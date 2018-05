Zuzenhausen/Philadelphia. Kai Herdlings Ausleihe in die Major League Soccer in den USA endet zwei Wochen früher als erwartet. Der Kapitän der Hoffenheimer U-23 war Mitte April zum MLS-Club Philadelphia Union gewechselt und absolvierte dort vier Liga-Spiele, drei davon von Beginn an. Nach Angaben seines Interims-Clubs wurde die Ausleihe vor Ablauf des Vertrags am 30. Juni beendet, damit Herdling an der Saisonvorbereitung der Hoffenheimer U 23 teilnehmen kann. (rnz)