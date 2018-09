Leimen-St.Ilgen. Von einem unbekannten Täter überfallen und sexuell genötigt wurde am Mittwoch gegen 23.30 Uhr eine 19-jährige Frau in der Wittelsbacher Allee. Wie die Polizei mitteilte, war das Opfer mit der S-Bahn von Heidelberg in Richtung Wiesloch gefahren und am Bahnhof St. Ilgen-Sandhausen ausgestiegen. Auf dem Nachhauseweg zu Fuß fiel ihr ein Mann auf, der sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße aufhielt. In Höhe des Basket-Treffs in der Wittelsbacher Allee wurde sie von dem Unbekannten von hinten angefasst und gegen den Zaun gedrückt. Während der Täter das Opfer mit einer Hand festhielt, onanierte er mit der anderen Hand. Nach einigen Sekunden konnte sich die Frau losreißen und flüchten. Nachdem der Täter seine Bekleidung wieder hochgezogen hatte, verfolgte er sein Opfer bis vor ihre Wohnung in der Kurfürstenallee. Die schockierte Frau meldete den Überfall erst am Donnerstagmorgen der Polizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 24 bis 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftige Statur, dunkelblonde, kurze, glatte Haare, "picklige Haut", vermutlich Osteuropäer. Er trug sportliche Schuhe, eine schwarze "Bomberjacke" mit einem Fell an

der Kapuze, dunkelblaue Jeans und unter der Jacke ein schwarzes Oberteil.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder eine Person mit der genannten Beschreibung kennen, werden gebeten sich unter Telefon 06222/57090 bei der Kriminalpolizei in Wiesloch oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (pol)