige Verfügung vor Gericht gescheitert. Er beruft sich vor allem auf eine Standortgarantie bis 2015, die 2009 von der Geschäftsleitung ausgesprochen worden war.

Das Bibliographische Institut gehört zum Cornelsen-Verlag. Der Verlagssprecher sagte, für das Unternehmen sei wichtig, dass die Standortverlagerung nun weiterbetrieben werden könne. Die Mitarbeiter bekämen in nächster Zeit Bescheid über die Rahmenbedingungen der Maßnahme.

Nach Angaben des Betriebsrates gab es auch schon erste Gespräche über einen Sozialplan, in dem es unter anderem über die Höhe der Abfindungen für ausscheidende Mitarbeiter geht. Der Betriebsrat will außerdem eine Transfergesellschaft für Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen müssen.