Rhein-Neckar. (wit/fhs/lsw) Wie es am Neckar in Sachen Hochwasser aussehen wird in den kommenden Tagen, darauf wollte sich Jochen Bode vom Heidelberger Wasser- und Schifffahrtsamt am Mittwoch (noch) nicht festlegen: "Es könnte durchaus sein, dass sich die Lage so weit entspannt, dass die Schiffe wieder fahren können", sagte er auf RNZ-Anfrage. Bis Mittwoch allerdings blieb die Schifffahrt weiter eingestellt, und zwischen Heilbronn und Mannheim lagen nach wie vor rund 50 Schiffe fest.

Der Pegelstand bei Rockenau betrug 3,80 Meter, was einer Hochwassermarke im "normalen Bereich" entspreche. In Eberbach waren die tags zuvor noch gefluteten Teile des Lauer wieder trocken. Die städtische Hochwasserinformation folgt dem Lagebericht der Hochwasserzentrale in Karlsruhe, nach der für den heutigen Donnerstag wieder Regenfälle angekündigt sind und somit ein erneutes Ansteigen des Wasserstands zu erwarten ist. Daher wurde die Sperre des Parkplatzes am Neckarlauer noch nicht aufgehoben. Pegelstandsmeldungen gibt es unter Telefon 06271/87333.

Am Oberrhein wurde derweil die Schifffahrt zwischen Baden-Baden und Germersheim in der Nacht zum Mittwoch eingestellt. Der Pegel Maxau bei Karlsruhe erreichte die kritische Marke von 7,50 Metern. Allerdings fiel am Nachmittag der Wasserstand bereits wieder.

Die Entscheidung, die Schifffahrt zu sperren oder freizugeben, wird zentimetergenau am Pegelstand festgelegt. Vor der Freigabe fahren Kontrolleure des Schifffahrtsamtes die Strecke ab, um sicherzustellen, dass keine Hindernisse angeschwemmt wurden oder Ablagerungen die Wassertiefe beeinträchtigen.

Info: Über die Situation am Neckar und den Nebenflüssen informiert die Landeshochwasserzentrale unter www.hvz.baden-wuerttemberg.de.