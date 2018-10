Heidelberg. Über die Geburt des ersten Enkelkinds von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia sind auch viele Schweden in Deutschland glücklich. «Ich freue mich sehr über die Geburt. Denn es gab in den vergangenen Monaten so viele negative Schlagzeilen für das Königshaus», sagte Beate Stegnitz von der Deutsch-Schwedischen Gesellschaft Heidelberg am Donnerstag. «Wir lieben das Königshaus sehr, da dies ganz normale Menschen sind. Eine eigene Party planen wir zur Geburt aber nicht.» In dem Verein, der in diesem Jahr sein 40. Gründungsjubiläum feiert, sei die Monarchie oft Thema. So wüssten die meisten der 200 Mitglieder, wann der Namenstag des Königs sei. Königin Silvia sei man besonders verbunden, da diese als Mädchen viele Jahre lang in Heidelberg gelebt habe.

Kronprinzessin Victoria hatte am Donnerstag ihr erstes Kind - ein Mädchen - zur Welt gebracht. Die Kronprinzessin und Prinz Daniel sind seit 2002 ein Paar. Der 38-Jährige war der Fitnesstrainer Victorias gewesen. Im Juni 2010 heirateten die beiden. (dpa/lsw)